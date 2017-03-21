Пан: первый трехмерный снимок «космического пельменя»
В начале марта NASA опубликовало самую детальную фотографию Пана, сделанную автоматической межпланетной станцией Cassini. Этот спутник Сатурна, расположенный внутри внешнего кольца планеты, оказался удивительно похож на пельмень.
Теперь NASA предложило всем желающим рассмотреть Пан в анаглифических 3D-очках. Для получения стереоэффекта нужно использовать очки с красным и синим светофильтрами. На трехмерном изображении хорошо заметны северное (слева) и южное (справа) полушария Пана. Снимки сделаны с расстояния около 25 тысяч км (левое фото) и 34 тысячи км (правое фото) соответственно.
Средний диаметр спутника Сатурна составляет 28 километров. Масштаб изображения в исходных снимках составляет около 150 метров на пиксель (левое фото) и около 200 метров на пиксель (правое фото). Фотографии были увеличены в два раза от первоначального размера изображений. Пан имеет размеры 35х35х23 км и совершает полный оборот вокруг Сатурна за 13 часов 48 минут.