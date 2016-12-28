Зачем в путешествии нужны страховки
Покупать или нет?
Роман Ясин, программист:
Я много путешествую и обычно делаю страховку, потому что «так надо», хотя она мне ни разу за последние пять лет не пригодилась. Недавно отправился в Израиль на выходные без страховки и умудрился сильно простудиться в аэропорту. Конечно, больница мне не понадобилась, но, чтобы купить самое примитивное жаропонижающее, пришлось вызывать врача из отеля — без рецепта в аптеке почти ничего не продают. Пятиминутный визит терапевта обошёлся мне в обидные $120.
Медицинская страховка обязательна далеко не во всех странах, а при пересечении границы её почти никогда не просят показать. Поэтому путешественники с многократными визами иногда попросту забывают о ней, отправляясь в очередную поездку на свой страх и риск. Чего не сказать о тех, кто вынужден оформлять визу или покупать готовый тур, — их обязывают покупать страховку заранее. И не случайно. Цены на медицинские услуги для иностранцев могут быть значительно выше, чем для граждан страны. Часто бывает, что даже самое простое лекарство туристам в аптеке продают только по рецепту врача, за визит к которому без страховки приходится платить самостоятельно.
С начала 2016 года вступили в действие новые поправки к закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», согласно которым в случае чрезвычайного происшествия граждане без медицинской страховки должны самостоятельно оплачивать эвакуацию.
Страховка будет полезна и в путешествиях по России, так как полис ОМС не предусматривает оплату лекарств, сложную диагностику и транспортировку к пункту оказания медицинской помощи. Она стоит дешевле заграничной и начинает действовать примерно в 100 километрах от постоянного места жительства застрахованного. Читать далее
Что входит в медицинскую страховку?
В стандартную страховку, которой достаточно для получения визы, обычно включаются скорая помощь и вызов врача, амбулаторное и стационарное лечение, прописанные врачом после осмотра лекарства, экстренная стоматология (острая боль или в связи с травмой), транспортировка к врачу (в том числе на такси), расходы на телефонные переговоры с сервисным центром. Также обеспечивается медицинская эвакуация и перевозка на родину тела в случае гибели. По желанию клиента за дополнительную стоимость в медицинскую страховку можно внести компенсацию при несчастном случае или травме при занятиях спортом, солнечных ожогах, аллергии, обострении хронических заболеваний. Беременные могут застраховаться от осложнений и преждевременных родов. Подобные опции не сильно влияют на стоимость страховки — каждая добавит примерно 10% к базовой стоимости в зависимости от условий компании-страховщика. А вот страхование на случай травм при занятии любительским или профессиональным спортом обойдётся заметно дороже — в зависимости от вида активности стоимость базового полиса увеличится примерно в два и даже более раз.
Что еще можно застраховать?
Лариса Пелле, режиссёр документальных фильмов и журналист:
В моей страховке путешественника опоздание на рейс признаётся страховым случаем, если оно произошло из-за нарушения графика общественного транспорта. Таких случаев у меня было два: в Барселоне и Лондоне. В Барселоне автобус, обозначенный в расписании, не пришёл, а в Лондоне я попала на технические работы в метро, когда вся ветка не работала. Опасалась, что для оформления страхового случая потребуются какие-то справки или доказательства от транспортного агентства, но страховая компания запросила лишь копии моих билетов на самолёт.
Среди опций, которые чаще всего приобретают дополнительно, — ветпомощь питомцам, которых хозяин взял с собой в поездку, или компенсация в случае отмены тура, задержки вылета самолёта или отмены рейса по различным причинам, выбор которых вам предложит страховая. Также можно застраховать личные вещи, багаж и документы от потери и кражи. В этом случае вам возместят расходы по оформлению дубликатов загранпаспорта и других документов, необходимых для выезда из страны, или сервисный центр самостоятельно займётся решением этой проблемы.
