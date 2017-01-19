Самый большой карнавал в Европе
Едва самолёт садится в аэропорту Тенерифе, как на телефон приходит сообщение от моего гида Анкора: «Встречаемся в холле в 19:00. Не забудь костюм!». Интересно, цветок в волосах подойдёт?
О Канарских островах я мечтала давно, но никогда не думала, что приеду сюда не ради пляжей и вулканических пейзажей, а чтобы увидеть самый большой в Европе карнавал. Традиция проводить его на Канарских островах зародилась в XVII веке: именно тогда жители островов начали устраивать пышные танцы, приветствуя наступление весны. Во времена диктатуры Франко карнавал запретили — его языческие корни не нравились правительству. Но отказаться от празднования канарцы не могли — и с улиц оно переместилось в закрытые помещения, подальше от посторонних глаз, получив название Зимний фестиваль. В конце 70-х годов карнавал возродился в том виде, в каком его знаем мы, и теперь по масштабам и количеству участников уступает только бразильскому.
Это первый настоящий карнавал в моей жизни, и я совершенно не знаю, как себя вести. В голове крутятся картинки из Рио-де-Жанейро: загорелые девушки в откровенных нарядах, танцы на платформах и зажигательная музыка. Какая роль в этом отводится туристам?
Я прикалываю к волосам цветок хризантемы и спускаюсь в холл. Из дальнего угла ко мне направляется человек в индийском костюме: широкие шаровары, расшитая витиеватыми узорами рубашка и красная точка посредине лба. — Анкор, — протягивает руку он и широко улыбается.
Сегодня пятница, первый день карнавала, и основные действия должны развернуться на улице Эль Пилар и проспекте Мендес Нуньес. «Возвещающая кавалькада» (Cabalgata Anunciadora) — это парад продолжительностью четыре часа, на котором собираются все участники: от детских танцевальных коллективов до профессиональных групп и претенденток на роль королевы.
— На самом деле карнавал стартовал неделю назад, но это были закрытые официальные мероприятия: выборы и награждение королевы, конкурс исполнителей, представление танцевальных групп… Настоящий праздник начинается сегодня — то ли ещё будет! — объясняет Анкор.
Улица Эль Пилар уже заполнена людьми. Многие пришли со своими раскладными стульями и корзинками с провизией. Вдалеке я слышу рёв трубы и ритм барабанов — началось!
Компарсас, мургас и рондальяс
Пока мимо нас одна за другой движутся пёстрые нарядные группы, Анкор рассказывает, чем они отличаются друг от друга. Первое, что нужно знать: все участники карнавала делятся на любителей и профессионалов. Любители на собственные деньги шьют костюмы, разучивают танцы в свободное время и выступают исключительно ради удовольствия. Для профессиональных коллективов выступления — это работа. У них намного более сложные костюмы и программы, которые меняются из года в год. На них работает целый штат хореографов и дизайнеров, а в месяцы, свободные от карнавала, они зарабатывают выступлениями на праздниках, корпоративах и международных конкурсах.
Второй момент: все эти коллективы, внешне похожие между собой, выполняют разные функции. Самые яркие — танцевальные группы компарсас (comparsas). Сложные хореографические трюки, акробатика и танцы под зажигательные испанские и латиноамериканские мелодии — их фирменный стиль. Мургас (murgas) — это музыкальные группы примерно из 50 человек. Они сами пишут тексты песен, в которых часто звучат политические мотивы: борьба с коррупцией, высмеивание чиновников, освещение текущих проблем. Ещё одна разновидность музыкальных коллективов — рондальяс (rhondallas). Они меньше заточены на политику и исполняют в основном традиционные канарские мелодии.
Все события карнавала, хотя и кажутся внешне похожими одно на другое, тоже несут определённый смысл. Всё начинается с приветственного парада, где участники презентуют себя, продолжается конкурсом танцевальных коллективов Ritmo y Armonia, воскресным дневным карнавалом и главным шествием Gran Coso Apoteosis, в котором может принять участие любой желающий. Окончательным завершением карнавала считается церемония похорон сардины (Entierro de la Sardina): гигантскую картонную фигурку сардины — символ карнавала — проносят по улицам, а затем торжественно сжигают на костре.
Испанцы с особенностями
В семь часов утра субботы на улицах ни души — город только приходит в себя после пятничного безумства. Но у нас времени отдыхать нет: пока не начались вечерние шествия, нужно успеть съездить на вершину вулкана Тейде.
В машине Анкор протягивает мне свежую газету:
- Вот, взял специально для тебя.
Тема дня, конечно же, карнавал. Статьи пестрят цифрами: 100 тысяч зрителей, 129 танцевальных коллективов, 38 украшенных платформ, главная из которых принадлежит королеве карнавала. Королевой в этом году стала 25-летняя Сесилия Наварро Артеага: её выбрали среди 14 финалисток. Сама девушка, впрочем, признаёт, что эта победа — заслуга не только её самой, но и дизайнера Даниэля Пахеса, который придумал и воплотил образ царицы Савской: на одно только изготовление костюма у него ушло около полугода.
