  • 800 негативов из семейного архива: редкие кадры из экспедиций Обручева
    1930 г. Известняковые утесы в долине реки Мунугуджак, левого притока Омолона. Фото: Сергей Обручев
  • 800 негативов из семейного архива: редкие кадры из экспедиций Обручева
    Сергей Обручев в 1926 году. Фото можно назвать постановочным: вместо фона — натянутая простыня. Однако сделано оно не в фотостудии, а в ходе экспедиции на полюсе холода, в Оймяконе. Фото: Сергей Обручев
  • 800 негативов из семейного архива: редкие кадры из экспедиций Обручева
    1926 год, декабрь. Верхоянский хребет, экспедиция возвращается в Якутск. Фото: Сергей Обручев
  • 800 негативов из семейного архива: редкие кадры из экспедиций Обручева
    1930 год. Мальчик-юкагир. Охотники и рыболовы, юкагиры селились вдоль рек и не держали оленей. Их жизнь полностью зависела от успешного промысла. Фото: Сергей Обручев
Путешествия

800 негативов из семейного архива: редкие кадры из экспедиций Обручева

В семейном архиве геолога и путешественника Сергея Владимировича Обручева обнаружили негативы из экспедиций первой половины XX века. Часть снимков публикуется впервые.
Андрей Паламарчук
30 декабря 2016 в 19:11
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Ровно 90 лет назад, в декабре 1926-го, в Якутск по 60-градусному морозу возвращалась экспедиция, только что совершившая последнее великое географическое открытие на материковой части России.

Возглавлял ее Сергей Обручев, сотрудник Геологического комитета, сын знаменитого ученого и путешественника Владимира Афанасьевича Обручева, автора «Плутонии» и «Земли Санникова». К своим 35 годам Сергей Владимирович был опытным путешественником. Еще мальчиком он вместе со старшим братом Владимиром участвовал в экспедициях отца.

— Они не просто так ездили погулять с отцом, они работали. В 14 лет в Джунгарии мой папа получил навыки обращения с геологическим молотком, минералогической лупой и буссолью и, как он сам говорил, «на всю жизнь заболел страстью исследователя». В 26 лет отец впервые возглавил экспедицию, изучавшую выходы каменного угля на реке Ангаре. В результате первой самостоятельной экспедиции папа совершил открытие: установил, что огромное пространство в Средней Сибири занимает каменноугольный бассейн с самыми большими запасами угля в мире. И дал ему название — Тунгусский.

В скромной, не очень-то похожей на профессорскую, квартире на Васильевском острове Татьяна Сергеевна Обручева рассказывает об отце, а я пытаюсь понять, как эта симпатичная женщина средних лет может приходиться дочерью легендарному ученому, чье 125-летие в этом году праздновали все геологи и географы страны… Чай с вареньем выпит, и из уютной кухни мы перебираемся в гостиную, где на одной из стен ровными рядами висят черно-белые фотографии в простых деревянных рамках.

— Здесь собраны фото разных лет. Папа их повесил, как только мы переехали в эту квартиру. Мне тогда было 12. Я очень поздний ребенок, — перехватывая мой взгляд, добавляет Татьяна Сергеевна. — Я родилась, когда папе было 56 лет. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№159, декабрь 2016).
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