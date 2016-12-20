В Чжанцзяцзе появится невидимый мост
Мост появится в национальном парке Чжанцзяцзе, имеющем неофициальное название «Аватар». Съемки знаменитого фильма Джеймса Кэмерона велись в других местах, но считается, что именно пейзажи Чжанцзяцзе вдохновили режиссера. И хотя парк не выглядит в точности как вымышленная планета Пандора с ее летающими скалами, заросшими лианами и водопадами — определенное сходство с ней есть.
Уже сейчас сюда приезжает множество туристов, а вскоре их число должно значительно увеличиться. Новой достопримечательностью «китайского Аватара» станет мост, не имеющий аналогов в мире. Его проект разработан архитекторами из компаний Martin Duplantier Architectes (MDA) и Daqian Landscape Architects.
Крепления будут выполнены из зеркальной нержавеющей стали, а пол самой конструкции будет вымощен прочным стеклом и специальным камнем, который при увлажнении также становится зеркальным. Отражая ландшафт, мост буквально сольется с ним, став «невидимым». При этом он будет окутан искусственным туманом благодаря распылителям воды. В результате у посетителей появится ощущение, что они идут по облаку.
Тем, кому будет недостаточно одной лишь прогулки по мосту, будет предложено переночевать рядом с ним. На скалах будет создано несколько уединенных гостиничных номеров, откуда открываются живописные виды на прозрачный мост и ущелье. Здесь же будет работать кафе с панорамным обзором.
Сроки окончания работ не называются. Известно, что стоимость проекта превышает 5 млн евро. Узнайте, как еще один стеклянный мост в Китае тестировался на безопасность.