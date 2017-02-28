SpaceX отправит двух туристов к Луне
О готовящейся экспедиции сообщил основатель космической компании SpaceX Илон Маск. Он также отметил, что будущие туристы уже частично оплатили свое участие. Назвать их имена Маск отказался, однако сообщил, что эти двое знакомы друг с другом и это «не кто-то из Голливуда».
Экспедиция не будет включать в себя высадку на поверхность нашего спутника. Приблизившись к Луне, аппарат совершит виток вокруг нее, затем чуть углубится в межзвездное пространство, а после возьмет курс на Землю. По расчетам инженеров, пассажиры удалятся от родной планеты примерно на 640 000 км, а вся экспедиция займет около недели.
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Будущие астронавты хорошо представляют себе риски, которые связаны с таким предприятием. По заверениям Илона Маска, компания сделает все, чтобы свести опасность к минимуму.
Как сообщает Wired, в полет отправится обновленная версия пассажирского модуля Crew Dragon, которую выведет в космос ракета-носитель Falcon Heavy. Техника пройдет испытания уже в нынешнем году: ей предстоит доставить груз к Международной космической станции. Одновременно с этим будущие пассажиры Crew Dragon пройдут медицинское обследование и начнут подготовку к полету.
Миссия назначена на весну-лето 2018 года. Ракету запустят с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал — именно оттуда 40 с лишним лет назад стартовали «Аполлоны». Напомним, последний пилотируемый рейс к Луне, «Аполлон-17», состоялся 7 декабря 1972 года.
Как следует из комментариев Маска, стоимость «лунного билета» сопоставима с ценой экскурсии по МКС (что составляет от $20 до $40 миллионов).
SpaceX — частная американская космическая компания, основанная инженером-изобретателем Илоном Маском в 2002 году. Разработки компании (в частности, многоразовый космический «грузовик» Dragon) позволили существенно сократить стоимость космических миссий.
В 2010 SpaceX стала первой частной компанией, которая вывела космический аппарат на орбиту и мягко посадила его. В планах Маска — колонизация Красной планеты.