Первую полосу украшает фотография победителей конкурса танцевальных групп. Ими стали Joroperos, исполнившие искрящуюся бразильскую самбу. Два других призовых места заняли команды с не менее выраженной латиноамериканской тематикой: Cariocas, названные в честь жителей Рио-де-Жанейро, и Rio Orinoco, попытавшиеся образно воплотить в своём выступлении образ реки Ориноко, которая течёт по территории Венесуэлы.
Сложно сказать, что результат меня удивил — эти три танцевальные группы зрители и правда приветствовали теплее всего, а кто-то, например, пожилая пара справа от меня, и вовсе приходили посмотреть только на них. Удивляет скорее то, как прочно традиции Латинской Америки вошли в жизнь Канарских островов. Я спрашиваю Анкора, чего, по его мнению, больше в жителях Тенерифе — испанского или латиноамериканского?
- Мы, конечно, испанцы, — без раздумий отвечает он. И после небольшой паузы добавляет: — Но с особенностями. Понимаешь, Канары — это же острова контрастов. Взять, к примеру, Тенерифе: за один день ты можешь побывать в нескольких климатических поясах и увидеть самые разные пейзажи. Утром погреться на солнце на Коста-Адехе, днём попасть под дождь в Санта-Крус-де-Тенерифе, вечером подняться на вершину вулкана Тейде и увидеть снег. А что люди? Они такие же разные. Кто-то перебрался сюда с материка, кто-то, как мои бабушка и дедушка, выросли на Канарах и не собираются их покидать, а кто-то приехал из Латинской Америки. Контрасты, сплошные контрасты. Но нам нравится чувствовать себя испанцами. Это объединяет.
Игра в непохожесть
В воскресенье я выхожу из отеля пораньше: это самый весёлый день карнавала, когда гулянья начинаются с самого утра. Музыка слышна даже из окон отеля, а ближе к центру к ней примешивается гул сотен голосов. Я сворачиваю с одной улицы на другую в попытках найти место поспокойнее, но успеха эта затея не приносит: с каждой минутой они всё больше заполняются пёстрой толпой.
Поток людей выносит на площадь Испании, где уже установлена сцена, на которой сменяют друг друга местные рок-группы и фольклорные коллективы. Справа от меня человек в монашеском одеянии осторожно пробирается через толпу, держа в вытянутых руках огромные бокалы с пивом. Чуть поодаль две Золушки бодро танцуют макарену. Слева слегка потрёпанный Губка Боб делает селфи, стоя внутри фонтана, который специально осушили на время проведения карнавала. Внезапно прямо передо мной появляется семейство картошек. Без шуток: с десяток мужчин, женщин и детей, все как один одетые в робы из мешковины, с плюшевыми картофелинами на голове.
Человек-стикер. Женщина с абажуром на голове. Гигантский розовый смартфон. Слегка постаревшая Пеппи Длинныйчулок. Карлсон с пропеллером на спине и явно не накладным животом. Спайдермен. Зорро. Бородатая Белоснежка. Спящая красавица. Толпа разрастается, подобно волне, оглушает и затягивает с собой. Сложно сказать, как на таком небольшом пространстве поместилось столько людей: кажется, здесь собралось население всего архипелага — включая детей и стариков.
Мне впервые становится неловко за свой костюм. Точнее, за его отсутствие: цветок давно сорвали с головы, и у меня не осталось ни единого повода выдавать себя за принцессу. Во время этого безумного народного гулянья я наконец начинаю понимать смысл всего карнавала. Это не игра в переодевание. И не красочное шоу. Это что-то вроде эксперимента: пойми, кто ты на самом деле, выпусти своё внутреннее «я», проживи пять, семь, десять, двадцать новых жизней, сделай то, чего никогда не сделал бы в другое время. Может, поэтому здесь так много мужчин, переодетых в женщин, и женщин, переодетых в мужчин. В ближайшем киоске я покупаю ярко-розовый парик и дурацкую волшебную палочку, которая мигает всеми цветами радуги. Что ж, посмотрим, каково это — быть феей.
Советы
Виза Шенгенская, оформить можно в визовом центре Испании. Стоимость — €35, без сервисного сбора.
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Сезон Канарские острова — круглогодичный курорт. Но климат в разных частях Тенерифе значительно отличается. Если хочется пляжного отдыха, стоит остановиться на юге острова, в районе Коста-Адехе. Здесь даже зимой солнечно и температура редко опускается ниже +25 °С. Если же ваша цель — посмотреть карнавал, лучше искать отель в столице, Санта-Крус-де-Тенерифе. Здесь нет пляжей, а температура в феврале-марте колеблется в районе 15 — 20 градусов выше нуля.
Карнавал Праздничные шествия устраивают во всех городах архипелага, но основное действо разворачивается в Санта-Крус-де-Тенерифе. Даты карнавала меняются каждый год. В 2017 году праздник пройдёт с 1 февраля по 5 марта, но основные события запланированы с 24 февраля по 1 марта. Большинство мероприятий бесплатны.