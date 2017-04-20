Какой может быть жизнь на Энцеладе
После того, как на прошлой неделе NASA объявило об обнаружении молекулярного водорода в подземном океане Энцелада, спутника Сатурна, научное сообщество утверждает, что на ледяной луне могут быть найдены внеземные микробы или хотя бы их следы. Несмотря на то, что поверхность Энцелада покрыта толстым слоем льда, астрономы полагают, что океан подо льдом невероятно теплый — порядка 90 °C.
В связи с этим диспуты на тему того, что может представлять из себя простейшая ксеножизнь, вспыхнули с новой силой. В 2015 году аппарат Cassini собрал на Энцеладе образцы, содержавшие фрагменты органических соединений. Ледяная луна мгновенно превратилась из рядового спутника Сатурна (всего их 62) в настоящую святыню для астробиологов. Вопрос лишь в том, может ли на скалистой сфере, покрытой ледяной коркой, существовать подобие земной органической жизни?
На первый взгляд, это маловероятно, поскольку поверхность луны отражает так много света, что температура на ее поверхности падает до -201°C. Такой холод не исключает возможность появления жизни, но сильно осложняет ее функционирование. Главный вопрос, который следует задать в этой ситуации, сформулировал астробиолог NASA Рокко Маничелли: «Где жизнь будет брать источник энергии для самовоспроизведения и развития? » Читать далее
Из-за толстого слоя льда энергия, которую организмы могли бы получать от солнечного света, ничтожно мала. Жизнь на Энцеладе, если она и есть, будет сконцентрирована вокруг гидротермальных жерл, которые и на Земле являются ключевыми для поддержания морских экосистем. Древнейшая из обнаруженных на сегодняшний день окаменелостей является мощным аргументом в пользу теории, что на нашей планете жизнь появилась именно там, где вода нагревалась и минерализовывалась гидротермальными скважинами. Рядом с ними живут черви и некоторые виды креветок, несмотря на то, что солнечные лучи практически не достигают такой глубины. Согласно данным Ocean Portal, эти организмы выживают с помощью хемосинтеза — процесса, при котором микроорганизмы в самом основании пищевой цепи преобразуют химические вещества из гидротермальных скважин в пригодную для жизни энергию.
На Энцеладе может и не быть всех условий для эволюции организмов в многоклеточные, сложные формы, а вот жизнь простейших в теплом океане вполне возможна. Как знать, может быть подобная среда повернет эволюцию по другому, пока неизвестному нам пути? Также существует возможность, что микробы Энцелада используют для выживания биолюминесценцию. По факту, это просто выделение энергии в форме светового излучения, которое свойственно многим глубоководным существам Земли. Маничелли объясняет, что для настоящей биолюминесценции тоже нужен источник энергии, и если таковой найдется, ученые на Земле смогут обнаружить его во время более глубокого изучения ледяной луны.
Enceladus Life Finder (ELF) — это специальная программа, которую NASA разрабатывает сейчас специально для поиска следов жизни на Энцеладе. Им предстоит нелегкая работа — ведь исследовательскому аппарату предстоит научиться обнаруживать не один, не два, но все возможные следы биологической активности, учитывая и возможные альтернативные пути развития космической эволюции.