  • «Аэрофлот» запретил провоз собак с приплюснутой мордой
    Фото: Alonso Romero/Flickr.com
  • «Аэрофлот» запретил провоз собак с приплюснутой мордой
    Фото: psyberartist/Flickr.com
  • «Аэрофлот» запретил провоз собак с приплюснутой мордой
    Фото: Nancy Meijer/Flickr.com
Путешествия

«Аэрофлот» запретил провоз собак с приплюснутой мордой

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о запрете провоза на своих рейсах собак брахицефальных пород: мопсов, пекинесов, бульдогов и многих других. Объясняется это заботой о здоровье животных.
Анастасия Баринова
20 декабря 2016 в 13:49
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На сайте Россельхознадзора появилось сообщение об изменениях в правилах перевозки домашних животных рейсами авиакомпании «Аэрофлот». С 1 марта 2017 года собаки бойцовских и агрессивных пород смогут путешествовать только в багажном отсеке воздушного судна и только в клетках усиленной конструкции. А собак брахицефальных пород с 1 декабря 2016 года уже вообще не берут на борт — ни в багажный отсек, ни в салон.

Слово «брахицефал» происходит от греческих «brachys» (короткий) и «kephale» (голова). Этот термин используется ветеринарными врачами для обозначения собак с укороченной лицевой частью черепа: голова у них широкая, нос короткий или приплюснутый, нижняя челюсть выступает вперед. Глотка и дыхательные пути собак брахицефальных пород зачастую укороченные или спрямленные. Размеры мягких тканей головы не пропорциональны укороченному формату черепа, и избыточные мягкие ткани имеют свойство препятствовать проходу воздуха через верхние дыхательные пути (ноздри, пазухи, глотку, гортань). По этой причине проблемы с дыханием — распространенный недуг английских и французских бульдогов, пекинесов, мопсов, бордосских догов, боксеров, шарпеев и других собак с подобными анатомическими особенностями.

«Из-за особенностей строения черепа и проблем с дыхательными путями брахицефальные породы собак — пожалуй, самые частые пациенты ветклиник, — рассказала журналистам ветеринар Евгения Олялина. — Они наиболее восприимчивы к перепадам давления, температур и стрессу. В такой ситуации в разы повышается риск, что у животного может начаться асфиксия, удушье. Поэтому специалисты на самом деле не рекомендуют хозяевам брахицефалов перевозить их самолетами. Есть гораздо менее опасные способы передвижения — машиной, поездом». Читать далее

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