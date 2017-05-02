Космос

Cassini готовится к нырку в пустоту

Космический аппарат NASA Cassini готовится ко второму нырку в узкий промежуток между Сатурном и его кольцами.
Популярная Механика
2 мая 2017 в 16:00
145
  • Cassini готовится к нырку в пустоту
    Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Iowa

Данные, собранные 26 апреля во время первого пролета между кольцами, позволили подтвердить, что пространство для второго нырка открыто, а риск столкновения с крупными частицами исчезающе мал. Даже космической пыли в «большой пустоте» — пространстве между Сатурном и его внутренним кольцом — гораздо меньше, чем ожидалось.

Ширина «Большой пустоты» составляет около двух тысяч километров. В этом районе еще не оказывался ни один космический аппарат.

  • Cassini готовится к нырку в пустоту
    Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Iowa

Cassini предстоит выполнить еще 21 маневр, в том числе четыре раза пролететь возле внутреннего края ближайшего к планете кольца.

Тоже интересно

Эта Киля: настоящий Ад в космосе

Обсудить
СМИ2
NASA: найден ответ, как выглядят пришельцы и где они живут
NASA: найден ответ, как выглядят пришельцы и где они живут
Тоже интересно
Создан крупнейший онлайн-каталог галактик
Создан крупнейший онлайн-каталог галактик
Друзья Nat-geo.ru: «Моя планета»
Абхазия: сквозь время
Абхазия: сквозь время