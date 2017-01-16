Борьба с очередями у Эйфелевой башни обойдется Парижу в миллионы евро
200-миллионного гостя с момента своего открытия Эйфелева башня приняла еще в 2002 году, и спрос на экскурсии не уменьшается. Ежегодно этот выдающийся памятник посещает около 6−7 млн человек (по данным за 2015 год — 6,91 млн). В зимний сезон туристы стоят в очереди до двух часов, а в летний время ожидания может занять полдня.
Существуют «секреты», позволяющие сэкономить время: в частности, если ограничить посещение лишь первым 150-метровым ярусом, то туда можно подняться пешком, и эти кассы менее загружены. Уменьшается длина очереди в плохую погоду, а также под закрытие — с 18:00 до 19:00. Можно заказать столик в одном из ресторанов башни — к ним ведут свои лифты; и, наконец, при покупке билета заранее на официальном сайте достопримечательности на нем будет указано точное время визита.
Планируя выиграть борьбу за Олимпиаду 2024 года и Всемирную выставку 2025 года, власти Парижа решили, что очередей на Эйфелеву башню не должно быть в принципе. На реализацию этой идеи в течение 15 лет будет направлено 300 млн евро.
В настоящее время на поддержание работы памятника тратится 13,7 млн евро ежегодно. Новый план предусматривает увеличение этой суммы до 20 млн, что позволит создать новые точки доступа к верхним ярусам. Кроме того, часть средств пойдет на косметический ремонт, а знаменитая подсветка, уже сейчас являющаяся отдельной достопримечательностью, станет еще эффектнее.
Посмотрите, как российские экстремалы вскарабкались на Эйфелеву башню без страховки.