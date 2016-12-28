  • Зачем в путешествии нужны страховки
    Иллюстрации: Елена Перфилова
  • Зачем в путешествии нужны страховки
    Иллюстрации: Елена Перфилова
  • Зачем в путешествии нужны страховки
    Иллюстрации: Елена Перфилова
Путешествия

Зачем в путешествии нужны страховки

Почему в путешествии без страховки не обойтись, как проще и дешевле ее оформить и что еще можно застраховать, кроме жизни и здоровья.
Анастасия Дьячкова
28 декабря 2016 в 13:12
17318

Покупать или нет?

Роман Ясин, программист:

Я много путешествую и обычно делаю страховку, потому что «так надо», хотя она мне ни разу за последние пять лет не пригодилась. Недавно отправился в Израиль на выходные без страховки и умуд­рился сильно простудиться в аэропорту. Конечно, больница мне не понадобилась, но, чтобы купить самое примитивное жаропонижающее, пришлось вызывать врача из отеля — без рецепта в аптеке почти ничего не продают. Пятиминутный визит терапевта обошёлся мне в обидные $120.

Медицинская страховка обязательна далеко не во всех странах, а при пересечении границы её почти никогда не просят показать. Поэтому путешественники с многократными визами иногда попросту забывают о ней, отправляясь в очередную поездку на свой страх и риск. Чего не сказать о тех, кто вынужден оформлять визу или покупать готовый тур, — их обязывают покупать страховку заранее. И не случайно. Цены на медицинские услуги для иностранцев могут быть значительно выше, чем для граждан страны. Часто бывает, что даже самое простое лекарство туристам в аптеке продают только по рецепту врача, за визит к которому без страховки приходится платить самостоятельно.

С начала 2016 года вступили в действие новые поправки к закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», согласно которым в случае чрезвычайного происшествия граждане без медицинской страховки должны самостоятельно оплачивать эвакуацию.

Страховка будет полезна и в путешествиях по России, так как полис ОМС не предусматривает оплату лекарств, сложную диагностику и транспортировку к пункту оказания медицинской помощи. Она стоит дешевле заграничной и начинает действовать примерно в 100 километрах от постоянного места жительства застрахованного. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№56, сентябрь — октябрь 2016).
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