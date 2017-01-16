«Самый страшный рейс» был совершен в пятницу 13 января
Национальный авиаперевозчик Финляндии, Finnair, летает из Копенгагена в Хельсинки на протяжении многих лет. Один из рейсов имеет номер AY666, и поводом для шуток становится сочетание нескольких факторов.
Три шестерки считаются Числом зверя и нередко используются как элемент сатанинской атрибутики. Кроме того, код конечной точки маршрута — HEL (аэропорт Хельсинки), что похоже на слово «ад» по-английски. Суеверия связывают пятницу 13-го числа любого месяца с неприятностями, и люди настолько серьезно верят в это, что в медицине явление рассматривается в качестве фобии (параскаведекатриафобия). Во многих отелях нет 13-го номера, нумерация зданий может исключать 13-й этаж, а в самолетах за 12-м рядом зачастую идет 14-й.
Таким образом, рейс с «сатанинским номером», выполняющийся в пятницу, 13-го, в направлении «ада», кажется самым зловещим в мире. Более того: самолет вылетает из столицы Дании в 13:15 по местному времени, а его возраст в 2017 году составил все те же 13 лет.
Несмотря на весь набор страшных примет, полет, совершенный в пятницу 13 января, прошел удачно; лайнер благополучно приземлился в Хельсинки даже на несколько минут раньше. В предыдущий раз рейс AY666 в пятницу, 13-го, выполнялся в мае 2016 года.
По словам представителей авиакомпании, суеверия не сказываются на загрузке рейса: практически всегда на него продается достаточно билетов. Однако, по некоторым даным, Finnair может отказаться от прежней нумерации маршрута. Агентство Airline Route сообщило, что с 29 октября 2017 года рейс AY666 получит новое название AY954. В Finnair пока эту информацию официально пока не подтвердили.
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