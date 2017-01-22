Затерянный мир: путеводитель по Камбодже
Встретить рассвет
Джон Рид, региональный директор отелей Aman Resorts:
Если вы отправитесь в Ангкор-Ват до рассвета, то на входе вас встретят не туристические толпы, а таинственная тишина. Внутри храм поражает бесконечными барельефами на сюжеты из Махабхараты и Рамаяны — мне особенно нравится панно «Пахтанье Молочного океана». Храмовый комплекс Ангкора огромен, так что для знакомства с ним лучше отвести минимум пару дней. Если же времени немного, можно в рамках одного тура объехать древний город Ангкор-Тхом на велосипеде, осмотреть оплетённые корнями деревьев руины храма Та Прум, в котором статуи небесной красоты полубогинь-апсар напоминают о живших здесь 615 танцовщицах. Посещать храмы Ангкора можно не только в высокий сезон (с ноября по апрель), но и в период муссонов — с июня по октябрь, когда лес оживает, озёра наполняются водой, да и туристов становится меньше. Это лучшее время и для того, чтобы съездить на лодочную экскурсию по озеру Тонлесап и посмотреть на плавучие деревни.
Исследовать храмы
Алексей Ильин, журналист: Читать далее
В отдалённых от Ангкора храмах у вдумчивого посетителя больше шансов прочувствовать дух камбоджийской древности, чем в местах массового «поклонения». Для начала поезжайте в храм Бантеайсрей, расположенный примерно в 20 километрах к северо-востоку от основной группы ангкорских памятников. Бантеайсрей, построенный в X веке из розового песчаника, — одно из самых красивых святилищ Камбоджи. На каменном дне «Ручья тысячи лингамов» у подножия священной горы Пном-Кулен высечены символы плодородия и изваяния богов индуистского пантеона. В 40 километрах к востоку от Ангкора расположен ещё один храм — Бэнгмеалеа. Этот огромный храмовый комплекс был построен в начале XII века, во времена расцвета кхмерской империи. Чтобы не заблудиться в его гигантском лабиринте, стоит воспользоваться услугами одного из смотрителей, который проводит вас по заросшим лианами галереям за символическую плату $3−5.
Сходить в цирк
Аника Рао, менеджер по коммуникациям Phare, The Cambodian Circus:
Сиемреап — не просто «ворота» к Ангкор-Вату, это один из новых культурных центров Камбоджи. Здесь даёт представления камбоджийский цирк Phare. Это творческое объединение родилось в начале 90-х годов в городе Баттамбанге как школа для детей бедняков. С помощью танца, театра, современной музыки и уникального циркового искусства артисты воссоздают не только традиционные сюжеты, но и моменты новой истории страны. Ещё советую заглянуть в новое кафе Crane (Central Market St.), где варят отличный кофе местной фирмы Rumblefish, — оно расположено в старом французском районе Кэндал-Виллидж, превратившемся в модное местечко с ресторанами, галереями и бутиками. Лучший бар в городе — Long’s Bar (Doung Hem St.) с уютными креслами и вкуснейшими коктейлями: попробуйте мартини с ароматным перцем из провинции Кампот или водку, настоянную на базилике и помело. Часто мы с друзьями засиживаемся допоздна в The Harbor — пиратском баре с тяжёлым роком и всевозможными развлечениями, от выступлений стендап-комиков до весёлых вечеринок с настольными играми.
Колонизировать столичные бары
Коунила Кео, блогер:
Пномпень — древний город, но старинной архитектуры в нём уже почти не найти — интересны лишь кварталы, примыкающие к Королевскому дворцу, и здание Центрального рынка в стиле ар-деко. Комплекс дворца с Тронным залом и Серебряной пагодой и Национальный музей с крупнейшей коллекцией кхмерской скульптуры непременно будут в вашей программе. А вот посещать Музей геноцида, разместившийся в застенках тюрьмы S-21, и «Поля смерти», где красные кхмеры пытали и казнили жертв режима, стоит только тем, у кого крепкие нервы. В целом Пномпень вряд ли ошеломит вас так, как Хошимин или Сингапур, зато он по-домашнему уютен и прост. Чтобы провести вечер как местные жители, наведайтесь в один из крошечных баров на улице Бассак-Лейн. За покупками отправляйтесь на Псар-Туол — так называемый «Русский рынок» — там можно купить всё, что угодно: от шёлковых тканей до антиквариата и резных деревянных фигурок Будды. А на выходные поезжайте в окрестные города — Удонг, одну из древних столиц Камбоджи, или тихий озёрный Тонле Бати.
