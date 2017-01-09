Повышаем градус: 16 способов убежать от зимы
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Гибралтар
Жители Гибралтара называют свою страну просто — «Скала». В честь той самой Гибралтарской скалы, больше известной как один из двух Геркулесовых столбов. Вокруг неё расположилась столица Гибралтара — территория на юге Пиренейского полуострова, которая входит в состав заморских владений Великобритании. Главное, что тут надо сделать, — увидеть границу между Средиземным морем и Атлантикой. Лучшее место для этого — смотровая площадка на мысе Европы, в самой южной точке Гибралтара. Отсюда легко разглядеть второй Геркулесов столб, который находится уже в Африке, и сделать снимок на фоне соседнего континента. Здесь же расположены основные достопримечательности Гибралтара: мечеть Ибрагим аль-Ибрагим, городской музей с интересными артефактами возрастом в десятки тысяч лет и классический маяк постройки XIX века. Больше половины всей территории Гибралтара занимает заповедник Аппер-Рок. Подняться сюда по канатной дороге стоит хотя бы для того, чтобы увидеть маготов — единственных в Европе макак. Учёные полагают, что они попали сюда из Африки благодаря маврам, которые держали маготов в качестве домашних питомцев. По легенде, пока в Гибралтаре существуют маготы, территория остаётся под властью Британии, вот почему о популяции этих обезьян всегда заботились с особым рвением. А в 1942 году, после того как численность вида сократилась до семи особей, Уинстон Черчилль лично приказал привезти несколько макак из Марокко и Алжира.
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Лос-Анджелес, США
В обязательном списке — шопинг на Родео-Драйв и бульваре Робертсон, виллы звёзд и Аллея славы, парк Universal Studios, Disneyland и пляжи Санта-Моники. Нельзя пропустить и Венис-Бич с фриками всех мастей. На здешнем «Пляже мускулов» когда-то качал мышцы сам Арни. Но Лос-Анджелес — это не только масскульт и китч. В конце 2015 года тут открылся музей The Broad с «дырявым» фасадом и мощной коллекцией современного искусства. Перемещаться по городу можно на велосипедах, взятых по системе шеринга — Metro Bike Share ($3,50 за полчаса).
Горы Сымен, Эфиопия
Этот национальный парк одним из первых вошёл в список ЮНЕСКО. Сымен настолько далёк от туристических троп, что добираются сюда единицы, к тому же местные дороги порой круты даже для мулов. Здесь находится высочайшая вершина страны Рас-Дашэн (4550 метров), куда организуют восхождения. А ещё можно сесть на маунтинбайк и отправиться к геладам — полупавианам-полумартышкам, что живут только в здешних горах. Недавно в Сымене открылся Limalimo Lodge (от $140) — первый комфортный вариант размещения в северной части Эфиопии.
Тель-Авив, Израиль
Тель-Авив даже зимой не теряет атмосферы расслабленного курортного раздолбайства. Здесь тепло, сыро, порой ветрено — и всегда весело. Можно наконец-то рассмотреть город, не прячась на теневой стороне улицы, — эклектику бульвара Ротшильда и баухаус Белого города, переулки Старого Яффо и стрит-арт Флорентина, небоскрёбы Аялона и домики Неве-Цедека. И, разумеется, то и дело сворачивать с маршрута, чтобы подкрепиться. Ведь вы в тайной столице гурманов, где нет мишленовских ресторанов — кажется, только потому, что инспекторы не хотят сдавать любимые адреса.
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Лесото
Лесото — микроскопическое королевство-анклав на юге Чёрного континента, со всех сторон окружённое Южно-Африканской Республикой. И единственная страна на планете, вся территория которой расположена в горах, на высоте от 1300 метров над уровнем моря — поэтому её и называют «крышей Африки». Наверное, главная достопримечательность Лесото — национальный парк Тсехланьяне, раскинувшийся на территории скалистого хребта Малоти. Приезжать сюда нужно за великолепными горными ландшафтами. Местная изюминка — многодневные сафари на выносливых пони породы басото мимо высокогорных плато и ущелий, водопадов и пещер, с ночёвкой в палатках или деревенских домах. На курорте Afriski в июле и августе можно покататься на горных лыжах и сноуборде, а зимой предлагают рыбалку на форель, пешие и велосипедные прогулки. Интересно, что Лесото — важный поставщик гидроэлектроэнергии в ЮАР, в чём можно убедиться воочию во время мини-круизов по водохранилищам Мохале и Катсе.
