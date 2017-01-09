Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 государств
Безвизовый режим будет возможен при условии въезда в страну через пропускной пункт в национальном аэропорте «Минск», говорится в коммюнике на официальном сайте президента. Срок пребывания в Беларуси при таком раскладе будет ограничен пятью сутками.
Указ распространяется на 80 стран, в числе которых 39 европейских (включая весь Евросоюз), Бразилия, Индонезия, США, Япония и ряд других. Новые правила в том числе охватывают такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.
Действие документа не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки. Дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.
Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 000 евро, действующий в Беларуси.
Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).
Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
С 1 января 2017 года МИД Беларуси объявил о снижении размеров ставки консульского сбора за выдачу въездных виз.