Лестница в небо: фоторепортаж из Непала
Вереница зелёных холмов, долин, рек и озёр уходит далеко к линии горизонта, который подпирает стена восьмитысячников. Непал часто сравнивают с лестницей, ведущей в небо, и ассоциируют с сукхавати — «счастливой страной», расположенной в самом сердце многогранной и многоликой Азии.
Одни приезжают сюда бродить по горным тропам и любоваться неземными пейзажами, другие - исследовать богатую историю и древнюю культуру, третьи — познавать смысл бытия и собственного предназначения, четвёртым просто нужна добрая порция адреналина. И каждый в итоге находит то, что искал: небесная канцелярия здесь умеет выполнять запросы. Возможно, на Крыше мира просто хорошая слышимость.
Непал предлагает два основных вида отдыха: активный (трекинги и восхождения, рафтинг и сплавы на каноэ, сафари и полёты на парапланах и самолётах) и медитативный (йога, медитация, духовные практики). Лучше всего построить поездку так, чтобы хватило времени и на одно, и на другое. Трекинг в Гималаях — один из самых запоминающихся опытов в жизни любого человека.
Впрочем, прогулка по Крыше мира — это тоже в некотором роде медитация.
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Голубей в Непале чтут — это символ мира. Местные жители всегда подкармливают птиц в храмах и на площади Дурбар в Катманду — самой посещаемой достопримечательности страны. Фото: Арсений Герасименко
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Монахи во время традиционного ритуала дебатов в бонском монастыре, Катманду. Фото: Арсений Герасименко
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Внутри каждого молитвенного барабана находятся бумажные свитки с мантрами — чаще всего это знаменитая «Ом мани падме хум». Когда молящийся крутит барабан, молитвы возносятся к высшим силам. Фото: Арсений Герасименко
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Разноцветные молитвенные флажки дар-чо встречаются в Непале повсеместно — у храмов, ступ, на вершинах гималайских пиков. Тексты на куски ткани обычно наносят с помощью деревянных дощечек с вырезанными на них символами. Цвета флажков также имеют символическое значение. Один цвет — одна стихия. К примеру, жёлтый — это земля, зелёный — вода, красный — огонь, белый — ветер, синий — небо. Фото: Арсений Герасименко
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Деревенский быт во многих отдалённых уголках Непала не меняется на протяжении столетий. Наблюдать такую картину в XXI веке — ни с чем не сравнимый опыт. Фото: Арсений Герасименко
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Кузнецы — одно из самых низких сословий в непальской кастовой системе. Заточка ножа или серпа у этого мастера стоит всего 25 центов. Фото: Арсений Герасименко
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Посмотреть на Гималайские пики сверху можно на лёгком одномоторном самолёте, дельталёте или параплане. Такие полёты организует основанная нашей соотечественницей компания Avia Club Nepal в Покхаре. Фото: Арсений Герасименко
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Вид с вершины Гокио-Ри (5483 метра) на селение Гокио, одноимённое озеро, ледник Нгозумба и пик Чолатзе Фото: Арсений Герасименко
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Фото: Арсений Герасименко
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Тилака (в Непале чаще употребляется термин тика) — священный индуистский символ, который наносят на лоб. Паста, из которой изготавливается тика, состоит из рисовой муки, красного порошка, абира и йогурта. Носить тику можно ежедневно или по особым случаям. Фото: Арсений Герасименко
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Мемориал Скотту Фишеру на пути к базовому лагерю Эвереста — напоминание о его последнем восхождении в мае 1996 года, о котором снят фильм «Эверест». Фото: Арсений Герасименко
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Мемориал Скотту Фишеру на пути к базовому лагерю Эвереста — напоминание о его последнем восхождении в мае 1996 года, о котором снят фильм «Эверест». Фото: Арсений Герасименко
Советы
Виза Ставится в аэропорту Катманду и действует 15 дней ($25).
Как добраться Прямых рейсов нет, лететь удобнее лоукостерами Flydubai и Air Arabia, а также Qatar Airways и Turkish Airlines.
Жилье В Катманду, Покхаре и Читване — «Золотом треугольнике» Непала — найдётся жильё на любой вкус: от гестхаусов до люкс-отелей. Отель среднего уровня — $50−60 за номер с завтраком, размещение в гостевых домиках на трекинговых маршрутах — от $15−20 за комнату. Налоги и сборы составляют около 25% от стоимости номера, и отели часто указывают цену без них.
В Катманду
Soaltee Crowne Plaza — любимый отель официальных лиц, приезжающих в Катманду, от $100.
Shangri-La Kathmandu — расположен в туристическом центре, прекрасный сад и бассейн, от $120.
В Горкхе
Gorkha Gaun — домики-бунгало с видом на гору Манаслу, от $70.
В Покхаре
Tiger Mountain Pokhara Lodge — экоотель на вершине холма с волшебным видом на Гималаи, от $350.
Shangri-la Village — городской отель с хорошим спа-центром, от $90.
В Куринтаре
Summit River Lodge — экоотель в предгорьях Гималаев, от $70.
Еда Обед в хорошем ресторане — $10−12 на человека. Ситуация с гигиеной — так себе, поэтому не ешьте того, что не прошло термическую обработку, и пейте только бутилированную воду. Сезон Лучшее время — с марта по май и со второй половины сентября по середину декабря. Летом бывает очень дождливо, а зимой треки часто закрываются из-за снега.
Как организовать поездку Одна из лучших компаний для организации поездок в Непал любой сложности — Himalayan Holidays Nepal, они делают трекинги, экскурсионные и фототуры, йога-туры, экспедиции в Гималаи и др.