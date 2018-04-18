5920
0
Спиной к главным достопримечательностям: фотогалерея
Британский оператор и фотограф Оливер Кертис решил повернуться спиной к достопримечательностям и посмотреть, что их окружает.
В 2012 году Оливер Кертис поехал в Египет, чтобы посмотреть на знаменитые пирамиды. «После прогулки вокруг гробницы я обернулся, чтобы посмотреть туда, откуда приехал. На горизонте под завесой смога лежал город Гиза, а у меня под ногами был песок. Посередине я увидел поле для гольфа с ярко-зеленой травой в лучах позднего утреннего солнца. Этот «сэндвич» из контрастных цветов, текстур и форм показался мне необычным не только с точки зрения фотографии, но и моего странного расположения: спиной к одному из величайших чудес света и лицом не в ту сторону», — рассказывает Кертис.Volte-face, название которого можно дословно перевести как «крутой поворот», «поворот кругом» и «резкая перемена». Фотографии Оливера — это приглашение обернуться и оторвать взгляд от достопримечательностей, которые были сфотографированы миллионами людей миллионы раз.
Больше фотографий проекта можно посмотреть в галерее:
-
Тадж-Махал, ИндияФото: Оливер Кертис
-
Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро, БразилияФото: Оливер Кертис
-
Мавзолей Мао Цзэдуна, площадь Тяньаньмэнь, Пекин, КитайФото: Оливер Кертис
-
Демилитаризованная зона, разделяющая Корейский полуостров на Корейскую Народно-Демократическую Республику (Северную) и Республику Корею (Южную)Фото: Оливер Кертис
-
Рейхстаг, Берлин, ГерманияФото: Оливер Кертис
-
Колизей, Рим, ИталияФото: Оливер Кертис