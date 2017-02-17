  • NASA просит помощи в поисках Планеты Х
    Фото: NASA
  • NASA просит помощи в поисках Планеты Х
    Фото: NASA
Космос

NASA просит помощи в поисках Планеты Х

Недавно астрономы выдвинули гипотезу о существовании массивной транснептуновой планеты Солнечной системы за пределами орбиты Плутона. Найти ее пока не удалось, и теперь NASA предлагает принять участие в поисках всем желающим.
Анастасия Баринова
17 февраля 2017 в 14:57
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В 2016 году исследователи Калифорнийского технологического университета Константин Батыгин и Майкл Браун объявили о существовании планеты-гиганта, которая движется по вытянутой орбите странной формы во внешней области Солнечной системы. Объект размером с Нептун и в десять раз тяжелее Земли получил условное название «Планета Х» или «Планета 9».

Ближайшее расстояние между Солнцем и этим небесным телом достигает 200 астрономических единиц. Планета совершает полный оборот вокруг Солнца за 10000−20000 лет.

  • NASA просит помощи в поисках Планеты Х
    Фото: NASA

Выводы сделаны на основании математического моделирования и компьютерного воссоздания модели, но авторы открытия считают их бесспорными. Между тем местонахождение объекта до сих пор неизвестно; единственное, что удалось ученым — это значительно сузить область поисков, исключив из нее два региона Солнечной системы. Прошел год, но планета так и остается гипотетической, поэтому теперь принять участие в погоне за ней приглашаются все желающие.

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