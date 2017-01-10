Путешествия

Трудности перевоза: что нужно знать про багаж

С появлением лоукостеров многие авиакомпании пересмотрели правила перевоза багажа. Теперь, чтобы взять с собой чемодан и не разориться, нужно быть очень внимательным.
Дарья Судакова
10 января 2017 в 11:21
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  • Трудности перевоза: что нужно знать про багаж
    Фото: friend JAD/Flickr.com

Безбагажные тарифы

На Западе недорогие билеты для летающих налегке существуют уже давно, а в России история безбагажных тарифов началась лишь в 2015 году — в ответ на появление «Победы». Вслед за ней свои эконом-варианты для пассажиров с ручной кладью ввели S7, «ЮТэйр» и «Уральские авиалинии». Цены на такие перелёты бывают обезоруживающе низкими, но порой вместо радости эта новая опция приносит лишние неприятности.

Многие билетные агрегаторы и агентства так и не приноровились к новой тенденции на рынке и продолжают сливать в общую выдачу как перелёты с включённым в стоимость багажом, так и безбагажные. Иногда о необходимости оплачивать обычно включённую по умолчанию услугу пассажиры узнают только на регистрации. Чтобы не нарваться на такой неприятный сюрприз, внимательно читайте тарифные ограничения по выбранному вами билету — причём на сайте авиакомпании, так как у посредников информация может быть некорректной.

Некоторые компании причисляют к весу багажа и вес его владельца. Например, Samoa Air требуют платы за перевес с тех, кто вместе с чемоданами весит больше 130 килограммов.

Согласно федеральным авиационным правилам, обязательная норма бесплатного багажа составляет 10 килограммов. В законе речь идёт именно о багаже, а не о ручной клади, и, если ваша сумка по габаритам не проходит в салон, перевозчик обязан доставить её бесплатно в багажном отделении. Тем не менее многие авиакомпании в таком случае требуют оплату. Вы, безусловно, можете закатить скандал и довести дело до суда — Ространснадзор в этом случае будет на вашей стороне (прецеденты уже были), но потерянные нервные клетки вам вряд ли кто-то компенсирует.

Чтобы избежать скандалов и лишней нервотрёпки, постарайтесь уложить вещи в подходящий по размерам чемодан. Помните, что некоторые авиакомпании подходят к измерению габаритов ручной клади весьма строго и вашу сумку могут отвергнуть из-за слишком толстых колёсиков или выступающих элементов дизайна. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№57, ноябрь 2016 — январь 2017).
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