Поклониться вдове Пень
Енг Полит Солари, преподаватель ИСАА МГУ:
Для меня самое важное место Пномпеня — монастырь Ват Пном. Именно с него началась история нашей столицы. По легенде, первый храм на высоком холме построили в XIV веке для четырёх статуэток Будды, чудесным образом обретённых в водах реки Тонлесап вдовой по имени Пень. Вихара — святилище со статуями Гаутамы — на протяжении веков четыре раза перестраивали. Говорят, во время режима красных кхмеров подлинные статуэтки, которые нашла вдова, были утрачены. Впрочем, это неважно, ведь место Будды — в сердце верующих. В монастыре есть и другие значимые реликвии, в том числе святилище самой вдовы Пень и усыпальница короля Понья Ят, правителя империи кхмеров, который в XV веке и перенёс столицу страны из Ангкора в Пномпень. В монастыре всегда немало посетителей и особенно многолюдно в период кхмерского Нового года, который отмечают в течение трёх дней в середине апреля. В это время в Ват Пном можно увидеть, как дети и взрослые предаются традиционным кхмерским забавам — от перетягивания каната до различных игр с песнями и танцами.
Заглянуть за край
Осман Хаваджа, директор школы гостеприимства Egbok Mission:
Храмовый комплекс Прэахвихеа находится на самом севере Камбоджи, у границы с Таиландом. Ещё несколько лет назад этот монумент служил предметом спора и «храмом преткновения» между двумя странами, но теперь здесь всё спокойно. Прэахвихеа расположен на высоком плато над долиной. Наверх ведёт довольно крутая дорога — на собственном автомобиле подниматься запрещено (впрочем, за десятку долларов пускают на личных мотоциклах), посетителей доставляет к руинам музейный пикап или байк. Храм, посвящённый богу Шиве, символизирует священную гору индуизма — Меру. Комплекс весьма велик — там легко можно провести часа три, любуясь панорамами камбоджийских и таиландских просторов из окон, открывающихся в стенах галерей. Планировка храма ориентирована с севера на юг: от входа вы постепенно поднимаетесь всё выше, минуя павильоны гопур (башен) и лестницы. Нагулявшись по руинам, устройте на краю скалы пикник с одним из лучших в Камбодже видов.
Помыть слона
Мистер Три, основатель и главный гид Mondulkiri Project:
Прохладные, поросшие густыми лесами холмы Мондолькири лежат на востоке Камбоджи. До столицы провинции, города Сенмонором, можно добраться от Пномпеня часов за пять. Большая часть населения здесь — представители племени пнонгов, в жизни которых огромную роль играют слоны: они не просто незаменимая рабочая сила, но и своего рода члены семьи. Приехав сюда, вы увидите, насколько прочна эта связь.
Фото: Nicolas Axelrod, Lynn Gail / Getty Images
В заповедной долине недалеко от Сенмонорома мы защищаем от вырубания девственный лес, а заодно устроили там «дом отдыха» для слонов. Им крепко достаётся и на сельских работах, и в туристических центрах. Одна из наших слоних — Принцесса — когда-то повредила позвоночник, таская на спине тяжёлое деревянное седло, двум самцам погонщики порвали уши крюками. Поэтому — никаких катаний верхом! Отправляйтесь на прогулку по джунглям пешком бок о бок с гигантами, кормите их (слоны питаются бамбуковыми побегами, но на десерт предпочитают бананы), купайтесь с ними в водопаде: вымыть измазанного в красной глине слона — непростая работа! А гиды-пнонги по дороге расскажут о том, как племя собирает в лесу каучук, угостят диким мёдом и приготовят на костре папоротниковый суп.
