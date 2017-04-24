  • Звезда, затмившая целую галактику: фото
    Фото: ESA/Hubble & NASA
  • Звезда, затмившая целую галактику: фото
    Фото: ESA/Hubble & NASA
Космос

Звезда, затмившая целую галактику: фото

Одной из проблем астрономии является сложность определения расстояния до звезд и других источников света. В качестве иллюстрации NASA приводит снимок звезды, которая «закрывает» целую галактику.
Анастасия Баринова
24 апреля 2017 в 14:51
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Орбитальная обсерватория «Хаббл» сфотографировала спиральную галактику NGC 7250 в созвездии Ящерица, лежащую на удалении около 45 млн световых лет от Земли. Это галактика со вспышкой звездообразования: в настоящее время в ней идет активный процесс рождения новых звезд.

Однако яркий свет галактики практически незаметен: его перекрывает мощное свечение звезды TYC 3203−450−1, которая находится к Земле гораздо ближе, чем NGC 7250. Подобные объекты называются звездами переднего плана. Как отмечают специалисты, анализирующие данные с телескопа «Хаббл», этот снимок является отличной иллюстрацией проблемы, с которой сталкиваются астрономы: определение расстояний в космосе.

Помимо искажений, вызванных потоками света, свою роль играет множество побочных факторов, поэтому большинство методик подсчета расстояния применимы лишь к близким дистанциям: до 10 тысяч световых лет.

Посмотрите, как выглядит новорожденная галактика.

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