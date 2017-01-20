Россиян пустят в Армению без загранпаспорта
Правительство Армении одобрило предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией; в результате россияне смогут приезжать в республику по внутренним паспортам. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.
Идея столь значительного облегчения правил въезда обсуждалась представителями обеих стран около года. По данным ФМС, в настоящее время загранпаспорта имеет не более 30% граждан России, и роста спроса на этот документ не отмечается. Нововведение позволит всем желающим съездить в Армению, ранее бывшую доступной только обладателям загранпаспортов.
По сообщению Национальной службы статистики Армении, в 2015 году страну посетило 1,2 млн иностранных туристов, из них около 500 тыс. россиян. Рассчитывая на увеличение турпотока из России, Армения планирует завершить все процедуры, необходимые для начала действия нового правила, до наступления летнего сезона.
Туроператоры, со своей стороны, отмечают привлекательные стороны отдыха в Армении: здесь есть горнолыжные курорты и интересные экскурсионные направления, природа, а также вкусная и здоровая кухня. Полет из Москвы длится меньше трех часов, в стране не только говорят по-русски, но и почти везде берут рубли. Это компенсирует недостатки — такие как нехватка отелей и во многом устаревшая инфраструктура.
Посмотрите, в какие страны туристам из России не требуется виза.