  • Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 государств
    Фото: Wikimedia Commons
  • Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 государств
    Мирский замок, Беларусь. Фото: Влад Соколовский
Путешествия

Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 государств

Соответствующий указ подписан 9 января президентом страны Александром Лукашенко.
National Geographic Россия
9 января 2017 в 19:37
3

Безвизовый режим будет возможен при условии въезда в страну через пропускной пункт в национальном аэропорте «Минск», говорится в коммюнике на официальном сайте президента. Срок пребывания в Беларуси при таком раскладе будет ограничен пятью сутками.

Указ распространяется на 80 стран, в числе которых 39 европейских (включая весь Евросоюз), Бразилия, Индонезия, США, Япония и ряд других. Новые правила в том числе охватывают такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

ПОЛНЫЙ СПИСОК СТРАН

Действие документа не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки. Дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 000 евро, действующий в Беларуси.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

С 1 января 2017 года МИД Беларуси объявил о снижении размеров ставки консульского сбора за выдачу въездных виз.

Тоже интересно

Что китайцы думают о России и других европейских странах

Обсудить
СМИ2
Почему охотникам лучше не отстреливать расплодившихся ворон
Почему охотникам лучше не отстреливать расплодившихся ворон
Тоже интересно
Самые романтичные города России
Самые романтичные города России
Женщины моря
Женщины моря