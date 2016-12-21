Япония упрощает визовый режим с Россией
По данным Национальной туристической организации Японии, в 2015 году в стране побывало 35,3 тысячи путешественников из России. Эта цифра невелика сама по себе: для сравнения, в безвизовом Гонконге в том же году побывало 156 тысяч российских туристов, а в Испании, входящей в зону Шенгена — 956 тысяч. Год от года Япония фиксирует снижение интереса со стороны россиян (в 2015 году отмечено падение турпотока на 15%), и помимо экономических факторов, одной из причин является сложность получения визы.
Для поездок в большинство стран мира туристам достаточно предоставить в консульство бронь отеля и доказательство наличия средств на путешествие. Для Японии же действует принципиально иная процедура: перед подачей заявления на визу аппликант должен отправить приглашающей стороне и гаранту ряд документов для заполнения. Принимающей стороной и гарантом могут выступать физические и юридические лица, имеющие официальный статус в Японии. Гарант и приглашающая сторона заполняют эти документы, отсылают обратно в Россию, и только потом турист может обращаться в консульство. Однако результатом этих сложных действий является однократная виза, действительная лишь на даты поездки.
По итогам визита президента РФ Япония приняла решение об облегчении визовой процедуры для граждан России. С 1 января 2017 года у российских туристов впервые появится возможность получения многоразовых виз сроком на 3 года и с максимальным пребыванием в стране 30 дней подряд. Еще одним ключевым изменением стала отмена гарантийного письма: в случае, если путешественник способен доказать собственную возможность оплатить поездку, этих документов будет достаточно. А для особых категорий въезжающих в страну (это, в частности, деятели искусства или бизнесмены) максимальный срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет.
Генеральное консульство Японии в Хабаровске первым сообщило о готовности следовать новому правилу с 1 января. Таким образом, с 2017 года организовать поездку в Японию российским туристам станет значительно проще.
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