Зонд «Кассини» пройдет между Сатурном и его кольцами
Зонду предстоит пролететь между орбитальными кольцами Сатурна и верхними слоями его атмосферы, одновременно собирая данные о массе колец и их составе.
Прямо сейчас зонд движется с колоссальной скоростью — более 100 тысяч километров в час. Столкновение с любым — даже небольшим — небесным телом может повредить аппарат или изменить его траекторию. Чтобы снизить риск, аппарат развернется таким образом, чтобы его круглая антенна прикрывала его, как щит. Поскольку в таком положении антенна не будет нацелена на Землю, связь с аппаратом будет на время потеряна. Астрономы надеются вновь получить сигналы зонда, как только он завершит маневр — на это потребуется около 20 часов, сообщает BBC.
«Кассини» предстоит «пронырнуть» сквозь кольца Сатурна еще 21 раз: с каждым циклом он будет приближаться к газовым облакам планеты. Спустя 20 недель он войдет в плотные слои атмосферы Сатурна и сгорит в них, «не дожив» до своего двадцатилетия всего месяц. Вот так это будет выглядеть:
Космический зонд «Кассини-Гюйгенс» (Cassini-Huygens) был запущен 15 октября 1997 года. Его создатели — команда специалистов из NASA и ESA.
Комплекс состоял из орбитальной станции «Кассини» и автоматического модуля «Гюйгенс», предназначенного для посадки на Титан. «Кассини» прибыла к Сатурну 30 июня 2004 года, став первым искусственным спутником этой планеты.
За годы, проведенные на орбите газового гиганта, Кассини успел передать на Землю детальные снимки орбитальных колец, пролететь над водяными фонтанами Энцелада, и песчаными дюнами Титана — спутников Сатурна.
А 14 января 2005 года посадочный зонд «Гюйгенс» стал первым рукотворным объектом, достигнувшим поверхности Титана. Эта операция до сих пор остается самой дальней дистанционной посадкой в истории.