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Роза Хутор, Сочи. Фото: Храмов Григорий Сергеевич
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Рассвет в Красной Поляне. Главный Кавказский хребет. Фото: Max Pankov
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Январь в Балаклаве, Крым. Фото: Станислав Забурдаев
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Путешествие в зимнюю Карелию. Ладожское озеро. Зима-2016. Фото: Фёдор Лашков
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Мангровый лес в провинции Краби. Таиланд по-прежнему удерживает лидирующие позиции среди новогодних направлений дальнего зарубежья. Фото: Михаил Шмелёв
Где россияне встретят Новый год
По информации туроператора Coral Travel, Россия вошла в пятерку лидеров среди туристических направлений по всему миру, которые выбирают жители нашей страны для празднования Нового года. В сервисе Aviasales уточнили, что доля России в предновогодних бронированиях сегодня составляет 70%.
Лидером среди российских регионов стал Краснодарский край (66,62% поисковых запросов, по информации «Слетать.ру»). На новогодние каникулы россияне поедут в Сочи, Красную поляну, Анапу, Краснодар и курорты края.
На втором месте находится Крымский полуостров (24,28% поисковых запросов), где в этом году уже отдохнули более 5,5 млн. туристов, что больше на 21,6%, чем в 2015 году. Минимальная цена на пятидневный отдых варьируется от 24864 руб. (Ялта) до 34493 рублей (Красная Поляна) на двоих.
Популярны также Карелия, Домбай, Приэльбрусье, курорты Ставропольского края (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск), Кемеровской и Иркутской областей. Общая доля поисковых запросов по этим направлениям составляет около 4,5%. Эксперты рынка отмечают, что в 2016 году увеличилось число бронирований оздоровительных туров на базе санаторно-курортного комплекса страны, а также возрос интерес туристов к российским горнолыжным курортам. Минимальная стоимость пятидневного отдыха на двоих в подмосковной здравнице составляет 18 тыс. рублей с трехразовым питанием, из горнолыжных направлений дешевле всего обойдётся отдых на курортах посёлка Шерегеш (от 69884 руб. за 5 дней).
«Российские регионы предлагают множество вариантов путешествий на любой вкус и кошелек, от размеренного санаторного до экстремального горнолыжного туризма. Путешествия по России — это гарантия безопасности для туристов и положительные эмоции», — говорит руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Читать далее
Кроме популярных круглый год российских курортов и здравниц, россияне планируют встретить Новый год в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Ярославской областях и республике Татарстан (общая доля поисковых запросов по этим направлениям — 3,66%, по данным «Слетать.ру»).
По данным Aviasales, в топ-5 бронирований авиабилетов на Новый год вошли Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар. Стоимость перелета по этим направлениям составляет от 5619 до 14667 рублей.
В 2014 и 2015 годах абсолютным лидером выездного туризма у россиян в период Нового года был Египет (24−26%), второе место занимал Таиланд (19−20%).
Средняя стоимость отдыха в Таиланде в период новогодних праздников составляет более 170 тыс. рублей, минимальная цена двухнедельного отпуска в Гоа — 126 000 рублей, за новогодние каникулы во Вьетнаме придется отдать от 72390 до 878346 рублей. Самым экономичным вариантом для празднования Нового года вне страны оказалась Турция, где средняя стоимость отдыха составляет около 50 тыс. рублей, однако в стране сейчас низкий сезон и дождливая погода.