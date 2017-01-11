Первый музей под водой появился в Европе
Британский скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор (Jason deCaires Taylor) с 2006 года реализует необычный проект, создавая экспозиции под водой. Его произведения искусства выполняются из экологически чистых материалов и не причиняют ущерб экосистеме: напротив, они становятся искусственными рифами или основой для крепления моллюсков-фильтрантов.
Первый в мире подводный парк, состоящий из нескольких десятков скульптур, расположился на дне Карибского моря неподалеку от берегов Гренады. Спустя три года Джейсон де Кайрес Тейлор реализовал аналогичную идею в акватории острова Исла-Мухерес в районе мексиканского курорта Канкун. Здесь на глубине более 10 метров установлено свыше 400 сотен фигур.
В 2011 году скульптор совместно с фокусником Дэвидом Копперфильдом создал инсталляцию «Музыкант»: вблизи частного острова на Багамах под воду была погружена копия рояля. Первый подводный проект в Европе был реализован в 2008 году. Под мостом британского города Кентербери в направлении течения реки были размещены две женские фигуры.
Полномасштабный подводный музей был открыт в Европе только в 2016 году. Museo Atlantico был построен в прибрежных водах острова Лансароте (Канарские острова). Первых посетителей он принял еще весной прошлого года, но тогда экспозиция состояла лишь из нескольких скульптур. Официальное открытие состоялось 10 января 2017 года. Музей начал работать на полную мощность, и формирование его коллекции было закончено.
300 экспонатов, укрепленных на 12−15-метровой глубине, объединены в 12 инсталляций. В качестве моделей де Кайрес Тейлор приглашал местных жителей, а тематика выставки затрагивает важные вопросы современности: от социальной жизни человека до глобального потепления. Туристы, желающие посетить музей, облачаются в костюмы для погружения.
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