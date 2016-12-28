Путешествия

Вакансия мечты: директор по отдыху

Туристический онлайн-сервис OneTwoTrip ищет директора по отдыху, который будет своим примером показывать, как правильно отдыхать, делиться опытом путешествий, лайфхаками и советами.
OneTwoTrip
28 декабря 2016 в 16:13
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  • Вакансия мечты: директор по отдыху
    Фото: Pixabay

По словам Марины Малашенко, руководителя отдела кадров OneTwoTrip, компании нужен эксперт, способный показать, как отдыхать и путешествовать «качественно и со вкусом».

В требованиях к кандидату — коммуникабельность, активность в социальных сетях, наличие загранпаспорта и знание английского языка. Обязанности: путешествовать по заданиям OneTwoTrip, предлагать свои маршруты, устраивать флешмобы и конкурсы с раздачей промокодов и других призов от OneTwoTrip и компаний-партнеров. Все впечатления нужно описывать в социальных сетях и в блоге.

С выбранным кандидатом OneTwoTrip заключит годовой контракт, который включает зарплату 150 000 рублей в месяц, ежемесячный бюджет на путешествия до 250 000 рублей, а также 30 дней обязательного оплачиваемого отпуска в офисах OneTwoTrip и компаний-партнеров. Подробное описание вакансии можно посмотреть здесь.

Последний день подачи заявки — 28 февраля 2017 года. Компания обещает назвать имя своего нового сотрудника 14 марта 2017 года.

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