Патагония, Аргентина
В Патагонии находится самый большой после Антарктиды и Гренландии ледниковый массив. Главная точка притяжения — парк Лос-Гласьярес: 47 ледников и крупнейшее в стране озеро Архентино. Треки к вершинам Серро-Торре и Фицрой занимают всего несколько часов, но самым доступным из глетчеров остаётся Перито-Морено. Наблюдать за гигантским ледяным потоком можно со смотровых площадок на противоположной стороне озера.
Абу-Даби, ОАЭ
Лучшее, что есть в самом богатом эмирате, — острова. Сир-Бани-Яс — заповедник, где обитает более 10 тысяч животных — от ориксов и газелей до жирафов и гепардов. Саадият — новый центр культуры на Ближнем Востоке: тут строится несколько музеев, в том числе филиалы Лувра и Музея Гуггенхайма. Остров Яс — фабрика развлечений и острых ощущений. Здесь расположены трасса «Формулы-1», парк Yas Ferrari World и аквапарк Yas Waterworld.
Кейптаун, ЮАР
Столовую гору можно было бы назвать символом Кейптауна, но за это звание спорят ещё с десяток мест: квартал цветных домиков Бо-Каап, центральная улица Лонг-стрит, мыс Доброй Надежды и колонии пингвинов в Саймонстауне. В декабре в Кейптауне начинается лето: пляжи заполняют сёрферы, а на открытых террасах шумно с ночи до утра. И ещё один приятный момент: Кейптаун — гастрономическая столица ЮАР.
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Сидней, Австралия
Австралию любят называть «страной наоборот», и её крупнейший город — Сидней — лучшее тому подтверждение. Во-первых, лето здесь наступает тогда, когда города Северного полушария уже заметает снегом. Во-вторых, природа в Сиднее окружает со всех сторон, что для мегаполиса с населением почти в пять миллионов человек — настоящая редкость. В Гайд-парке можно увидеть живых какаду, в Королевском ботаническом саду — насчитать 7500 видов растений со всего мира, в зоопарке Таронга — сфотографировать слонов и жирафов на фоне Сиднейской бухты. Но главное — это, конечно, пляжи, растянувшиеся на расстоянии каких-то 15−20 километров от центра города. Тамарама, Бронте, Гордон-Бей, Куджи — запомните эти названия. Они пригодятся после того, как, устав от суеты заполненного туристами и загорелыми сёрферами пляжа Бонди, вы захотите найти место поукромнее. В Сиднее вообще лучше всего заниматься тем, что вам никогда не придёт в голову делать в любом другом мегаполисе: кататься на каяках, осматривать Оперу и мост Харбор-Бридж во время круиза на яхте, знакомиться с пингвинами и гигантскими ящерицами, которые обитают прямо в парках, практиковать йогу на пляже, танцевать на вечеринках у воды и впитывать расслабленный образ жизни, в котором всё наоборот.
Доминиканская Республика
Доминикана — это белые пляжи, лазурный океан, пиратские крепости, коралловые рифы и танцы до рассвета. А с середины января по март к этому добавляется наблюдение за горбатыми китами. В столицу — Санто-Доминго — стоит съездить ради старейшего в Америке собора, крепости Осама и колониальных построек. Другой вариант — взять машину и исследовать кофейные плантации в Моке, водопады в Харабакоа, озеро Энрикильо, где обитают розовые фламинго, и пик Дуарте.
