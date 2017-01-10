Трудности перевоза: что нужно знать про багаж
Безбагажные тарифы
На Западе недорогие билеты для летающих налегке существуют уже давно, а в России история безбагажных тарифов началась лишь в 2015 году — в ответ на появление «Победы». Вслед за ней свои эконом-варианты для пассажиров с ручной кладью ввели S7, «ЮТэйр» и «Уральские авиалинии». Цены на такие перелёты бывают обезоруживающе низкими, но порой вместо радости эта новая опция приносит лишние неприятности.
Многие билетные агрегаторы и агентства так и не приноровились к новой тенденции на рынке и продолжают сливать в общую выдачу как перелёты с включённым в стоимость багажом, так и безбагажные. Иногда о необходимости оплачивать обычно включённую по умолчанию услугу пассажиры узнают только на регистрации. Чтобы не нарваться на такой неприятный сюрприз, внимательно читайте тарифные ограничения по выбранному вами билету — причём на сайте авиакомпании, так как у посредников информация может быть некорректной.
Некоторые компании причисляют к весу багажа и вес его владельца. Например, Samoa Air требуют платы за перевес с тех, кто вместе с чемоданами весит больше 130 килограммов.
Согласно федеральным авиационным правилам, обязательная норма бесплатного багажа составляет 10 килограммов. В законе речь идёт именно о багаже, а не о ручной клади, и, если ваша сумка по габаритам не проходит в салон, перевозчик обязан доставить её бесплатно в багажном отделении. Тем не менее многие авиакомпании в таком случае требуют оплату. Вы, безусловно, можете закатить скандал и довести дело до суда — Ространснадзор в этом случае будет на вашей стороне (прецеденты уже были), но потерянные нервные клетки вам вряд ли кто-то компенсирует.
Чтобы избежать скандалов и лишней нервотрёпки, постарайтесь уложить вещи в подходящий по размерам чемодан. Помните, что некоторые авиакомпании подходят к измерению габаритов ручной клади весьма строго и вашу сумку могут отвергнуть из-за слишком толстых колёсиков или выступающих элементов дизайна. Читать далее
Если вам всё-таки нужно багажное место, то оплачивать его выгоднее всего при бронировании билета на сайте перевозчика или уже после покупки — в разделе «управление бронированием». Оплата багажа при онлайн-регистрации или по телефону авиакомпании обычно выходит дороже, а самый разорительный вариант — регистрировать имущество в аэропорту: иногда это повышает стоимость более чем в два раза, что сводит к нулю всю выгоду безбагажного тарифа. Кроме того, при регистрации в последний момент вашему чемодану может и вовсе не достаться места в багажном отделении — у некоторых компаний (например, у той же «Победы») действуют ограничения на общее количество вещей на борту.
Досмотр с пристрастием
• Жидкости в ручной клади по-прежнему попадают под ограничения у большинства авиакомпаний. Исключение может быть сделано для детского питания и медикаментов, но подробности лучше уточнять у представителей конкретной компании. В целом правила прежние: всё, что булькает и размазывается, должно быть упаковано в мини-тару по 100 миллилитров, а общий объём не должен превышать литра. Сложите все бутылочки в один пакет или косметичку так, чтобы их было удобно достать и предъявить, если попросят.
• Продукты — ещё одна причина возможных задержек на досмотре. В частности, это касается сыров: многие французские авиакомпании не разрешают провозить их в ручной клади и требуют помещать в вакуумную упаковку.
• Зажигалки и спички запрещено брать на борт на многих внутренних перелётах, а также на некоторых международных (в частности, при вылете из Китая). А вот с электронными сигаретами и вейпами всё, как правило, наоборот: курительные гаджеты можно перевозить только в ручной клади и в разобранном виде, причём объёмы жидкостей попадают под общие ограничения.
• Коляски и сумки с детскими вещами, необходимыми на борту, как правило, разрешают провозить бесплатно в дополнение к прочей ручной клади. Но это лучше уточнить заранее. Как и то, позволят ли вам подкатить коляску непосредственно к трапу и выдадут ли на время стыковки (правила различаются у разных перевозчиков).
