Покоряя вершины: путешествие по самой высокогорной стране
Дарья Желнина
Моя поездка в Непал началась с продолжительного перелета с пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах. И если для меня промежуточным этапом был аэропорт в Шардже, то для многих им становится сам Катманду. Дело в том, что зачастую путешественники не задерживаются в столице Непала и сразу направляются прямиком в горы, как, например, Иван Дементиевский. Сначала он пошел в трек по долине Лангтанг, а затем — в район Манаслу. Я же провела неделю в Катманду, исследуя долину и ее окрестности.
Первым делом отправляйтесь на Асан — старейший рынок, соединенный несколькими торговыми улицами. Местные говорят, что здесь можно купить все: от специй до холодильника. Я же обратила внимание на крупные розовые и черные куски горной соли, напоминающие огромные кристаллы. В Непале измельченную черную соль добавляют в лимонную газировку. Напиток считается очень полезным, но пить его можно только с прищепкой на носу (которой у меня, к сожалению, не оказалось): такая соль содержит сероводород, поэтому создается ощущение, что пьешь протухшее яйцо.
По одной из торговых улиц можно добраться до места Индра Чоук — большого перекрестка, названного в честь царя богов Индры. Во время подготовки к свадьбе сюда приезжают, чтобы купить бисер. На церемонию нужно надевать ленты из мелких бусин трёх цветов: зеленого, красного (символ брака) и желтого (священный цвет).
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Торговые ряды расположены недалеко от главной достопримечательности столицы — Дурбар-Сквер, крупнейшей из Дворцовых площадей долины, в число которых также входят площади в Патане и Бхактапуре. Долгое время Непал не был единым королевством. В каждом из вышеперечисленных городов был свой король, который возводил для себя на центральной площади дворец и храмы. Самая большая из королевских площадей находится в Катманду, и, как и две другие, она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Огромное количество людей всегда толпится в небольшом дворике, расположенном рядом с Дурбар-Сквер: они ждут, когда из окна своего дома их поприветствует кумари — маленькая девочка, которую в Непале почитают как живую богиню и буддисты, и индуисты.
Несмотря на то, что Будда родился в Непале, большая часть населения исповедует индуизм, хотя некоторые храмы в почете у представителей обеих религий. Например, храмовый комплекс Сваямбунатх, который также именуют Обезьяньим. Здесь расположена большая буддийская ступа, рядом с которой находится индуистское святилище. Ежедневно толпы туристов и местных жителей преодолевают 365 ступеней — по одной на каждый день в году, чтобы подобраться к святому месту. Но еще больше здесь обезьян. Я ходила вокруг ступы, когда вдруг залаяла собака, и поток обезьян направился в мою сторону — я стояла как вкопанная. Страшно не было, но видеть у своих ног такое количество обезьян несколько непривычно.
Собак в Непале тоже очень много, но все они живут на улице. Содержать животное в качестве домашнего питомца может позволить себе далеко не каждый, и породистый щенок считается признаком высокого достатка.
Другое святое для буддистов место — Боднатх. Ступа, вокруг которой расположились десятки тибетских школ, была построена еще в VI веке. Во время землетрясения в апреле 2015 года она была сильно разрушена. В этом году ее удалось полностью восстановить. В 1990-х годах вокруг ступы Боднатха проходили съемки некоторых сцен фильма Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда».
Вход в храмы для туристов платный, а рядом с некоторыми висит табличка «Только для индуистов». Например, в Пашупатинатх — самом важном храме Шивы. Он расположен по обе стороны реки Багмати, на берегу которой проводят кремации. Традиционная, на костре, стоит 200 долларов, а в электрической печи — в два раза дешевле.
В Пашупатинатхе можно также посмотреть на странствующих йогов — садху. Они с удовольствием позируют для туристов, правда, за фотографии придется заплатить: многого они не потребуют — максимум доллар.
По Катманду можно гулять неделями, но у меня были ограниченные сроки. Через город горшечников Бхактапур, который до XIV века был столицей Непала, я отправилась в деревню Балтали. Добираться до нее придется сначала на автобусе до городка Банепа, а потом пешком через несколько навесных мостов над рисовыми полями и ущельями. Жители деревни не говорят на английском, живут сельским хозяйством, редко бывают в столице и туристов почти не встречают. Здесь можно устроить себе трекинг по тропинкам, проложенным местными крестьянами. Деревня располагается на высоте около 1800 метров, отдельные дома разбросаны по нескольким склонам, поэтому при желании можно забраться и на 3000 метров. Люди здесь живут, конечно, бедно, но они выглядят счастливее городских бедняков.
