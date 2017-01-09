Как получить компенсацию от туроператоров по новому закону
С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность».
Закон, в частности, предполагает создание фонда персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма для выплаты возмещения реального ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств перед туристами или иными заказчиками.
Роспотребнадзор разъяснил туристам порядок получения такого возмещения. Так, в течение 90 рабочих дней с даты объявления на официальном сайте «Турпомощи» ассоциация формирует реестр туристов, которым был причинен реальный ущерб, на основании предъявляемых требований. Затем в течение 10 рабочих дней рассматриваются все документы и принимается решение о возмещении ущерба или об отказе в нем.
«При положительном решении объединение туроператоров в течение 10 рабочих дней с даты его принятия перечисляет на банковский счет туриста денежные средства», — сообщает ведомство.
Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность», основной отраслевой закон российского туризма, был принят в начале 2016 года. Работа над законопроектом, ужесточающим ответственность игроков туристического рынка, началась в 2014 году на волне банкротств крупных туроператоров. Законопроект неоднократно обсуждали представители турбизнеса и общественных организаций.
С начала 2017 года взносы туроператоров в резервный (бывший компенсационный) фонд ассоциации «Турпомощь» будут зависеть от количества туристов и общей цены турпродукта в сфере выездного туризма — от 50 000 до 500 000 рублей. Одновременно создается еще один фонд — персональной ответственности туроператоров, который формируется ежегодными взносами в размере 1% от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма. Его средства идут на возмещение ущерба туристам, которые не смогли выехать на отдых в связи с неисполнением туроператором своих обязательств.