Сдачи не надо
• В авиакомпании «Победа» без дополнительных сборов вас не пустят на борт ни с «пляжной» сумкой (а такой считается любая сумка с отделкой из ткани), ни с пакетом из Duty Free (он обойдётся в 2000 рублей), ни с рюкзаком (даже если его размер не больше ладони). К слову о женских рюкзаках: Московский арбитражный суд уже обязал компанию перевозить их бесплатно, но «Победа» ответила угрозой поднять цены на треть.
• Лоукостеры, да и просто небольшие местные компании иногда не допускают к регистрации багаж весом более 10−15 килограммов. А у некоторых перевозчиков есть общий лимит по количеству багажа на рейсе. В этом случае регистрировать чемоданы лучше сразу при покупке билета, а как минимум за 24 часа — переподтверждать по телефону.
• Американские и канадские авиалинии (например, United, Delta, US Airlines, Air Canada, WestJet) на международных рейсах не возьмут с вас денег за регистрируемый багаж, но на внутренних перелётах (и в том случае, если стыковка занимает более 24 часов) его придётся оплатить, в среднем — $25 за чемодан. Местные компании порой бывают ещё более жёсткими: денверский лоукостер Frontier Airlines и флоридский Spirit Airlines, например, взимают плату даже за ручную кладь — $25 на сайте и $100 в аэропорту.
• В ряде аэропортов действуют штрафы на вещи, забытые на досмотре, — даже если вы вспомнили о них через 5−10 минут. В Эдинбурге, например, вам придётся выкупать их у работников аэропорта за £5−50 (в зависимости от того, что и на какое время оказалось забытым).
• Некоторые компании причисляют к весу багажа и вес его владельца. Например, Samoa Air требуют платы за перевес с тех, кто вместе с чемоданами весит больше 130 килограммов.
Спортивное снаряжение
Собираясь на активный отдых с собственным снаряжением, первым делом выясните правила его перевозки на сайтах компаний, летающих по нужному вам направлению. У разных авиалиний условия разные, кроме того, они меняются в зависимости от сезона — в частности, многие компании зимой разрешают провозить бесплатно лыжи и сноуборды, а летом — доски для сёрфинга. Вам необходимо точно знать вес и габариты снаряжения — от этого часто зависит, примут ли конкретный предмет на борт и сколько это будет стоить.
При покупке билета (а ещё лучше до) сообщите авиакомпании, что собираетесь везти спортивное снаряжение. Возможно, эту информацию нужно будет подтвердить за день до вылета: без этого некоторые компании (например, «Россия» или Austrian Airlines) могут отказать в регистрации багажа — из принципа или потому что место в отсеке для негабаритных грузов ограничено. Если снаряжение у вас очень дорогое, лучше оформить на него страховку и использовать для дополнительной защиты пузырчатую плёнку.
В ряде аэропортов действуют штрафы на вещи, забытые на досмотре, — даже если вы вспомнили о них через 5−10 минут.
Лыжи и сноуборд: список дружественных катальщикам авиакомпаний, готовых бесплатно доставить снаряжение в горы, каждый год перед началом сезона публикуют тематические сайты. Но условия перевозки у разных компаний очень разные, выясните их на сайте или позвонив в представительство. В одних случаях не допускаются мягкие чехлы, в других действует ограничение по габаритам (лимит по длине варьируется от 180 до 320 сантиметров). Иногда бесплатно провозят только полный комплект снаряжения: если вы везёте лыжи, ботинки в отдельном чехле и шлем, то их принимают бесплатно, а если только ботинки — их посчитают дополнительным местом багажа.
Велосипеды: тарифы, позволяющие перевозить велосипед бесплатно, не всегда подразумевают дополнительное место в багаже или же поблажку по габаритам. Это стоит уточнить до покупки билета — иногда байки на регистрацию допускаются только в полностью разобранном виде. Кроме того, компании обычно не разрешают перевозить велосипед без чехла или пакета из плотного пластика, часто требуют снять педали и зафиксировать руль в одной плоскости с рамой при помощи верёвки или скотча. Опытные велопутешественники советуют после получения багажа сразу же снять чехол, вернуть на место педали и проверить сохранность всех деталей. При поломке нужно сразу оформить претензию.
Гольф: как правило, набор клюшек принимают в багаж бесплатно, но у некоторых американских компаний (American Airlines, American Eagle Airlines) действует правило: если клюшки не упакованы в твёрдый чехол, авиалинии не несут ответственности за их порчу при перевозке.