Из Балтали через Катманду я поехала в регион Горкха, куда пришелся один из основных ударов весенних землетрясений 2015 года. Именно отсюда начинался единый Непал. В 1768 году король Горкхи Притви Нараян Шах завоевал долину Катманду и объединил страну.
Я остановилась в небольшом эко-отеле «Gorkha Gaun Resort». Он расположен на холме, откуда открывается вид на вершину Манаслу. Для туристов здесь организуют пешие маршруты на целый день от храма Манакамана до деревни и ужин в семье местных жителей. Крупных городов в округе нет, поэтому ночью можно часами смотреть на усыпанное звездами небо.
Иван Дементиевский
Непал — идеальное место для тех, кто любит приключения. Здесь можно выбрать простые, средней сложности и очень сложные маршруты, но для знакомства с Гималаями я бы рекомендовал короткие треки на высоты 3700−4500 метров.
Лангтанг
Всего в сотне с небольшим километров от Катманду находится горный район Лангтанг, но чтобы туда доехать на машине, потребуется почти весь день. Для путешественника знакомство с Лангтангом начинается в небольшой деревне Дхунче, где надо пройти регистрацию: Лангтанг является национальным парком и граничит с Тибетом.
От Дхунче тропа ведет через небольшую горную реку и стремительно взлетает ввысь, прямо в небо. Для неподготовленного человека этот день может стать настоящим испытанием, но оно того стоит: в конце дневного перехода путешественников ждут шикарные виды из окна гестхауса. И горячий чай, конечно.
Второй день тропа медленно тянется по склон -, можно спокойно наслаждаться рододендроновыми лесами. Не считая гор, это одно из самых красивых мест на треке. Постепенно лес становится все мельче, и сквозь редкие деревья становятся видны огромные вершины Гималаев.
На третий день тропа забирается через перевал к священному озеру Госайкунда. В летнее время туда стекается огромное количество паломников и верующих, а зимой и весной их практически нет, поэтому можно в одиночестве и тишине стоять на берегу озера и медитировать. Если остались силы и хочется новых приключений, стоит потратить полчаса и забраться на смотровую площадку, откуда вечером открываются невероятные виды на горный массив Ганеш-Химал с одной стороны и на священное озеро Госайкунда — с другой.
Район Манаслу
Район Манаслу был открыт относительно недавно — в 1998 году. По этой или по какой-то другой причине туристов тут не так много, как в районе Аннапурны или Эвереста.
Сам трекинг вокруг Манаслу довольно сложный, путешествие займет до 15−16 дней. Но если все-таки хочется прикоснуться к горам, можно пройти по короткому маршруту. Для этого надо доехать до деревни Саяндже, а оттуда пешком или на джипе добираться до Дарапани. Этот отрезок дороги — часть знаменитого трека вокруг Аннапурны. Еще 10 лет назад путника встречали дикие джунгли и вооруженные до зубов, но мирные маоисты, конфликтовавшие с королем и его системой (в 2006 Непал еще был королевством). Теперь той тропы нет, а пробита самая настоящая дорога, по которой едут нескончаемые потоки машин. С одной стороны, блага цивилизации и электричество — это хорошо. Но с другой — за этим ли едут в горы люди?
Наша тропа сворачивает туда, где еще не были проложены дороги. За два-три дня преодолеваем несколько подъемов и оказываемся у домов Бимтанга, где раньше селились местные жители, когда приходили пасти яков. Сегодня здесь останавливаются путешественники: можно пару дней пожить в лоджах и гулять по окрестностям, наслаждаясь видом на горы.
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Проект «Покоряя вершины» проходил при поддержке UNIQLO. Этот бренд принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co — мировому лидеру в сфере розничной торговли. Компания верит, что одежда должна быть удобной и качественной, иметь универсальный дизайн и идеальную посадку по фигуре.
Чтобы чувствовать себя комфортно в путешествии, Иван и Дарья выбрали для себя одежду из коллекций Blocktech, Heattech, а также ультралегкие пуховики из коллекции Ultra Light Down.