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Cassini готовится к нырку в пустоту
Космический аппарат NASA Cassini готовится ко второму нырку в узкий промежуток между Сатурном и его кольцами.
Данные, собранные 26 апреля во время первого пролета между кольцами, позволили подтвердить, что пространство для второго нырка открыто, а риск столкновения с крупными частицами исчезающе мал. Даже космической пыли в «большой пустоте» — пространстве между Сатурном и его внутренним кольцом — гораздо меньше, чем ожидалось.
Ширина «Большой пустоты» составляет около двух тысяч километров. В этом районе еще не оказывался ни один космический аппарат.
Cassini предстоит выполнить еще 21 маневр, в том числе четыре раза пролететь возле внутреннего края ближайшего к планете кольца.