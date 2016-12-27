  • Где россияне встретят Новый год
    Роза Хутор, Сочи. Фото: Храмов Григорий Сергеевич
  • Где россияне встретят Новый год
    Рассвет в Красной Поляне. Главный Кавказский хребет. Фото: Max Pankov
  • Где россияне встретят Новый год
    Январь в Балаклаве, Крым. Фото: Станислав Забурдаев
  • Где россияне встретят Новый год
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  • Где россияне встретят Новый год
    Мангровый лес в провинции Краби. Таиланд по-прежнему удерживает лидирующие позиции среди новогодних направлений дальнего зарубежья. Фото: Михаил Шмелёв
Путешествия

Где россияне встретят Новый год

Ростуризм совместно с ведущими туроператорами и агрегаторами туристических предложений выяснил, куда российские туристы отправятся отдыхать на новогодние праздники.
Ростуризм
27 декабря 2016 в 18:10
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По информации туроператора Coral Travel, Россия вошла в пятерку лидеров среди туристических направлений по всему миру, которые выбирают жители нашей страны для празднования Нового года. В сервисе Aviasales уточнили, что доля России в предновогодних бронированиях сегодня составляет 70%.

Лидером среди российских регионов стал Краснодарский край (66,62% поисковых запросов, по информации «Слетать.ру»). На новогодние каникулы россияне поедут в Сочи, Красную поляну, Анапу, Краснодар и курорты края.

На втором месте находится Крымский полуостров (24,28% поисковых запросов), где в этом году уже отдохнули более 5,5 млн. туристов, что больше на 21,6%, чем в 2015 году. Минимальная цена на пятидневный отдых варьируется от 24864 руб. (Ялта) до 34493 рублей (Красная Поляна) на двоих.

Популярны также Карелия, Домбай, Приэльбрусье, курорты Ставропольского края (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск), Кемеровской и Иркутской областей. Общая доля поисковых запросов по этим направлениям составляет около 4,5%. Эксперты рынка отмечают, что в 2016 году увеличилось число бронирований оздоровительных туров на базе санаторно-курортного комплекса страны, а также возрос интерес туристов к российским горнолыжным курортам. Минимальная стоимость пятидневного отдыха на двоих в подмосковной здравнице составляет 18 тыс. рублей с трехразовым питанием, из горнолыжных направлений дешевле всего обойдётся отдых на курортах посёлка Шерегеш (от 69884 руб. за 5 дней).

  • Где россияне встретят Новый год
    Шерегеш. Таштагольский район. Кемеровская обл. Фото: Сухоребриков Павел Юрьевич

«Российские регионы предлагают множество вариантов путешествий на любой вкус и кошелек, от размеренного санаторного до экстремального горнолыжного туризма. Путешествия по России — это гарантия безопасности для туристов и положительные эмоции», — говорит руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Читать далее

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