  • Самая красивая деревня России устала от туристов
    Фото: Харламов Алексей Сергеевич
  • Самая красивая деревня России устала от туристов
    Фото: Проскалов Михаил
  • Самая красивая деревня России устала от туристов
    Фото: Михайлова Александра Евгеньевна
Путешествия

Самая красивая деревня России устала от туристов

Несколько лет назад в России появилась «Ассоциация самых красивых деревень». В нее входит ряд небольших населенных пунктов, соответствующих культурно-историческим критериям. Но не все из них рады своей славе.
Анастасия Баринова
13 января 2017 в 18:46
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Международный туристический бренд «Самые красивые деревни» появился во Франции в 1982 году, а затем идея распространилась по всему миру. С 2014 года подобное объединение работает и в России. Целью Ассоциации, в числе прочего, является развитие туризма; в ее состав входят четыре населенных пункта, и еще несколько являются кандидатами.

В числе членов Ассоциации — Вятское (Ярославская область), Десятниково (Бурятия), Ошевенский Погост (Архангельская область), а также карельская Кинерма. Эта деревня расположена на территории Ведлозерского сельского поселения в Пряжинском национальном районе. Первое письменное упоминание о ней относится к 1563 году, а на русский язык ее название переводится как «драгоценная земля».

Из 17 строений в Кинерме семь являются признанными памятниками архитектуры. Старейшие из зданий были построены в XVIII веке; интерес заслуживает и старинный погост. Ежегодно в деревню, где проживает всего шесть человек, приезжает несколько тысяч российских и зарубежных туристов.

Это оказалось для населенного пункта непосильной нагрузкой. Министр культуры Карелии Алексей Лесонен сообщил, что от населения Кинермы поступила просьба периодически закрывать дорожный знак: число гостей, заезжающих в деревню, превышает ее рекреационные возможности.

Узнайте о росте популярности отдыха в России.

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