В аэропортах Австралии не будут проверять паспорта
Нововведение станет возможным в рамках высокотехнологичной программы SmartGate . В аэропортах Австралии она была внедрена в 2007 году. Биометрические паспорта нового поколения включают данные об отпечатках пальцев и сетчатке глаза; пассажиры с такими документами проходят автоматизированный паспортный контроль.
Накопив достаточно данных о людях, въезжающих в страну, правительство Австралии объявило о следующем этапе реализации программы — The Seamless Traveller. Планируется, что пассажиры, сойдя с трапа самолета, будут выходить в город через специальные кабины, оборудованные сканерами. Показывать паспорт не придется: автоматика считает рисунок сетчатки, отпечатки пальцев и сравнит с данными в базе. Если человек числится как благонадежный, он продолжит свой путь. Вся процедура займет лишь несколько секунд.
Внедрение новой системы обойдется стране в 94 млн австралийских долларов (около 71 млн долларов США). Уже летом в тестовом режиме она будет действовать в аэропорту Канберры: из него международные рейсы выполняются только в Новую Зеландию и Сингапур. С ноября к программе будет подключен более крупный авиаузел, связывающий Австралию со многими странами мира, а к 2020 году, согласно плану, 90% всех прибывающих в Австралию людей будут пересекать границу в подобном автоматизированном режиме, то есть не показывая паспорт.
Узнайте, с какими паспортами удобнее всего путешествовать по планете.