  • Затерянный мир: путеводитель по Камбодже
    Фото: Денис Брыков
  • Затерянный мир: путеводитель по Камбодже
    Фото: Nicolas Axelrod, Lynn Gail / Getty Images
  • Затерянный мир: путеводитель по Камбодже
    Фото: Алексей Терентьев
Путешествия

Затерянный мир: путеводитель по Камбодже

Тайны и откровения Камбоджи — не только в знаменитых храмах Ангкора. Путешественники, экспаты и местные жители рассказали нам об укладе деревенской жизни и развлечениях камбоджийской столицы, о провинциальной архитектуре и дебрях нацпарков, о наследии недавнего прошлого и местах, где все становятся счастливыми. Мы выбрали 15 способов открыть для себя королевство кхмеров.
Виктория Мелешко
22 января 2017 в 12:23
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Встретить рассвет

Джон Рид, региональный директор отелей Aman Resorts:

Если вы отправитесь в Ангкор-Ват до рассвета, то на входе вас встретят не туристические толпы, а таинственная тишина. Внутри храм поражает бесконечными барельефами на сюжеты из Махабхараты и Рамаяны — мне особенно нравится панно «Пахтанье Молочного океана». Храмовый комплекс Ангкора огромен, так что для знакомства с ним лучше отвести минимум пару дней. Если же времени немного, можно в рамках одного тура объехать древний город Ангкор-Тхом на велосипеде, осмотреть оплетённые корнями деревьев руины храма Та Прум, в котором статуи небесной красоты полубогинь-апсар напоминают о живших здесь 615 танцовщицах. Посещать храмы Ангкора можно не только в высокий сезон (с ноября по апрель), но и в период муссонов — с июня по октябрь, когда лес оживает, озёра наполняются водой, да и туристов становится меньше. Это лучшее время и для того, чтобы съездить на лодочную экскурсию по озеру Тонлесап и посмотреть на плавучие деревни.

Исследовать храмы

Алексей Ильин, журналист: Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№57, ноябрь 2016 — январь 2017).
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