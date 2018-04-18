Путешествия

Спиной к главным достопримечательностям: фотогалерея

Британский оператор и фотограф Оливер Кертис решил повернуться спиной к достопримечательностям и посмотреть, что их окружает.
Фото: Оливер Кертис (Oliver Curtis)
18 апреля 2018 в 19:29
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  • Статуя Свободы, Нью-Йорк, США
    Статуя Свободы, Нью-Йорк, США
    Фото: Оливер Кертис

В 2012 году Оливер Кертис поехал в Египет, чтобы посмотреть на знаменитые пирамиды. «После прогулки вокруг гробницы я обернулся, чтобы посмотреть туда, откуда приехал. На горизонте под завесой смога лежал город Гиза, а у меня под ногами был песок. Посередине я увидел поле для гольфа с ярко-зеленой травой в лучах позднего утреннего солнца. Этот «сэндвич» из контрастных цветов, текстур и форм показался мне необычным не только с точки зрения фотографии, но и моего странного расположения: спиной к одному из величайших чудес света и лицом не в ту сторону», — рассказывает Кертис.

  • Пирамида Хеопса, Гиза, Египет
    Пирамида Хеопса, Гиза, Египет
    Фото: Оливер Кертис
Идея всегда отворачиваться от достопримечательностей легла в основу его проекта Volte-face, название которого можно дословно перевести как «крутой поворот», «поворот кругом» и «резкая перемена». Фотографии Оливера — это приглашение обернуться и оторвать взгляд от достопримечательностей, которые были сфотографированы миллионами людей миллионы раз.
Больше фотографий проекта можно посмотреть в галерее:
  • Тадж-Махал, Индия
    Фото: Оливер Кертис
  • Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия
    Фото: Оливер Кертис
  • Мавзолей Мао Цзэдуна, площадь Тяньаньмэнь, Пекин, Китай
    Фото: Оливер Кертис
  • Демилитаризованная зона, разделяющая Корейский полуостров на Корейскую Народно-Демократическую Республику (Северную) и Республику Корею (Южную)
    Фото: Оливер Кертис
  • Рейхстаг, Берлин, Германия
    Фото: Оливер Кертис
  • Колизей, Рим, Италия
    Фото: Оливер Кертис

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