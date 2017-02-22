  • Великолепная семерка: найдены 7 потенциально обитаемых миров
    Взгляд художника на планетную систему TRAPPIST-1 Фото: ESO
  • Великолепная семерка: найдены 7 потенциально обитаемых миров
    Первый снимок «Кеплера», сделанный 8 апреля 2009 года. Фото: NASA
Космос

Великолепная семерка: найдены 7 потенциально обитаемых миров

Обнаружена планетная система, на которой может существовать жизнь.
National Geographic Россия
22 февраля 2017 в 21:18
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Астрономы обнаружили в 39 световых годах от нас систему семи планет, сравнимых по размерам с Землей. Все эти планеты были зарегистрированы наземными и космическими телескопами, в том числе Очень Большим Телескопом ESO, во время их прохождения между наблюдателем и материнской звездой, ультрахолодным карликом TRAPPIST-1.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, три из этих планет лежат в «зоне обитания». Их поверхности могут быть покрыты водными океанами, что увеличивает шансы найти там жизнь. Из всех известных на сегодня планетных систем TRAPPIST-1 имеет самое большое количество землеподобных планет и планет, на поверхности которых может существовать жидкая вода.

«Эта система станет одной из лучших лабораторий, дающих нам понимание того, как формируются небольшие планеты».

Закори Берта-Томпсон, Университет Колорадо.

Исследователи выяснили, что все планеты в открытой ими системе близки по размеру к Земле и Венере. Измерения их плотности показали, что по крайней мере 6 из них — каменные по своему составу.

Теоретически на поверхности всех семи открытых планет может существовать жидкая вода, хотя из-за различия в радиусах их орбит для некоторых из них это более вероятно, чем для остальных.

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