  • «Русские усадьбы» охватили 15 регионов России
    Фото: usadba-nadonu.ru
  • «Русские усадьбы» охватили 15 регионов России
    Чудом уцелевшие остатки особняка Брусницыных на Васильевском острове. Фото: Андрей Стрельников
Путешествия

«Русские усадьбы» охватили 15 регионов России

Проект показывает красивейшие места, где творили деятели искусств, культуры и науки, признанные не только в России, но и за рубежом.
Интерфакс
13 января 2017 в 12:15
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Проект «Русские усадьбы» был создан под эгидой Министерства культуры РФ, а его координацией занимается Тульская область. «Выбор не случаен. Наш регион славится не только известными музеями — Ясной Поляной, Поленово, купеческого быта в Епифани (филиалом Куликова поля), но и известными музеями-усадьбами: графов Бобринских, И.С. Тургенева, И.А. Бунина, А.Т. Болотова, А.С.Хомякова. Всего в Тульской области 12 музеефицированных усадеб, а общее количество адресов — более 300», — заявила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина на презентации проекта на международном туристическом форуме в Австрии.

По словам Рыбкиной, сегодня над «Русскими усадьбами» уже работают 15 регионов страны. Цель проекта — показать иностранным туристам образ России как уютной глубинки, которую так любили гении русской культуры. Проект уже был успешно представлен на форумах в Италии и Франции.

По данным «Интерфакса», сегодня в рамках проекта существует уже около 200 маршрутов, которые реализуются 50 российскими туроператорами.

Почитайте, что пишет о русских усадьбах «National Geographic Traveler».

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