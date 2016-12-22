Покоряя вершины вместе с UNIQLO

Покоряя вершины: путешествие по самой высокогорной стране

В рамках совместного проекта UNIQLO и «National Geographic Россия» старший редактор Nat-geo.ru Дарья Желнина и фотограф Иван Дементиевский отправились в путешествие по Непалу. По итогам поездки они составили небольшой путеводитель для тех, кто хочет отправиться в самую высокогорную страну мира, но не располагает большим количеством времени.
Дарья Желнина и Иван Дементиевский
22 декабря 2016 в 14:22
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  • Покоряя вершины: путешествие по самой высокогорной стране
    Фото: Иван Дементиевский

Дарья Желнина

Моя поездка в Непал началась с продолжительного перелета с пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах. И если для меня промежуточным этапом был аэропорт в Шардже, то для многих им становится сам Катманду. Дело в том, что зачастую путешественники не задерживаются в столице Непала и сразу направляются прямиком в горы, как, например, Иван Дементиевский. Сначала он пошел в трек по долине Лангтанг, а затем — в район Манаслу. Я же провела неделю в Катманду, исследуя долину и ее окрестности.

Первым делом отправляйтесь на Асан — старейший рынок, соединенный несколькими торговыми улицами. Местные говорят, что здесь можно купить все: от специй до холодильника. Я же обратила внимание на крупные розовые и черные куски горной соли, напоминающие огромные кристаллы. В Непале измельченную черную соль добавляют в лимонную газировку. Напиток считается очень полезным, но пить его можно только с прищепкой на носу (которой у меня, к сожалению, не оказалось): такая соль содержит сероводород, поэтому создается ощущение, что пьешь протухшее яйцо.

  • Покоряя вершины: путешествие по самой высокогорной стране
    Фото: Дарья Желнина

По одной из торговых улиц можно добраться до места Индра Чоук — большого перекрестка, названного в честь царя богов Индры. Во время подготовки к свадьбе сюда приезжают, чтобы купить бисер. На церемонию нужно надевать ленты из мелких бусин трёх цветов: зеленого, красного (символ брака) и желтого (священный цвет).

  • Фото: Дарья Желнина
  • Фото: Дарья Желнина
  • Фото: Дарья Желнина
  • Фото: Дарья Желнина
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