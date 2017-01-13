«Русские усадьбы» охватили 15 регионов России
Проект «Русские усадьбы» был создан под эгидой Министерства культуры РФ, а его координацией занимается Тульская область. «Выбор не случаен. Наш регион славится не только известными музеями — Ясной Поляной, Поленово, купеческого быта в Епифани (филиалом Куликова поля), но и известными музеями-усадьбами: графов Бобринских, И.С. Тургенева, И.А. Бунина, А.Т. Болотова, А.С.Хомякова. Всего в Тульской области 12 музеефицированных усадеб, а общее количество адресов — более 300», — заявила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина на презентации проекта на международном туристическом форуме в Австрии.
По словам Рыбкиной, сегодня над «Русскими усадьбами» уже работают 15 регионов страны. Цель проекта — показать иностранным туристам образ России как уютной глубинки, которую так любили гении русской культуры. Проект уже был успешно представлен на форумах в Италии и Франции.
По данным «Интерфакса», сегодня в рамках проекта существует уже около 200 маршрутов, которые реализуются 50 российскими туроператорами.
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