Обновился рейтинг лучших паспортов для путешествий
Анализ стран на сайте Passport Index (Паспортный рейтинг) основан на списке ООН, в который входят 193 государства и 6 территорий (Макао, Косово и другие). Баллы начисляются за каждое государство, куда гражданин той или иной страны может въехать без заранее оформленной визы. Учитываются как полностью безвизовые режимы, так и возможность получения визы в аэропорту по прилету. Чем больше таких стран, тем выше у паспорта рейтинг.
Политическая ситуация в мире меняется, а вместе с ней меняются и правила въезда. По этой причине паспортные итоги-2017 отличаются от прошлогодних, хоть и незначительно. Первую пятерку в этом году формируют следующие страны:
1 место (157 баллов) — Германия;
2 место (156 баллов) — Сингапур и Швеция;
3 место (155 баллов) — Великобритания, Дания, Испания, Норвегия, США, Финляндия, Франция и Швейцария;
4 место (154 балла) — Австрия, Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Япония;
5 место (153 балла) — Ирландия, Канада, Малайзия и Новая Зеландия.
Наименее «могущественные» паспорта — у туристов из Сомали (91-е место, 30 баллов), Сирии (29 баллов), Ирака (28 баллов), Пакистана (26 баллов) и Афганистана (95-е место, 23 балла). Россия в этом рейтинге занимает 39-е место наряду с Кирибати: по паспорту этих государств можно въехать без визы в 98 стран.
Вместе с тем, рейтинг не учитывает особые условия въезда, которые многие страны предоставляют туристам из России. Например, оформлять румынскую визу не потребуется при наличии шенгенской визы, в Болгарию пустят с румынской визой, а в Китае ряд территорий (Пекин, Шанхай, провинция Гуандун, остров Хайнань и другие) можно свободно посещать без заранее оформленной визы; главное ограничение — срок такой поездки (3, 6 или даже 14 дней).
Узнайте о целом континенте, идеальном для безвизовых поездок.