Существует также юридическое страхование и страхование гражданской ответственности. Оно возмещает ущерб третьим лицам, которые пострадали от непреднамеренных действий застрахованного. Наконец, можно застраховаться и от плохой погоды — если боитесь, например, что на горнолыжном курорте не будет снега. Варианты и цены на дополнительное страхование следует уточнять в Правилах страхования и Прейскурантах выбранной вами страховой компании.
Когда и почему не платят?
Инна Рождественская, журналист:
В Швейцарии чаще всего приходится платить самим, а страховая по возвращении возмещает затраты. Но в последний раз мне компенсировали лишь часть средств. Врач решил лечить мой ушиб копчика остеопатией и за это взял дополнительные €70. Российская страховая такой вид лечения не оплачивает.
Страховая не платит, когда случай не признаётся «страховым» — если, например, в полисе отдельно не заявлены занятия спортом, а застрахованный получил травму, занимаясь сёрфингом или горными лыжами. То же правило распространяется на путешественников, получивших травму в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В жарких странах не стоит рассчитывать на благосклонность страховщика, если вы заболели одной из болезней, требующих обязательной вакцинации (подробности нужно узнавать в посольствах стран). Про компенсацию можно забыть, если без предварительного одобрения страховой компании вы обратились за «нетрадиционной» в понимании закона РФ медицинской помощью — например, к шаману, хилеру, остеопату или народному целителю. На этот случай в некоторых европейских и международных страховых компаниях есть опция, которая так и называется — «альтернативная медицина». Оплата подобных услуг не встречается у российских, но есть в некоторых европейских страховых компаниях. Например, в Швейцарии по умолчанию оплачивают застрахованному услуги гомеопата и традиционной китайской медицины при условии наступления страхового случая на территории этой страны, так как там они официально «одобрены» государством. Но ни одна страховая компания мира не оплатит вам пластическую хирургию, спа-процедуры или массаж.
Что делать, если произошел страховой случай?
Виталий Колесник, предприниматель:
На Маврикии у подруги случился перелом отростка позвоночника. Без звонка страховой мы отвезли её в ближайшую клинику для диагностики. Сделали рентген. Врачи ничего не увидели и отпустили домой. Но сильные боли не проходили. Когда я позвонил в страховую с просьбой сделать МРТ, мне ответили, что нужно подтверждение травмы их врачами, и попросили прислать копию рентгена. В клинике выдать снимок отказались: базовая медицина на Маврикии бесплатна для всех, в том числе для туристов, и оплачивает её государство, поэтому все снимки отправляют в центральный аппарат для подтверждения расходов. В итоге дальнейшую диагностику пришлось делать за свой счёт.
Первое, что нужно сделать, — позвонить по телефону, указанному в полисе, и описать проблему. Помните, страховая не оплачивает расходы без предварительного согласования! Ещё на стадии заключения договора нужно уточнить бесплатные номера, по которым можно связаться с представителями страховой компании за границей. Как правило, её сотрудники сами ищут врача или клинику, организуют транспортировку и потом платят клинике напрямую. Однако бывают ситуации, когда до врача необходимо ехать на такси или в клинике можно рассчитаться только наличными. Тогда придётся покрыть медицинские расходы самостоятельно, а по возвращении домой — при наличии чеков, рецептов, диагноза и выписки — все издержки возместят.
Андрей Таганов, юрист:
Однажды в Таиланде я наступил на рыболовный крючок. Позвонили по указанному в полисе номеру, доехали до госпиталя. Пришлось оставить в залог паспорт, но в течение суток страховая оплатила медобслуживание. Сохранили чеки на такси, и в Москве нам компенсировали проезд от отеля до госпиталя и обратно. Как нам объяснили, в Таиланде врачи не выезжают на дом и надо ехать самим.
Кто платит и кто лечит?
