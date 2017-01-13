Самая красивая деревня России устала от туристов
Международный туристический бренд «Самые красивые деревни» появился во Франции в 1982 году, а затем идея распространилась по всему миру. С 2014 года подобное объединение работает и в России. Целью Ассоциации, в числе прочего, является развитие туризма; в ее состав входят четыре населенных пункта, и еще несколько являются кандидатами.
В числе членов Ассоциации — Вятское (Ярославская область), Десятниково (Бурятия), Ошевенский Погост (Архангельская область), а также карельская Кинерма. Эта деревня расположена на территории Ведлозерского сельского поселения в Пряжинском национальном районе. Первое письменное упоминание о ней относится к 1563 году, а на русский язык ее название переводится как «драгоценная земля».
Из 17 строений в Кинерме семь являются признанными памятниками архитектуры. Старейшие из зданий были построены в XVIII веке; интерес заслуживает и старинный погост. Ежегодно в деревню, где проживает всего шесть человек, приезжает несколько тысяч российских и зарубежных туристов.
Это оказалось для населенного пункта непосильной нагрузкой. Министр культуры Карелии Алексей Лесонен сообщил, что от населения Кинермы поступила просьба периодически закрывать дорожный знак: число гостей, заезжающих в деревню, превышает ее рекреационные возможности.
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