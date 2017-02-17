NASA просит помощи в поисках Планеты Х
В 2016 году исследователи Калифорнийского технологического университета Константин Батыгин и Майкл Браун объявили о существовании планеты-гиганта, которая движется по вытянутой орбите странной формы во внешней области Солнечной системы. Объект размером с Нептун и в десять раз тяжелее Земли получил условное название «Планета Х» или «Планета 9».
Ближайшее расстояние между Солнцем и этим небесным телом достигает 200 астрономических единиц. Планета совершает полный оборот вокруг Солнца за 10000−20000 лет.
Выводы сделаны на основании математического моделирования и компьютерного воссоздания модели, но авторы открытия считают их бесспорными. Между тем местонахождение объекта до сих пор неизвестно; единственное, что удалось ученым — это значительно сузить область поисков, исключив из нее два региона Солнечной системы. Прошел год, но планета так и остается гипотетической, поэтому теперь принять участие в погоне за ней приглашаются все желающие.
В этих целях NASA запускает проект Backyard Worlds: Planet 9. Его участникам предлагается просматривать записи, полученные космическим ИК-телескопом WISE, отмечая каждый подозрительный движущийся объект. Эти данные затем будут анализировать астрофизики. С подобным поиском автоматические алгоритмы справляются плохо, а у группы ученых это заняло бы долгие годы непрерывного труда. Проект Backyard Worlds: Planet 9 был запущен 15 февраля, и уже спустя два дня число зарегистрированных участников превысило 7000. Они отметили почти 250 000 объектов, показавшихся им необычными. «С помощью Backyard Worlds: Planet 9 может быть совершено одно из «открытий века»; не исключено, что важнейший вклад в астрофизику внесет непрофессиональный исследователь», — говорит специалист из Университета Беркли Аарон Мейснер (Aaron Meisner). Ученые подчеркивают, что помимо Планеты Х, волонтеры могут заметить такие объекты, как коричневые карлики, что также важно для науки.