Путешествия

Повышаем градус: 16 способов убежать от зимы

Хватит мёрзнуть! На глобусе множество подходящих горячих точек, чтобы сбежать от зимы. Просто выберите комфортный для себя температурный режим.
Иван Васин, Дарья Петрягина, Ольга Яковина
9 января 2017 в 18:50
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  • Повышаем градус: 16 способов убежать от зимы
    Фото: Pathara Buranadilok / GETTY IMAGES

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Гибралтар

Жители Гибралтара называют свою страну прос­то — «Скала». В честь той самой Гибралтарской скалы, больше известной как один из двух Геркулесовых столбов. Вокруг неё расположилась столица Гибралтара — территория на юге Пиренейского полуострова, которая входит в состав заморских владений Великобритании. Главное, что тут надо сделать, — увидеть границу между Средиземным морем и Атлантикой. Лучшее место для этого — смотровая площадка на мысе Европы, в самой южной точке Гибралтара. Отсюда легко разглядеть второй Геркулесов столб, который находится уже в Африке, и сделать снимок на фоне соседнего континента. Здесь же расположены основные достопримечательности Гибралтара: мечеть Ибрагим аль-Ибрагим, городской музей­ с интересными артефактами возрастом в десятки тысяч лет и классический маяк постройки XIX века. Больше половины всей территории Гибралтара занимает заповедник Аппер-Рок. Подняться сюда по канатной дороге стоит хотя бы для того, чтобы увидеть маготов — единственных в Европе макак. Учёные полагают, что они попали сюда из Африки благодаря маврам, которые держали маготов в качестве домашних питомцев. По легенде, пока в Гибралтаре существуют маготы, территория остаётся под властью Британии, вот почему о популяции этих обезьян всегда заботились с особым рвением. А в 1942 году, после того как численность вида сократилась до семи особей, Уинстон Черчилль лично приказал привезти несколько макак из Марокко и Алжира.

  • Повышаем градус: 16 способов убежать от зимы
    Фото: John James Wood / GETTY IMAGES
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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№57, ноябрь 2016 — январь 2017).
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