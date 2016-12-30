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1930 г. Известняковые утесы в долине реки Мунугуджак, левого притока Омолона. Фото: Сергей Обручев
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Сергей Обручев в 1926 году. Фото можно назвать постановочным: вместо фона — натянутая простыня. Однако сделано оно не в фотостудии, а в ходе экспедиции на полюсе холода, в Оймяконе. Фото: Сергей Обручев
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1926 год, декабрь. Верхоянский хребет, экспедиция возвращается в Якутск. Фото: Сергей Обручев
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1930 год. Мальчик-юкагир. Охотники и рыболовы, юкагиры селились вдоль рек и не держали оленей. Их жизнь полностью зависела от успешного промысла. Фото: Сергей Обручев
800 негативов из семейного архива: редкие кадры из экспедиций Обручева
Ровно 90 лет назад, в декабре 1926-го, в Якутск по 60-градусному морозу возвращалась экспедиция, только что совершившая последнее великое географическое открытие на материковой части России.
Возглавлял ее Сергей Обручев, сотрудник Геологического комитета, сын знаменитого ученого и путешественника Владимира Афанасьевича Обручева, автора «Плутонии» и «Земли Санникова». К своим 35 годам Сергей Владимирович был опытным путешественником. Еще мальчиком он вместе со старшим братом Владимиром участвовал в экспедициях отца.
— Они не просто так ездили погулять с отцом, они работали. В 14 лет в Джунгарии мой папа получил навыки обращения с геологическим молотком, минералогической лупой и буссолью и, как он сам говорил, «на всю жизнь заболел страстью исследователя». В 26 лет отец впервые возглавил экспедицию, изучавшую выходы каменного угля на реке Ангаре. В результате первой самостоятельной экспедиции папа совершил открытие: установил, что огромное пространство в Средней Сибири занимает каменноугольный бассейн с самыми большими запасами угля в мире. И дал ему название — Тунгусский.
В скромной, не очень-то похожей на профессорскую, квартире на Васильевском острове Татьяна Сергеевна Обручева рассказывает об отце, а я пытаюсь понять, как эта симпатичная женщина средних лет может приходиться дочерью легендарному ученому, чье 125-летие в этом году праздновали все геологи и географы страны… Чай с вареньем выпит, и из уютной кухни мы перебираемся в гостиную, где на одной из стен ровными рядами висят черно-белые фотографии в простых деревянных рамках.
— Здесь собраны фото разных лет. Папа их повесил, как только мы переехали в эту квартиру. Мне тогда было 12. Я очень поздний ребенок, — перехватывая мой взгляд, добавляет Татьяна Сергеевна. — Я родилась, когда папе было 56 лет. Читать далее
Фотокамеры — а их у Сергея Обручева было две, компактная пленочная Leica и не доживший до наших дней пластиночный аппарат — сопровождали ученого во всех экспедициях. Он не ограничивался технической съемкой геологических объектов. Обручеву прекрасно удавались пейзажи, портреты, картины быта и промысла местного населения, трудных экспедиционных будней. Порой ему приходилось делать снимки в 60-градусный мороз, отогревая камеру под одеждой. А иногда ученый снимал и вовсе с риском для жизни.
Индигирка… Еще день плавания по бешеной реке. Возле утесов плыть опасно; вода с силой бьет в них, и от выступов идут гребни валов. Но мне надо держаться возле самых утесов, чтобы их изучать. Нужно одновременно править веткой (якутской лодкой. — Ред.), глядеть на утес, зарисовывать складки пластов, записывать, фотографировать*. (Здесь и далее цитируется по: Обручев С. В. В неизведанные края. М.: Молодая гвардия, 1954).
Научно-популярные книги, которые Обручев писал по возвращении из каждой своей экспедиции, проиллюстрированы его же фотографиями. Качество полиграфии в массовых изданиях середины прошлого века оставляло желать лучшего — крупный растр, плохая бумага, грубая ретушь. А негативы многие годы считались утраченными. До недавнего времени.
— Все произошло случайно, — вспоминает Татьяна Сергеевна. — Папин архив после его смерти был передан в Академию наук. Фотопластинок там не было, дома тоже ничего не осталось. Но у нас на даче много-много лет стояли два вьючных ящика с разными походными вещами. Стояли неразобранными, и никто про них не вспоминал. И я знаю, почему так вышло. Папина старая квартира осталась его бывшей жене, а мы жили в коммуналке, где места, конечно, не хватало. В том числе и эти два ящика. И когда у нас с мужем руки наконец дошли до них, нас ждало открытие — коробки, а в них около восьмисот негативов! И в числе первых сканов, которые мы увидели на экране, были кадры из самой опасной и удивительной папиной экспедиции — в район Верхоянского хребта и реки Индигирки в 1926 году.
ИНДИГИРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, 1926 год. После изнурительного девятидневого перехода по болотам группа вышла к переправе через реку Томпо.
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На горизонте первая цепь Верхоянского хребта. Фото: Сергей Обручев
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Сергей Обручев у порогов Индигирки. Ветка (якутская лодка) рассчитана на одного; чтобы уместиться вдвоем, к бортам привязывали бревна. Фото: Сергей Обручев
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Остановка в Тюбеляхе на Индигирке, август 1926-го. Рабочие пользуются передышкой, чтобы заняться починкой сенных потников («бото», как называют их в Якутии) для лошадей. Фото: Сергей Обручев
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Перевалив Верхоянский хребет, экспедиция достигла реки Брюнгаде. 23 июля открылся вид на горную цепь, которую Обручев назвал Брюнгадинской. Фото: Сергей Обручев
За последние пятьдесят лет вряд ли какая-либо русская научная экспедиция отправлялась в такой романтической обстановке: белый офицер, нашедший богатые россыпи, план с двумя крестами, таинственный старик проводник, горы в виде коровьего вымени, красные скалы, безлесные суровые хребты, неизвестная страна, грозящая голодом животным и людям, и, наконец, перспектива застрять там, вблизи Полюса холода, на зиму, если захватят в горах осенние снега!
Северо-восток Сибири, территория площадью в миллион квадратных километров, была в 20-е годы ХХ века одним из наименее изученных регионов планеты, и она давно интересовала Обручева. Он с азартом писал, что область в два раза больше Германии остается столь же таинственной, как верховья Конго!
— Несколько лет отец просил деньги на экспедицию на Северо-Восток. Но средства нашлись лишь тогда, когда в Якутске некий старатель из бывших белогвардейцев, Николаев, сдал 14 золотников платины (54 грамма) и описал место их находки — у реки Чыбагалах, левого притока Индигирки. Даже предъявил карту. Экспедиция была сформирована для того, чтобы проверить сведения Николаева.
Забегая вперед, скажем, что про месторождение платины Николаев наврал, и карта, составленная им, оказалась полностью ложной, но кому можно было доверять, если даже среди якутов трудно было найти проводников, знавших местность?
Экспедиционная карта. Жирные черные контуры — очертания горных хребтов, согласно представлениям того времени. Цветными чернилами Обручев скорректировал данные. В центре: хребет Черского.
Читая книгу «В неизведанные края», не только убеждаешься в незаурядном литературном таланте Обручева, но и поражаешься его, так сказать, менеджерским способностям: в условиях, когда «цель путешествия была неясна и отдаленна», нужно было уметь договариваться с незнакомыми людьми, принимать быстрые, порой интуитивные решения, от которых зависела судьба экспедиции и сама жизнь ее участников. А проблемы возникали на каждом шагу.
Особенно много беспокойства было связано с ковкой лошадей. Местные жители в один голос советовали не ковать: кованая лошадь легче проваливается в болотах, барахтаясь, ранит подковами ноги и, наконец, провалившись между корнями деревьев, обрывает подковы вместе с краями копыт, что выводит ее из строя. Между тем нам нужно было… перейти несколько хребтов, из которых Верхоянский — очень большой высоты, с большими галечниками по речкам и с обширными каменными «морями» на перевалах. Опыт предыдущих северных экспедиций не мог ничего дать — все они шли северными тундрами… После двух бессонных ночей я приказал ковать… Как оказалось потом, подковы действительно сохранили нам караван.
— Предполагалось добраться до Чыбагалаха приблизительно за месяц, пройдя 700−800 километров, — рассказывает Татьяна Обручева. — На самом же деле экспедиция прошла 1500 километров за два с половиной месяца по практически неизвестной местности, преодолевая реки, болота, горы — по большей части те, которых не было на картах. Во время сплава по Индигирке отец и его спутник, геодезист Константин Алексеевич Салищев, обнаружили, что река пересекает горные цепи там, где на карте были нанесены низменности и болота. В ноябре в Оймяконе члены экспедиции узнали, что такое «шепот звезд» — влага от дыхания при температуре ниже 50 градусов, замерзая, издает легкий шум. В Якутск путешественники вернулись только к Новому году, уже не на лошадях, а на оленях.