Прокатиться на поезде
Чамнан Муон, консультант по интернет-маркетингу:
Баттамбанг — второй по величине город Камбоджи, но атмосфера здесь спокойная и располагает к прогулкам. Возьмите велосипед и исследуйте набережную реки Сангкер и старинные кварталы на левом берегу — там сохранились нарядные колониальные особняки, построенные в начале прошлого века. В окрестных деревнях можно заглянуть в старые крестьянские дома на сваях, а также увидеть, как делают рисовую бумагу, готовят традиционные сладости из клейкого риса и ткут кхмерские шарфы крама. Провинция Баттамбанг — не только «рисовая корзина» Камбоджи, но и край древних памятников. Один из самых примечательных — Пном Банан, ровесник Ангкора. Немало тут и мест, вошедших в историю из-за зверств красных кхмеров. А большинство туристов знает о Баттамбанге лишь то, что здесь можно покататься на так называемом бамбуковом поезде. Эта забавная дрезина до сих пор соединяет деревни к югу от города Баттамбанг, следуя по одноколейке, проложенной ещё во времена французской колонии. Есть опасность, что линию бамбукового поезда скоро закроют, так что спешите ехать!
Устроить марш-бросок в неолит
Пьер-Ив Клэ, владелец отелей Terres Rouges Collection:
Ратанакири — отрезанная от цивилизации гористая провинция на северо-востоке страны. Населяют её в основном племена, исповедующие анимизм. Многие их обычаи остались практически неизменными с доисторических времён. Например, племена зярай, тампуан и качок устанавливают вокруг кладбищ деревянные тотемы, которые призваны защитить мёртвых по пути на тот свет. Молодые крунги, достигнув брачного возраста, строят «холостяцкие дома» на высоких столбах, в которых и живут, пока не обзаведутся семьёй. Во всех местных племенах принято приносить духам жертвы — как правило, буйволов. Поросшие густыми лесами или усаженные плантациями гевеи холмы Ратанакири богаты водопадами и пещерами, а ещё — месторождениями цирконов, аметистов и опалов. Самое красивое местное озеро Йеаклаом, расположенное неподалёку от столицы провинции, города Банлунг, — не что иное, как заполненный водой кратер древнего вулкана. В крупнейшем в стране национальном парке Вирачей вы сможете завести знакомство с семейством гиббонов, сплавиться на лодке-долблёнке по реке Сесан и исследовать лесные тропы пешком или верхом на слоне.
Стать лесным жителем
Сопхани Тач, менеджер проекта Chi Phat, Wildlife Alliance:
Кардамоновы горы, протянувшиеся на юго-западе Камбоджи, — отличное направление для экотуризма. В этих труднодоступных местах сохранился один из самых крупных в Юго-Восточной Азии участков тропического дождевого леса. Ландшафты Кардамоновых гор разнообразны — от грозных горных пиков (здесь находится и главная вершина страны Пном Ораль высотой 1813 метров) до болот и мангровых лесов на побережье. Чтобы познакомиться с богатством этого «затерянного мира», приезжайте в лесную деревушку Чи-Пхат. Её жители сами организуют для гостей ночлег и экскурсии. Многие из них раньше промышляли браконьерством, а теперь служат проводниками. Они отведут вас к водопадам, пещерам, полным летучих мышей, и древним захоронениям в лесной чаще, покажут редкие растения, зверей и птиц. Деревенские семьи охотно разделят с вами стол и кров, чтобы вы поближе познакомились с укладом их жизни.
Увидеть розовых дельфинов
Самбан Тхенг, директор турагентства Merry Travel:
В небольшой городок Кратьэх, расположенный в центральной части страны, на берегу Меконга, приезжают, чтобы полюбоваться на редчайших иравадийских пресноводных дельфинов. Кратьэх и окрестности (а точнее, деревушка Кампи в двух десятках километров от города) — пожалуй, единственное место в стране, где гарантированно можно увидеть этих животных: после того как выше по течению Меконга, в Лаосе, построили электростанцию, на севере Камбоджи дельфины уже не встречаются. Весьма приятен и сам городок с его сонным ритмом жизни и кварталами колониальных домов. Советую взять велосипед и проехать вдоль Меконга, посещая прибрежные рыбацкие деревни и останавливаясь на ночлег в колоритных хижинах на сваях.
