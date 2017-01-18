Путешествия

Лестница в небо: фоторепортаж из Непала

Покорение Эвереста и последующий «гималайский бум» превратили прежде закрытый от мира Непал в магнит для туристов. Сюда едут за адреналином, экзотикой и просветлением — всё это можно получить здесь оптом всего за один трекинг.
Текст и фото: Арсений Герасименко
18 января 2017 в 20:08
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  • Лестница в небо: фоторепортаж из Непала
    Опутанная паутиной из тысяч разноцветных флажков Боднатх — крупнейшая в Непале и одна из самых больших буддийских ступ в мире. Фото: Арсений Герасименко

Вереница зелёных холмов, долин, рек и озёр уходит далеко к линии горизонта, который подпирает стена восьмитысячников. Непал часто сравнивают с лестницей, ведущей в небо, и ассоциируют с сукхавати — «счастливой страной», расположенной в самом сердце многогранной и многоликой Азии.

Одни приезжают сюда бродить по горным тропам и любоваться неземными пейзажами, другие - исследовать богатую историю и древнюю культуру, третьи — познавать смысл бытия и собственного предназначения, четвёртым просто нужна добрая порция адреналина. И каждый в итоге находит то, что искал: небесная канцелярия здесь умеет выполнять запросы. Возможно, на Крыше мира просто хорошая слышимость.

Непал предлагает два основных вида отдыха: активный (трекинги и восхождения, рафтинг и сплавы на каноэ, сафари и полёты на парапланах и самолётах) и медитативный (йога, медитация, духовные практики). Лучше всего построить поездку так, чтобы хватило времени и на одно, и на другое. Трекинг в Гималаях — один из самых запоминающихся опытов в жизни любого человека.

Впрочем, прогулка по Крыше мира — это тоже в некотором роде медитация.

  • Голубей в Непале чтут — это символ мира. Местные жители всегда подкармливают птиц в храмах и на площади Дурбар в Катманду — самой посещаемой дос­топримечательности страны. Фото: Арсений Герасименко
  • Монахи во время традиционного ритуала дебатов в бонском монастыре, Катманду. Фото: Арсений Герасименко
  • Внутри каждого молитвенного барабана находятся бумажные свитки с мантрами — чаще всего это знаменитая «Ом мани падме хум». Когда молящийся крутит барабан, молитвы возносятся к высшим силам. Фото: Арсений Герасименко
  • Разноцветные молитвенные флажки дар-чо встречаются в Непале повсеместно — у храмов, ступ, на вершинах гималайских пиков. Тексты на куски ткани обычно наносят с помощью деревянных дощечек с вырезанными на них символами. Цвета флажков также имеют символическое значение. Один цвет — одна стихия. К примеру, жёлтый — это земля, зелёный — вода, красный — огонь, белый — ветер, синий — небо. Фото: Арсений Герасименко
  • Деревенский быт во многих отдалённых уголках Непала не меняется на протяжении столетий. Наблюдать такую картину в XXI веке — ни с чем не сравнимый опыт. Фото: Арсений Герасименко
  • Кузнецы — одно из самых низких сословий в непальской кастовой системе. Заточка ножа или серпа у этого мастера стоит всего 25 центов. Фото: Арсений Герасименко
  • Посмотреть на Гималайские пики сверху можно на лёгком одномоторном самолёте, дельталёте или параплане. Такие полёты организует основанная нашей соотечественницей компания Avia Club Nepal в Покхаре. Фото: Арсений Герасименко
  • Вид с вершины Гокио-Ри (5483 метра) на селение Гокио, одноимённое озеро, ледник Нгозумба и пик Чолатзе Фото: Арсений Герасименко
  • Фото: Арсений Герасименко
  • Тилака (в Непале чаще употребляется термин тика) — священный индуистский символ, который наносят на лоб. Паста, из которой изготавливается тика, состоит из рисовой муки, красного порошка, абира и йогурта. Носить тику можно ежедневно или по особым случаям. Фото: Арсений Герасименко
  • Мемориал Скотту Фишеру на пути к базовому лагерю Эвереста — напоминание о его последнем восхождении в мае 1996 года, о котором снят фильм «Эверест». Фото: Арсений Герасименко
  • Мемориал Скотту Фишеру на пути к базовому лагерю Эвереста — напоминание о его последнем восхождении в мае 1996 года, о котором снят фильм «Эверест». Фото: Арсений Герасименко

Советы

Виза Ставится в аэропорту Катманду и действует 15 дней ($25).

Как добраться Прямых рейсов нет, лететь удобнее лоукостерами Flydubai и Air Arabia, а также Qatar Airways и Turkish Airlines.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№57, ноябрь 2016 — январь 2017).
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