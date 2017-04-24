Звезда, затмившая целую галактику: фото
Орбитальная обсерватория «Хаббл» сфотографировала спиральную галактику NGC 7250 в созвездии Ящерица, лежащую на удалении около 45 млн световых лет от Земли. Это галактика со вспышкой звездообразования: в настоящее время в ней идет активный процесс рождения новых звезд.
Однако яркий свет галактики практически незаметен: его перекрывает мощное свечение звезды TYC 3203−450−1, которая находится к Земле гораздо ближе, чем NGC 7250. Подобные объекты называются звездами переднего плана. Как отмечают специалисты, анализирующие данные с телескопа «Хаббл», этот снимок является отличной иллюстрацией проблемы, с которой сталкиваются астрономы: определение расстояний в космосе.
Помимо искажений, вызванных потоками света, свою роль играет множество побочных факторов, поэтому большинство методик подсчета расстояния применимы лишь к близким дистанциям: до 10 тысяч световых лет.
Посмотрите, как выглядит новорожденная галактика.