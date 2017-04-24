Пегги Уитсон: человек-рекорд
Рекорд Уитсон составит 535 дней — на сутки больше, чем зачет Джеффа Уильямса, который пробыл на орбите 534 дня. Абсолютный рекорд останется за российским космонавтом Геннадием Падалкой, который провел в космосе 878 суток.
Пегги Уитсон 57 лет. В свой первый космический полет она отправилась 15 лет назад, в качестве инженера экипажа МКС-5; тогда американские астронавты летали на американских шаттлах, поэтому Пегги совершила свое первое путешествие на станцию на борту шаттла Indeavor. В следующий раз, в октябре 2007-го году, летели уже на «Союзе», а Уитсон стала первой в истории женщиной-капитаном экипажа. 19 ноября прошлого года Уитсон снова оказалась на МКС, и теперь покинет станцию только в сентябре.
Пегги Уитсон принадлежат все женские космические рекорды: самое длительное пребывание на орбите, самое длительное пребывание в открытом космосе (50 часов), первая женщина — командир экипажа, а кроме того, недавно она стала самым пожилым человеком, вышедшим в открытый космос. Возраст не мешает ей проходить в Звездном городке сотни тестов и анализов перед каждым полетом. По специальности Уитсон — молекулярный биолог; экспериментами в своей области она продолжает заниматься на станции.
За всю историю освоения космоса на орбите побывало 60 женщин, причем 45 из них — американки; первой была Валентина Терешкова, вслед за ней на станцию Салют-7 отправилась Светлана Савицкая, ставшая первой женщиной в открытом космосе. В составе российских экипажей орбитальных станций летали Елена Кондакова (1994, 1997) и Елена Серова (2014).