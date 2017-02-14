Как выглядит Земля на расстоянии в 6 млрд км
27 лет назад космический зонд «Вояджер-1», приближаясь к границам Солнечной системы, сфотографировал нашу планету. На полученном изображении Земля кажется крохотной светлой точкой размером в 0,12 пикселя. Ее можно найти в правой части кадра, в оранжевой полоске (цветные полосы на снимке — помехи, вызванные солнечными лучами).
Предыстория снимка
«Вояджер-1» был запущен в 1977 году. В его задачи входил сбор сведений о Юпитере и Сатурне: их составе, массе, плотности атмосферы и так далее.
После того, как аппарат завершил основную миссию, его создатели из Jet Propulsion Laboratory (подразделение NASA) направили зонд к дальним рубежам Солнечной системы.
14 февраля 1990 года, находясь в 6 млрд км от родной планеты, «Вояджер» кинул на нее «прощальный взгляд». Переданное им изображение получило название Pale Blue Dot (англ. Бледно-синяя точка). Идею сфотографировать Землю с такого ракурса предложил астрофизик Карл Саган.
«Взгляните ещё раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди прожили свои жизни на ней — на соринке, подвешенной в солнечном луче», — писал Карл Саган.
В тот день зонд также запечатлел и другие планеты нашей звездной системы: Юпитер, Венеру, Сатурн, Уран и Нептун. Серия из 60 снимков получила название «Семейный портрет».
В августе 2012 года «Вояджер-1» стал первым рукотворным объектом, покинувшим пределы Солнечный системы. Ныне зонд находится в 20 млрд км от Земли и направляется к созвездию Жирафа. На его борту находится послание инопланетным цивилизациям: позолоченная грампластинка со звуками нашей планеты, на обороте которой указаны координаты Земли. В разработке таблички принимал участие все тот же Карл Саган. Послушать записи с этой пластинки можно здесь.