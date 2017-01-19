  • Самый большой карнавал в Европе
    Фото: Jesús de Sousa
  • Самый большой карнавал в Европе
    Фото: Jesús de Sousa
  • Самый большой карнавал в Европе
    Фото: Jesús de Sousa
  • Самый большой карнавал в Европе
    Фото: Jesús de Sousa
Путешествия

Самый большой карнавал в Европе

Раз в год неспешный ритм жизни столицы Канарских островов даёт сбой. Улицы Санта-Крус-де-Тенерифе заполняет разряженная толпа — участники самого большого в Европе карнавала. Мы решили выяснить, что скрывается за этим парадом перевоплощений.
Дарья Петрягина
19 января 2017 в 19:58
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Едва самолёт садится в аэропорту Тенерифе, как на телефон приходит сообщение от моего гида Анкора: «Встречаемся в холле в 19:00. Не забудь костюм!». Интересно, цветок в волосах подойдёт?

О Канарских островах я мечтала давно, но никогда не думала, что приеду сюда не ради пляжей и вулканических пейзажей, а чтобы увидеть самый большой в Европе карнавал. Традиция проводить его на Канарских островах зародилась в XVII веке: именно тогда жители островов начали устраивать пышные танцы, приветствуя наступление весны. Во времена диктатуры Франко карнавал запретили — его языческие корни не нравились правительству. Но отказаться от празднования канарцы не могли — и с улиц оно переместилось в закрытые помещения, подальше от посторонних глаз, получив название Зимний фестиваль. В конце 70-х годов карнавал возродился в том виде, в каком его знаем мы, и теперь по масштабам и количеству участников уступает только бразильскому.

Это первый настоящий карнавал в моей жизни, и я совершенно не знаю, как себя вести. В голове крутятся картинки из Рио-де-Жанейро: загорелые девушки в откровенных нарядах, танцы на платформах и зажигательная музыка. Какая роль в этом отводится туристам?

Я прикалываю к волосам цветок хризантемы и спускаюсь в холл. Из дальнего угла ко мне направляется человек в индийском костюме: широкие шаровары, расшитая витиеватыми узорами рубашка и красная точка посредине лба. — Анкор, — протягивает руку он и широко улыбается.

Сегодня пятница, первый день карнавала, и основные действия должны развернуться на улице Эль Пилар и проспекте Мендес Нуньес. «Возвещающая кавалькада» (Cabalgata Anunciadora) — это парад продолжительностью четыре часа, на котором собираются все участники: от детских танцевальных коллективов до профессиональных групп и претенденток на роль королевы.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№57, ноябрь 2016 — январь 2017).
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