Платит — страховая компания, лечит — сервисная компания, она же ассистанс, которых у страховой может быть несколько по всему миру. Именно в ассистанс направляется ваш звонок о происшествии, она же подбирает клинику, ведёт переговоры с врачами, пишет гарантийные письма и контролирует весь процесс оказания помощи на месте. От правильных действий сервисной компании зависит, как вас будут лечить, насколько быстро решат вопрос, в хороший ли направят госпиталь. Как правильно выбрать ассистанс — вопрос сложный, потому что официальных рейтингов нет. Лучше всего читать отзывы по каждой конкретной стране. Сейчас при покупке страховки онлайн обычно есть возможность выбрать одну из нескольких предложенных сервисных компаний, работающих по выбранному вами направлению. Цена страховки при смене ассистанса также будет отличаться: услуги одних чуть дешевле, других — дороже.
Где и как покупать полис?
Мария Черникова, бухгалтер:
Покупали с мужем тур с уже включённой в него страховкой. По неопытности даже не узнали, что к чему. Я умудрилась сначала заболеть — перегрелась на солнце, затем мы упали с мотороллера — у обоих сильные ушибы. Так как в страховке было прописано лишь одно обращение за медицинской помощью в течение поездки и уж тем более не прописана езда на мотороллере, то нам пришлось оплачивать доставку в местную больницу и лечение самим.
При покупке пакетного тура внимательно ознакомьтесь с предложенной страховкой. Возможно, вам потребуется внести в неё некоторые изменения, исходя из особенностей вашего путешествия, или даже купить новую. Часто бывает, что в недорогих страховках ограничено количество обращений или есть франшиза, которая означает, что часть затрат на лечение вам придётся возместить самостоятельно. Франшиза бывает безусловной: тогда вы платите только за обращение к врачу, а дальнейшее лечение и лекарства оплачивает страховая. И условной: когда затраты не превышают оговорённую сумму, их покрываете вы, а всё, что свыше, возмещает страховая.
Самое простое лекарство туристам продают только по рецепту врача, за визит к которому надо платить.
Если вы занимаетесь организацией поездки самостоятельно, то можете по старинке купить полис прямо у визового центра, отправиться в офис страховой компании или оформить полис у неё же на сайте. А можете оценить предложения и цены сразу нескольких компаний, воспользовавшись онлайн-сервисами Cherehapa, Travel Insurance Online или сравни.ру. Они действуют по тому же принципу, что и билетные поисковики, собирая разные варианты страхования от компаний, представленных на российском рынке, и дают возможность выбрать лучшие условия страхования исходя из введённых параметров. Онлайн-сервисы не берут комиссии за свои услуги: вы покупаете полис по той же цене, что и напрямую в компании. Оплатив полис, вы получаете его на электронную почту — остаётся лишь отправить его на принтер.
Как сэкономить?
Стоимость полиса зависит от таких факторов, как возраст застрахованного, длительность поездки, страна пребывания, наличие дополнительных опций в страховке (экстремальные виды спорта, управление средствами повышенной опасности
Есть несколько нюансов, которые помогут вам сэкономить. Например, при поездке на неделю в Европу, а затем на неделю в Новую Зеландию будет выгоднее купить два полиса, так как стоимость страховки рассчитывается по самой дорогой из стран. Если во время пляжного отдыха вы планируете только одни выходные с дайвингом, также имеет смысл оформить две страховки — и только в одну из них включить занятия дайвингом. Три отдельные недельные поездки в Евросоюз стоят дороже, чем полис на 30 дней в течение года. А тем, кто путешествует часто, имеет смысл покупать годовые страховки. Обязательно уточняйте у страхового агента или онлайн-консультанта на сайте о возможностях уменьшить стоимость полиса — они есть почти всегда.
О чем стоит помнить?
При покупке полиса нужно учитывать требования консульств: размер страхового покрытия и обязательный период страхования. Например, ряд стран Шенгенской зоны просят, чтобы страховка действовала со дня получения визы или захватывала дополнительно неделю и даже больше с момента вылета из страны на случай непредвиденной задержки. Обычно варианты туристических страховок на сайтах запрограммированы так, что они всегда удовлетворяют требованиям посольств для получения визы.