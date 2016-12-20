«Аэрофлот» запретил провоз собак с приплюснутой мордой
На сайте Россельхознадзора появилось сообщение об изменениях в правилах перевозки домашних животных рейсами авиакомпании «Аэрофлот». С 1 марта 2017 года собаки бойцовских и агрессивных пород смогут путешествовать только в багажном отсеке воздушного судна и только в клетках усиленной конструкции. А собак брахицефальных пород с 1 декабря 2016 года уже вообще не берут на борт — ни в багажный отсек, ни в салон.
Слово «брахицефал» происходит от греческих «brachys» (короткий) и «kephale» (голова). Этот термин используется ветеринарными врачами для обозначения собак с укороченной лицевой частью черепа: голова у них широкая, нос короткий или приплюснутый, нижняя челюсть выступает вперед. Глотка и дыхательные пути собак брахицефальных пород зачастую укороченные или спрямленные. Размеры мягких тканей головы не пропорциональны укороченному формату черепа, и избыточные мягкие ткани имеют свойство препятствовать проходу воздуха через верхние дыхательные пути (ноздри, пазухи, глотку, гортань). По этой причине проблемы с дыханием — распространенный недуг английских и французских бульдогов, пекинесов, мопсов, бордосских догов, боксеров, шарпеев и других собак с подобными анатомическими особенностями.
«Из-за особенностей строения черепа и проблем с дыхательными путями брахицефальные породы собак — пожалуй, самые частые пациенты ветклиник, — рассказала журналистам ветеринар Евгения Олялина. — Они наиболее восприимчивы к перепадам давления, температур и стрессу. В такой ситуации в разы повышается риск, что у животного может начаться асфиксия, удушье. Поэтому специалисты на самом деле не рекомендуют хозяевам брахицефалов перевозить их самолетами. Есть гораздо менее опасные способы передвижения — машиной, поездом». Читать далее
В настоящее время в «Аэрофлоте» дорабатываются стандарты; позже они будут размещены на официальном сайте авиаперевозчика. В пресс-службе компании напоминают, что в мировой практике также существует запрет на авиаперевозку собак брахицефальных пород: таких животных не рекомендуется брать на борт, если температура в аэропорту отправления, трансфера или прибытия превышает +27 °C: в противном случае здоровье питомца может быть серьезно подорвано.
Новый запрет «Аэрофлота» распространяется и на других представителей фауны. В частности, к перевозке не будут приниматься «больные и подопытные животные или птицы; животные, относящиеся к пресмыкающимся, грызунам, насекомым, рыбы и рыбопосадочный материал, а также другие морские и речные животные, требующие перевозки в воде». Тем не менее нововведение в первую очередь связано именно с собаками брахицефальных пород: в сентябре перелет рейсом «Аэрофлота» не вынес мопс, отправленный в багажный отсек.
Узнайте о правилах путешествия с домашними животными.