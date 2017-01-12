В Петербурге стало больше туристов, чем горожан
По официальным данным, не учитывающим маятниковую миграцию из соседних регионов и незарегистрированных приезжих, численность населения Санкт-Петербурга составляет 5,2 миллиона человек. В 2015 году в городе с туристическими целями побывало 6,5 миллиона человек, а за 2016-й год посмотреть Петербург приехало 6,9 миллиона человек.
Новый рекорд был поставлен в течение «высокого» зимнего туристического сезона 2016−2017 года: в эти дни Санкт-Петербург посетило около 390 тысяч гостей, 40 тысяч из числа которых — иностранные граждане. Это на 30% выше показателей того же периода годом ранее. Заметно вырос интерес к Петербургу у китайских туристов: только в новогодние праздники в городе побывало 4000 путешественников из Китая, что в два раза превышает итоги прошлогодних зимних каникул.
Наиболее востребованными достопримечательностями Петербурга остаются Эрмитаж, Исаакиевский собор, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость), а также музеи-заповедники в Царском селе, Гатчине, Петергофе и Павловске. В частности, как сообщили «Российской газете» в городском комитете по туризму, Эрмитаж с 15 декабря 2016 года по 8 января 2017 года осмотрело 178 тысяч человек, Исаакиевский собор — 146 тысяч, Петергоф — порядка 30 тысяч, Царское село — 59 тысяч человек.
Это не удивительно, ведь Петербург уже не в первый раз получает звание лучшего туристического направления Европы.