Великолепная семерка: найдены 7 потенциально обитаемых миров
Астрономы обнаружили в 39 световых годах от нас систему семи планет, сравнимых по размерам с Землей. Все эти планеты были зарегистрированы наземными и космическими телескопами, в том числе Очень Большим Телескопом ESO, во время их прохождения между наблюдателем и материнской звездой, ультрахолодным карликом TRAPPIST-1.
Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, три из этих планет лежат в «зоне обитания». Их поверхности могут быть покрыты водными океанами, что увеличивает шансы найти там жизнь. Из всех известных на сегодня планетных систем TRAPPIST-1 имеет самое большое количество землеподобных планет и планет, на поверхности которых может существовать жидкая вода.
«Эта система станет одной из лучших лабораторий, дающих нам понимание того, как формируются небольшие планеты».
Закори Берта-Томпсон, Университет Колорадо.
Исследователи выяснили, что все планеты в открытой ими системе близки по размеру к Земле и Венере. Измерения их плотности показали, что по крайней мере 6 из них — каменные по своему составу.
Теоретически на поверхности всех семи открытых планет может существовать жидкая вода, хотя из-за различия в радиусах их орбит для некоторых из них это более вероятно, чем для остальных.
Моделирование климатических условий показывает, что самые близкие к материнской звезде планеты (b, c и d), вероятно, слишком горячи, хотя там могут найтись небольшие участки поверхности, где есть вода. Оценка радиуса орбиты TRAPPIST-1h еще не подтверждена, но скорее всего для жидкой воды на ней слишком холодно — если только не представить себе какие-то альтернативные процессы ее разогрева.
Однако, TRAPPIST-1e, f, и g являются настоящим подарком для охотников за планетами: их орбиты лежат внутри зоны обитания и на них вполне могут существовать океаны.
Источник: NASA/JPL-Caltech
23 июля 2015 года было объявлено об обнаружении первой землеподобной планеты. Экзопланета была обнаружена в созвездии Лебедя. В диаметре она на 60% больше Земли, что делает ее наиболее похожей на нашу планету по сравнению с ранее обнаруженными. Свое название, Kepler-452b, новая планета получила в честь звезды Kepler 452, вокруг которой вращается. Период обращения вокруг этой звезды составляет 385 суток.
В ноябре 2015 года ученые из Массачусетского университета сообщили, что при помощи телескопов обсерватории MEarth-South в Чили они обнаружили близко расположенную к Солнечной системе планету, размерами и массой напоминающую Землю. Состоящая из железа и скальных пород экзопланета получила название GJ1132b. Она расположена на уникально близком расстоянии от Земли — 39 световых лет. Диаметр GJ1132b — около 15 тысяч километров (на 20% больше, чем у Земли), масса превышает земную в 1,6 раза. Экзопланета вращается вокруг красного карлика Gliese 1132 на небольшом расстоянии, вследствие чего получает в 19 раз больше излучения, чем Земля, и имеет температуру поверхности около 227ºC.
В августе 2016 года Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщила, что астрономы получили несомненные доказательства существования планеты у ближайшей к Земле звезды — Проксимы Центавра. Им оказалось уже разыскивавшееся небесное тело, обозначаемое Proxima b, которое совершает оборот вокруг своей холодной красной звезды за 11 дней. Температура на его поверхности пригодна для существования воды. Планета относится к разряду каменных и немного превосходит Землю по массе. Это самая близкая к нам экзопланета и, возможно, ближайшее к Солнечной системе небесное тело, на котором может существовать жизнь.