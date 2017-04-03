Сколько проживут земные микробы на Марсе?
Понимание границ того, что могут пережить микробы, важно для предотвращения будущего загрязнения Марса, когда туда прибудут земные люди и роботы. Это также нужно для устранения возможных ошибок при определении организмов, которые мы можем привезти с собой в поисках инопланетной жизни. Именно поэтому ученые хотят выяснить, могут ли микробы земного типа в принципе выжить на Марсе.
В октябре 2015 года огромный исследовательский шар с образцами достиг высоты в 31 км над Землей, чтобы определить возможную судьбу бактериальных «случайных попутчиков», способных проникнуть на летящие к Марсу космические корабли. Эксперимент показал, что при прямом солнечном свете большинство бактерий погибло от ультрафиолетового излучения, а значит, на поверхности Марса их ждет быстрая смерть.
Новой ступенью исследования стал эксперимент E-MIST (Изучение микроорганизмов в стратосфере). На этот раз ученые взяли крайне устойчивый микроб в его защитной форме, эндоспоре, которую некоторые бактерии образуют в неблагоприятных условиях. Исследователи подняли их в стратосферу, что по многим параметрам соответствует условиям на поверхности Марса.
Когда образцы вернулись на Землю, выяснилось, что после девяти часов пребывания на высоте 99,999% бактерий погибли. Некоторые все же выжили, и в них были обнаружены несколько небольших изменений в ДНК по сравнению с бактериями из контрольной группы. Результат предполагает, что если какие-то микробы, «зайцами» проникшие на корабль, и переживут полет до Марса, то подвергнутся генетическим изменениям. Тем не менее нужны дальнейшие исследования, чтобы определить, действительно ли найденные мутации влияют на микроорганизмы и способствуют их выживанию.