Намибия
На языке местных племён Намиб означает «большая пустота» — здесь нет жилья, животные попадаются редко, а на красной земле растёт только странное растение вельвичия, что столетиями обходится без воды. Берег Скелетов — самый зловещий и дикий участок пустыни, осматривать его лучше всего с вертолёта. В заповеднике Намиб-Науклуфт пески имеют удивительный оранжевый оттенок. Здесь можно покататься на квадроциклах, спуститься с бархана на сендборде и завершить вечер прогулкой на воздушном шаре.
Султанат Оман
В Омане правит настоящий султан, и его подданные живут почти как в сказке: здесь непостижимым образом сохранилась Древняя Аравия. Столицу (она же — главный курорт) Маскат не раз признавали красивейшим городом Ближнего Востока. Оман хорош для автопутешествий: дороги идеальны, бензин дёшев, машины — на любой вкус. Первым делом стоит отправиться в долину Батина с садами и финиковыми рощами, священную Низву с красивой крепостью и форт Джибрин с расписными потолками из малабарского тика.
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Картахена, Колумбия
Картахена всегда была желанной добычей для пиратов Карибского моря. Речь, конечно, не о приспешниках Джека Воробья, а о персонажах вполне реальных, самый известный из которых — английский корсар Фрэнсис Дрейк. В 1586 году его эскадра захватила город, сожгла большинство построек и удерживала оборону на протяжении ста дней, требуя выкуп в 10 миллионов песо. После этого печального события Картахена начала обрастать оборонительными крепостями, руины которых теперь входят в число её главных достопримечательностей. Окружённый стеной Сентро-Амуральядо, или Старый город, — точка притяжения туристов. Здесь можно часами гулять по мощёным улочкам, разглядывая колониальные особняки и находя сходства то с одним, то с другим испанским городом. Другое важное название на карте — Бока-Гранде, полоса песчаного побережья, где есть всё для идеального пляжного отдыха. Ведь наша календарная зима — самое время для того, чтобы нежиться под лучами жаркого карибского солнца. Если же хочется полного погружения в природу, отправляйтесь на острова Розарио — вся их территория объявлена национальным парком. Здесь хорошо заниматься дайвингом: помимо рыб и кораллов, есть шанс разглядеть затерянные останки испанских кораблей. Картахена была главным портом, через который отправляли в метрополию все богатства континента. В прошлом году у её берегов обнаружили легендарный галеон «Сан-Хосе», потопленный английскими войсками: его груз из ювелирных изделий, драгоценных камней и монет оценивают в несколько миллиардов долларов. Кто знает, какая находка ожидает вас?
Сингапур
Сингапур — это Азия для начинающих. Все самые интересные её страны представлены здесь в демоверсии: достаточно зайти в нужный квартал. В Сингапуре есть весь тот колорит, яркость и экзотика, за которые Азию обожают. И отсутствует то, за что её не любят, — никакой грязи, тесноты и бедности. Здесь можно без боязни перепробовать уличную еду из любой точки Азии — её готовят в аккуратных фудкортах с чистыми столиками. А об уровне стрит-фуда говорит тот факт, что в 2016 году две уличные закусочные получили по звезде Мишлен.
Краби, Таиланд
Береговая линия провинции Краби невероятно красива — зеленоватые андаманские волны, крошечные острова, заросшие джунглями скалы и бухты, дно которых отливы превращают в зеркала. Здесь предлагают сафари на слонах, круизы по мангровым зарослям, хайкинг к водопадам, дайвинг и скалолазание. А ещё морские прогулки к торчащим из воды скалам. Море промыло в их основаниях гроты, проскользнув в которые можно обнаружить тайные пляжи как в фильме с Ди Каприо — кстати, снимался он в Краби.
Бруней-Даруссалам
Из всех княжеств, султанатов и королевств Малайского архипелага Бруней единственный сохранил независимость. За пару дней можно осмотреть столицу Бандар-Сери-Бегаван с мечетями, сюрреалистичным музеем королевских регалий и Кампонг-Айер — крупнейшей в мире деревней на сваях, покататься на аттракционах парка Джерудонг и побывать в национальном парке Улу-Тембуронг. Теперь достопримечательности можно увидеть и с воды — во время круиза на корабле MV Sentosa ($29).