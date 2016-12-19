Шахсевены: кочевники из «космических кораблей»
Год назад мы взяли с собой легкие камеры и отправились в Иран в поисках кочевников, в существовании которых даже не были уверены.
Все, что у нас было — это книга этнографа Ричарда Таппера и старый документальный фильм семидесятых годов, снятый еще до исламской революции. В них говорилось об искусственно созданной национальности кочевников, которые живут в юртах, похожих на космические тарелки.
Со времен революции об этих кочевниках, которых назвали шахсевенами, никто ничего не слышал. Чтобы их найти, мы поехали на самый север Ирана, к вулкану Себелан — в те места, где однажды побывал Ричард Таппер.
История шахсевенов как народа начинается в XVI веке, когда шах Аббас Первый создал для себя личную гвардию, объединив в ней племена самого разного происхождения. Шахсевены должны были охранять империю Аббаса от враждебных народов кызылбаши на западе страны. Собственно, само название этого народа — «шахсевен» — переводится как «преданный шаху», «верный шаху».
В первую секунду, когда мы их увидели, разговоров было мало: «Эти люди будут тут с вами жить». «Вот вам собственный дом». В первый же день нам выдали целую юрту. То есть еще 4−5 часов назад мы не верили, что эти люди вообще существуют, а сейчас у нас есть собственная юрта, и мы в ней живем практически как члены семьи.Читать далее
Из будущего фильма «Шахсевены»
Разные кланы шахсевенов рассказывают о своем происхождении совершенно разные легенды. Кто-то говорит, что они произошли от гузов — тюркских племен, которые пришли на территорию нынешнего Ирана еще в XX веке; другие утверждают, что они талыши. Несмотря на то, что даже само происхождение шахсевенов вызывает множество споров, об их современной истории известно еще меньше. И поэтому мы решили снять небольшой документальный фильм, попытаться хоть как-то запечатлеть и таким образом сохранить современную культуру шахсевенов.
Сейчас мы открыли краудфандинговую кампанию и надеемся собрать денег на монтаж фильма, чтобы уже летом устроить показ.
Еще пару десятков лет назад они кочевали на верблюдах, надевали свои лучшие платья, и выглядело это все невероятно, буйство красок. Но со временем традиции ушли. Они стали перекочевывать на машинах, складывать свои алацики в кузов. Когда мы едем к подобным людям, я пытаюсь найти отголоски вот этого прошлого, этих красок — хоть что-то, за что можно зацепиться и попытаться спасти эту культуру.
Из будущего фильма «Шахсевены»
Обо мне
Фотожурналист и режиссер. Люблю хорошие истории и затерянные уголки планеты. Лауреат премий Best of Russia и UNESCO Humanity Photo Awards, снимал для Discovery, «National Geographic Россия», Geo Germany, Der Spiegel и других.