Экспедиция 1926 года привела к открытию горной системы длиной более 1000 километров, названной по предложению Сергея Обручева хребтом Черского в память о выдающемся геологе, исследователе Северо-Востока Яне Черском; был установлен и новый полюс холода Северного полушария — Оймякон.
— Мы перевезли негативы с дачи и все их отсканировали. Теперь это все стоит в квартире, в передней, — Татьяна Сергеевна кивает в сторону коридора. — Негативы сохранились так себе: когда папы не стало, зимой дачу отапливали нерегулярно. После сканирования многое пришлось чистить, обрабатывать. Но при этом исходники экспедиции 1929−1930 годов от Якутской комиссии Академии наук сохранились значительно лучше, чем более ранние негативы.
Задачей новой экспедиции было изучить еще неизвестную восточную половину хребта Черского и описать геологическую картину бассейна Колымы. Все было существенно лучше организовано, и экспедиция продлилась согласно плану — больше года. В начале марта 1929-го путешественники выдвинулись из Якутска зимним путем на санных подводах, дошли до Оймякона; там купили лошадей и к концу июня вышли к верховьям Колымы. Здесь экспедиция разделилась, Обручев с проводником поплыл по Колыме на байдарке, а Салищев с караваном пошел по берегу Аян-Юряха. Затем отряды объединились, построили большую лодку и двинулись вниз по Колыме. Спустившись до низовий, вернулись в Средне-Колымск и остались там на зимовку.
КОЛЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, 1929−1930 годы. Верховья Колымы были тогда совершенно не изучены географами, хотя казаки плавали здесь еще в XVIII веке.
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Сергей Обручев и рабочий Агей в складной байдарке немецкой конструкции, лето 1929 года. Фото: Сергей Обручев
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Верховья реки Омолон, самого крупного притока Колымы, июнь 1930-го. Фото: Сергей Обручев
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Константин Салищев определяет астрономический пункт. Весна 1930-го. Во время экспедиции ему не было и тридцати, впоследствии он станет основателем научной картографической школы. В честь Салищева назван ледник на хребте Черского. Фото: Сергей Обручев
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Фактория Якутгосторга в Среднеколымске, где экспедиция провела зиму 1929/30 года. Фото: Сергей Обручев
Ночью начинается снег, который продолжается целые сутки; сквозь белесую мглу не видно даже ближайшего леса. Все сидят в своих палатках и мрачно думают о предстоящем пути. Коркодон, несомненно, уходит круто на юг, почти параллельно Омолону, и тем самым очень удлиняет наш путь. Наиболее мрачные предсказания делаются в палатке русских рабочих. Распространитель самых страшных известий — Ваня Березкин. Вообще это очень милый молодой человек, с хорошим характером, прилежный в работе и отличный оленный, а также собачий каюр, но, как и все колымчане, он очень любит передавать слухи и страшные известия. Еще в начале дороги из Верхне-Колымска он писал домой жене, что «Обручев ведет нас в такое место, где мы все пропадем, олени и люди».
— Но никто не пропал, слава богу, — смеется Татьяна Сергеевна. — Весной 1930 года экспедиция прошла зимним путем по реке Коркодон, перевалила на верховья Омолона. Здесь снова построили лодку (там были прекрасные мастера!) и спустились до Нижне-Колымска.
Экспедиция в бассейн Колымы привела к открытию Колымской платформы, ныне называемой Колымско-Оленекским срединным массивом. А изучая строение хребта Черского, Обручев показал, что эта сложная горная сис-тема является с геологической точки зрения единым целым и что рудные жилы с золотом — типичная особенность всего хребта.
…С августа по октябрь члены экспедиции возвращались из Нижне-Колымска во Владивосток на пароходе «Колыма». Корабль раз в год проходил путь между двумя портами туда и обратно, рискуя по пути во Владивосток застрять во льдах, поэтому пассажиров на него брали только с годовым запасом продовольствия. Плавание было очень тяжелым, пароход пробивался через льды до самого Берингова пролива.
— А вот этот снимок мыса Дежнева был напечатан у нас в школьном учебнике по географии! Он снят с парохода, на котором папа возвращался из экспедиции.
Татьяна Обручева показывает на стену. Здесь, в рамке, — залитая солнцем водная гладь, свободная ото льдов, четкий силуэт самой восточной точки материка, с карты которого отец Татьяны Сергеевны стер последние белые пятна. Фотография удалась.