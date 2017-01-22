Путешествия

Самые интересные карнавалы по всему миру

Подборка для тех, кому наскучила серая зима.
National Geographic Traveler
22 января 2017 в 17:35
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  • Самые интересные карнавалы по всему миру
    Фото: East News

11 ноября — 28 февраля
Майнц, Германия

Это один из самых продолжительных карнавалов в мире: по традиции каждый год он начинается в 11 часов 11 минут 11 ноября и заканчивается лишь накануне Пасхи. Отличительная черта праздника в Майнце — его политическая направленность. Во время шествий можно увидеть огромные карикатурные фигуры политиков, сделанные из папье-маше, с актуальными лозунгами в руках. Основные события приходятся на Масленую неделю. Среди них — «розовый понедельник» и «пепельная среда», в течение которой устраивают массовое застолье.

23 февраля — 5 марта
Кадис, Испания

Одна из особенностей кадисского карнавала в том, что здесь всё подчинено музыке. Участники объединяются в разные группы — хоры, квартеты — и проезжают по улицам города на украшенных платформах, исполняя различные мелодии на средневековых инструментах вроде бандуррии или лютни. Их сопровождают переодетые уличные артисты, жонглёры и паяцы.

26−28 февраля
Бенш, Бельгия
Карнавал в Бенше проводится с 1934 года и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его участники — Жилли — надевают яркие костюмы с изображениями красных и чёрных львов и забавные белые маски, а затем шествуют по улицам в окружении пьеро и арлекинов. По пути они размахивают палочками, отпугивая злых духов, и бросают яблоки прямо в толпу.

27−28 февраля
Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго

Карнавал в Тринидаде и Тобаго считается одним из самых красочных в мире. В нём заметно африканское, испанское и даже азиатское влияние. Вот почему здесь одновременно выступают и менестрели, и французские придворные музыканты, и южноамериканские танцоры. Кульминация праздника — парад оркестров, где можно услышать мелодии со всего мира.

28 февраля
Новый Орлеан, США

Главные события Марди Гра проходят на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана. Именно здесь разворачивается грандиозное костюмированное шествие — его участники восседают на огромных платформах, которые делают на специальной фабрике Mardi Gras World. У каждой платформы — своя тема, они могут быть посвящены известным фильмам, мультикам, знаменитостям или политикам. Всё это — в сопровождении джазовых оркестров.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№57, ноябрь 2016 — январь 2017).
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