  • Шахсевены: кочевники из «космических кораблей»
    Фото: Александр Федоров
  • Шахсевены: кочевники из «космических кораблей»
    Фото: Александр Федоров
  • Шахсевены: кочевники из «космических кораблей»
    Фото: Александр Федоров
  • Шахсевены: кочевники из «космических кораблей»
    Фото: Александр Федоров
  • Шахсевены: кочевники из «космических кораблей»
    Фото: Александр Федоров
  • Шахсевены: кочевники из «космических кораблей»
    Фото: Егор Староверов
  • Шахсевены: кочевники из «космических кораблей»
    Фото: Александр Федоров
  • Шахсевены: кочевники из «космических кораблей»
    Фото: Александр Федоров
Путешествия

Шахсевены: кочевники из «космических кораблей»

В поисках затерянного народа фотограф и режиссер Александр Федоров отправился в одно из самых непредсказуемых путешествий в своей жизни.
Александр Федоров
19 декабря 2016 в 22:26
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Год назад мы взяли с собой легкие камеры и отправились в Иран в поисках кочевников, в существовании которых даже не были уверены.

Все, что у нас было — это книга этнографа Ричарда Таппера и старый документальный фильм семидесятых годов, снятый еще до исламской революции. В них говорилось об искусственно созданной национальности кочевников, которые живут в юртах, похожих на космические тарелки.

Со времен революции об этих кочевниках, которых назвали шахсевенами, никто ничего не слышал. Чтобы их найти, мы поехали на самый север Ирана, к вулкану Себелан — в те места, где однажды побывал Ричард Таппер.

История шахсевенов как народа начинается в XVI веке, когда шах Аббас Первый создал для себя личную гвардию, объединив в ней племена самого разного происхождения. Шахсевены должны были охранять империю Аббаса от враждебных народов кызылбаши на западе страны. Собственно, само название этого народа — «шахсевен» — переводится как «преданный шаху», «верный шаху».

В первую секунду, когда мы их увидели, разговоров было мало: «Эти люди будут тут с вами жить». «Вот вам собственный дом». В первый же день нам выдали целую юрту. То есть еще 4−5 часов назад мы не верили, что эти люди вообще существуют, а сейчас у нас есть собственная юрта, и мы в ней живем практически как члены семьи.

Из будущего фильма «Шахсевены»

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