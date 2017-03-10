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«Кассини» показал странную форму спутника Сатурна
Фотографии Пана — спутника Сатурна — были сделаны орбитальной станцией «Кассини» 7 марта 2017 года.
National Geographic Россия
10 марта 2017 в 12:31
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Внутренний спутник Сатурна был обнаружен в 1990 году. Свое официальное название он получил в 1991 году в честь мифологического Пана — древнегреческого бога пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы.
В марте 2017 года «Кассини» удалось подойти к спутнику Сатурна на максимально близкое расстояние — 24 572 километра. Сделанные со столь небольшого расстояния снимки помогут охарактеризовать его форму и геологическое строение.
Больше фотографии можно посмотреть в галерее: