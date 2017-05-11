Крабовидная туманность, какой вы ее еще не видели
Для создания изображения ученые совместили снимки, сделанные радиотелескопом Very Large Array и космической рентгеновской обсерваторией Chandra, снявших, соответственно, радио- и рентгеновское излучение Крабовидной туманности. За снимки в видимом спектре отвечала космическая обсерватория «Хаббл», а за фотографии в инфракрасном диапазоне — космический телескоп «Спитцер».
Красным показано вещество туманности, которое испускает радиоволны — их порождают столкновения вещества туманности с потоками заряженных частиц, вылетающих из нейтронной звезды в центре туманности. Желтым показаны данные инфракрасного телескопа — это тепловое излучение. Его порождают частицы космической пыли и газа, поглощающие ультрафиолетовое излучение звезды и ее излучение в видимой области спектра. Зеленые снимки прислал «Хаббл»: на них — свет Крабовидной туманности. Голубым показаны участки, излучающие в ультрафиолете, а фиолетовым — рентгеновское излучение, порожденное свободными электронами, разогнанные магнитным полем нейтронной звезды.
Крабовидная туманность возникла в результате взрыва сверхновой. На Земле ее вспышку наблюдали в 1054 году; информация об этом небесном феномене сохранилась, например, в отчетах китайских астрономов. Во время коллапса огромной звезды ее внешняя оболочка разметалась в окружающем пространстве и сформировала туманность; ядро же звезды сжалось и превратилось в нейтронную звезду-пульсар, каждые 33 секунды выдающую яркие вспышки видимого света и радиоволн.