  • «Мы собрали 100 кг мусора и засадили склон травой»: волонтерство в Исландии
    Фото: Наталья Кудрявцева
  • «Мы собрали 100 кг мусора и засадили склон травой»: волонтерство в Исландии
    Фото: Наталья Кудрявцева
  • «Мы собрали 100 кг мусора и засадили склон травой»: волонтерство в Исландии
    Фото: Наталья Кудрявцева
  • «Мы собрали 100 кг мусора и засадили склон травой»: волонтерство в Исландии
    Фото: Наталья Кудрявцева
Путешествия

«Мы собрали 100 кг мусора и засадили склон травой»: волонтерство в Исландии

Волонтерство, как новая волна дауншифтинга, извергающийся каждые пять минут гейзер и фиолетовое поле люпинов — Наташа Кудрявцева рассказала nat-geo.ru о своей волонтерской поездке в Исландию, где царствуют природа, ручной труд и гармония с собой и всем вокруг.
Наталья Кудрявцева
19 января 2017 в 17:03
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Мы стояли вчетвером на вершине горы, смотрели на розовый закат над Рейкьявиком в два часа ночи и размышляли о том, как нам спускаться вниз. Было очевидно, что, если поднимались мы с горем пополам, то спускаться будет в несколько раз сложнее. Горы в Исландии кажутся пологими и невысокими. Но на самом деле, за каждой новой вершиной скрывается еще одна, и с каждым шагом подъем становится все круче и круче, что в итоге приходится карабкаться по ней на четвереньках. Пока мы собирались спуститься, образовался густой туман, такой, что было видно только соседа, даже огромная электростанция, которая была в 50 метрах от нас, скрылась в облаке. Но только мы подошли к склону, туман волшебным образом отошел и уступил нам дорогу, как в сказке, где природа помогает путникам. Читать далее

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