  • Поздравления с Днем космонавтики с борта МКС: видео
    Фото: Роскосмос
  • Поздравления с Днем космонавтики с борта МКС: видео
    Экипаж МКС. Фото: Олег Новицкий/Instagram
Космос

Поздравления с Днем космонавтики с борта МКС: видео

Российский космонавт Олег Новицкий поздравил с Днем космонавтики с борта МКС.
National Geographic Россия
12 апреля 2017 в 11:55
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«Космические исследования — это локомотив развития земной цивилизации. Каждый год совершенствуются ракета-носители и комические аппараты. мы проводим все более сложные научные исследования, развивается Международная космическая станция, появляются новые модули. Космические аппараты с Земли уже исследуют новые планеты, и я уверен, недалеко тот день, когда мы начнем создавать базы на Луне и на Марсе», — рассказал космонавт Олег Новицкий.


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