Покорить джунгли
Игорь «Синус» Соколов, путешественник и мотоциклист:
Сиануквиль, расположенный на юго-западе страны, на побережье Сиамского залива, — единственный глубоководный порт в Камбодже. А ещё — крупнейший в стране курорт, площадь которого постоянно расширяется. Из семи знаменитых пляжей Сиануквиля я рекомендую отдыхать на Сокха-Бич при одноимённом отеле и на Отрес-Бич — он расположен дальше остальных, зато наиболее чистый. Самые классные пляжи имеет смысл искать на ближайших островах Сиануквиля: Кох Ронг — это дискотеки и тусовки, Кох Ронг Самлоем — спокойствие и релакс. Отдалённые острова, лежащие в 60−80 километрах от побережья, — архипелаги Кох Принс и Кох Танг и «райский» остров Кох Дамлонг — можно увидеть во время дайв-сафари.
Окрестности Сиануквиля интереснее всего осваивать на мотоцикле — например, за один день можно побывать на водопаде Кбал Чхай и в национальном парке Реам. На два-три дня рассчитана более серьёзная «экспедиция» в настоящие джунгли. Даже я, хоть и «одиночка», один бы туда не сунулся — слишком много опасностей: от змей и оставшихся с войны мин до реальной возможности заблудиться или утопить мотоцикл в реке при переправе. Ночёвки проходят в маленьких кхмерских деревушках, где нет ни света, ни воды, ни связи, из еды — только рис и рыба, а по дороге — встречи со слонами, обезьянами и прочими представителями местной фауны. Не страшно, если у вас нет опыта езды, — дня за три можно подготовить к такому путешествию даже новичка.
Прочувствовать старину
Сантель Пхин, основатель сайта khmerbird.com:
Кеп — самый тихий и умиротворённый курорт Камбоджи. Ни война, ни время не причинили вреда его красоте. Полуразвалившаяся королевская резиденция, заброшенные модернистские виллы — остатки былой роскоши, «камбоджийской Ривьеры». Непременно прогуляйтесь вечером вдоль моря, полюбуйтесь закатом. Лучший вид на окрестности открывается с террасы ресторана в отеле Veranda, к тому же и кофе, и еда там весьма неплохи. Для полного расслабления возьмите лодку и отправляйтесь на Кроличий остров Кох Тонсай дремать в гамаке, натянутом между кокосовыми пальмами, купаться и лакомиться синими крабами. Этому деликатесу в Кепе даже установлен памятник. На следующий день арендуйте байк и поднимитесь на гору Бокор — с её вершины открывается головокружительная панорама побережья, а полуразрушенные постройки придают месту слегка сюрреалистический вид. Завершить день хорошо в соседнем городке Кампот, любуясь закатом над рекой и наслаждаясь блюдами, приправленными ароматным местным перцем, в ресторане Rikitikitavi или Ta Eou (Riverfront Road).
Оглядеть мир с высоты
Валерия Стребкова, биолог:
Пном-Бокор — гора 1100 метров высотой, расположенная недалеко от Сиануквиля. С неё открываются космические виды на всё побережье. Но Бокор — это и название национального парка. Приехать сюда стоит уже ради того, чтобы устроиться на отполированных временем и стихиями плитах у самого края пропасти возле буддийского храма, медитировать, смотреть вдаль (это при хорошей погоде) или разглядывать клубящиеся у края обрыва облака. В колониальные времена французы устроили здесь горный курорт с казино, а потом король Нородом Сианук выстроил себе резиденцию. Большинство зданий бывшего курорта теперь представляют собой руины, которые многие находят живописными. Для меня лучшее место национального парка — водопад Попоквиль. Особенно красивы каскады в сезон дождей — с августа по октябрь.
Распробовать прахок
Жоанне Ривьер, шеф-повар ресторана Cuisine Wat Damnak:
Один из главных компонентов кхмерской кухни — прахок, паста из ферментированной рыбы. Рыбалка в озере Тонлесап — промысел сезонный, а улов нужно как-то хранить. Ещё много веков назад камбоджийцы придумали способ квасить рыбу, и до сих пор прахок — важный источник белка в их рационе. Этот продукт обладает своеобразным ароматом, который способен отпугнуть новичка. Прахок нужно распробовать, но ничего страшного в этом нет: обычно пасту смешивают с другими ингредиентами. Для начала стоит отведать «прахок кти» с рубленой свининой и кокосовым молоком. Лучший — в Rohatt Cafe и ресторане Marum в Сиемреапе. После вы уже сможете осилить «кноп прахок» со свининой, арахисом и базиликом (ищите его в киосках напротив Ангкор-Вата). Самым смелым понравится и «теук прахок» из требухи, который подают в ресторанах напротив пагоды Ват-Дамнак.