Дайвинг: большинство компаний принимает снаряжение бесплатно, если оно упаковано в отдельный чехол и по весу не превышает 20 килограммов. При этом баллоны должны быть пустыми и с открытыми клапанами (на регистрации их будут осматривать), а аккумуляторы фонарей отсоединены и запакованы отдельно. Особые правила существуют для перевозки ружей для подводной охоты — актуальную информацию лучше уточнять у перевозчика.
Сёрфинг: доски с некоторым ограничением по габаритам перевозят бесплатно многие авиакомпании, летающие к морям и океанам. Но правила могут меняться в зависимости от конечного пункта — иногда удаётся провести экипировку бесплатно только в одну сторону, а на обратном пути льгота действовать перестаёт, и за доски приходится платить по всем неприятным тарифам негабаритного багажа.
Если багаж потерялся
Рано или поздно это случается с каждым пассажиром, какой бы компанией и куда бы он ни летал. Так что просто будьте готовы морально. И помните, что потерянные чемоданы находятся в 99% случаев, причём в течение 48 часов. Сохраняйте спокойствие и действуйте по следующей схеме:
• Не обнаружив вещи на ленте, обратитесь к представителю авиакомпании, которой вы летели. Именно он должен сопроводить вас на стойку потерянного багажа (Lost & Found), а если вещей нет и там — оформить акт о пропаже.
• Настаивайте на оформлении всех бумаг, даже если вам говорят, что багаж летит следующим рейсом и будет у вас «вот прямо через полчаса». Для этого предъявите талон багажной бирки (но не отдавайте его!), опишите все приметы багажа, оставьте контактные данные и подпишите акт о розыске. Багажная бирка и копия акта выдаются вам на руки.
• Ждите.
Обычно проштрафившаяся авиакомпания сама доставляет найденный багаж туда, где вы находитесь. Если неприятность случилась с вами не на родине, можете смело потребовать компенсации на покупку средств первой необходимости (это касается международных авиалиний). Здесь у всех свои правила — иногда вам выдадут небольшую сумму на руки, иногда предложат оплатить чеки за покупки (лимит стоит обговорить заранее). А могут и просто дать ваучер, которым вы расплатитесь при следующих покупках билетов — ведь всё плохое забывается, не правда ли?
Уменьшить вероятность потери багажа помогают некоторые меры предосторожности. Во-первых, всегда снимайте все бирки и наклейки, оставшиеся после прошлых перелётов, — чтобы чемодан по ошибке не улетел другим рейсом. Во-вторых, приклеивайте на чемодан визитку со своими контактами. В-третьих, используйте дополнительные трекинговые сервисы — например, Trace Me или Smart Luggage Tag: они отслеживают ваши чемоданы, помогают разыскать их и доставить на место назначения, а если чемодан всё-таки пропадёт, выплачивают дополнительную компенсацию. И, наконец, не забывайте про страхование багажа от потери - по закону подлости застрахованные вещи теряются значительно реже. Ну а если это случится, компенсацию вам выплатит уже страховая — и сумма будет более адекватна стоимости пропавшего имущества.
Если чемодан был испорчен
Сфотографируйте все повреждения и оформите на стойке авиакомпании отчёт, указав характер повреждений, стоимость чемодана и год его покупки. Обязательно сохраните багажную бирку. Уточните у представителя авиалиний, как вам зарегистрировать претензию — иногда это делается прямо на месте, а иногда требуется обращение через сайт. Сфотографируйте или сделайте копию обращения и запишите его номер (лучше сделать это на виду у представителя компании). Также необходимо узнать, сколько времени придётся ждать ответа по компенсации. Она может прийти в виде денежного перевода на банковскую карту, либо авиакомпания предложит услуги по ремонту. Сумма исчисляется из расчёта стоимости чемодана при покупке минус 10% за каждый год его использования. Стоит быть готовым к тому, что максимально возможные выплаты не превысят стоимости билета — какова бы ни была ценность вашего чемодана.
Чтобы подстраховаться от возможных повреждений, чемодан можно оформить как хрупкий багаж — в этом случае на него клеят стикер Fragile, чтобы грузчики обращались с ним аккуратнее.