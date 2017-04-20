Космос

Какой может быть жизнь на Энцеладе

После того, как на ледяной луне Сатурна обнаружили следы органических веществ, ученые выдвинули множество гипотез о том, что представляла бы из себя жизнь под толстым слоем льда, куда практически не проникает солнечный свет.
Популярная Механика
20 апреля 2017 в 19:44
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  • Какой может быть жизнь на Энцеладе
    Фото: NASA

После того, как на прошлой неделе NASA объявило об обнаружении молекулярного водорода в подземном океане Энцелада, спутника Сатурна, научное сообщество утверждает, что на ледяной луне могут быть найдены внеземные микробы или хотя бы их следы. Несмотря на то, что поверхность Энцелада покрыта толстым слоем льда, астрономы полагают, что океан подо льдом невероятно теплый — порядка 90 °C.

В связи с этим диспуты на тему того, что может представлять из себя простейшая ксеножизнь, вспыхнули с новой силой. В 2015 году аппарат Cassini собрал на Энцеладе образцы, содержавшие фрагменты органических соединений. Ледяная луна мгновенно превратилась из рядового спутника Сатурна (всего их 62) в настоящую святыню для астробиологов. Вопрос лишь в том, может ли на скалистой сфере, покрытой ледяной коркой, существовать подобие земной органической жизни?

На первый взгляд, это маловероятно, поскольку поверхность луны отражает так много света, что температура на ее поверхности падает до -201°C. Такой холод не исключает возможность появления жизни, но сильно осложняет ее функционирование. Главный вопрос, который следует задать в этой ситуации, сформулировал астробиолог NASA Рокко Маничелли: «Где жизнь будет брать источник энергии для самовоспроизведения и развития? » Читать далее

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