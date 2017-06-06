  • Вендетта по-африкански
    Мужчина из племени каро что-то высматривает в сумерках. Его народ был хозяином всей земли по обоим берегам реки Омо. Но со временем враждебное племя ньангатом изрядно потеснило каро. Фото: Рэнди Олсон
  • Вендетта по-африкански
    Стены этого бара — из глины, пол покрыт слоем слежавшегося мусора и старыми бутылочными крышками. Но для женщины из племени сури, потягивающей медовое пиво поверх глиняной пластинки в губе, затрапезный бар — верх западного шика. Как и крепкий дешёвый алкоголь, который стали привозить в большом количестве в эту глушь на юге-западе Эфиопии. Фото: Рэнди Олсон
  • Вендетта по-африкански
    Строительство туннеля, который изменит течение реки Омо, близится к завершению, скоро начнут возводить Gilgel Gibe III — уже третью ГЭС на реке. Она позволит Эфиопии продавать электроэнергию в соседние Кению, Джибути и Судан. Фото: Рэнди Олсон
  • Вендетта по-африкански
    Туристы, миссионеры и торговцы приобщают племена реки Омо к западной цивилизации — здесь появились самые разные её атрибуты: от современной одежды и огнестрельного оружия до гвоздей и водных насосов. Фото: Рэнди Олсон
  • Вендетта по-африкански
    Коровы и козы поднимают густую пыль — над землями по берегам Омо постоянно висит плотная сероватая завеса. Испокон веков местные племена занимаются скотоводством. Но очень скоро, с появлением новой плотины, всё может измениться. Фото: Рэнди Олсон
  • Вендетта по-африкански
    Дети из племени каро наблюдают за гостями на деревенской свадьбе и ждут, когда и их угостят сорговым пивом. Все праздники на Омо проходят в определённое время года и зависят от запасов еды. Если год выдался урожайным, свадьба может длиться несколько дней. Фото: Рэнди Олсон
  • Вендетта по-африкански
    Дети разложили для просушки сорго и теперь жуют сладкие стебли. Ежегодные разливы реки позволяют крестьянам собирать неплохие урожаи. Когда появится плотина, здесь предлагают устраивать искусственное половодье, воспроизводящее природный цикл реки. Но многие специалисты считают, что это мало поможет посевам. Фото: Рэнди Олсон
  • Вендетта по-африкански
    Гаито Лока из племени хамар сдаёт главный экзамен в своей жизни — на право называться взрослым мужчиной. Ему надо пробежать, не падая, по спинам поставленных в ряд быков, которых удерживают за хвосты его соплеменники. Только выдержав это испытание, юноша может жениться. Фото: Рэнди Олсон
  • Вендетта по-африкански
    Молодые люди из племени сури после ритуальной битвы на палках. Она может быть как развлечением, так и способом разрешения конфликта или спора. В данном случае бой устроили двое юношей, претендующие на благосклонность девушки. Фото: Рэнди Олсон
  • Вендетта по-африкански
    Несмотря на недавно заключённый мир между племенами, большинство мужчин вооружены до зубов и гордятся своей свирепостью. Об этом говорят шрамы на груди и плече мужчины из племени ньангатом — свидетельство того, что он убил по меньшей мере двух человек из враждебного племени. Фото: Рэнди Олсон
Путешествия

Вендетта по-африкански

Изолированные племена реки Омо на юге Эфиопии слышат голоса мёртвых, разговаривают с крокодилами, управляют стихиями и даже смертью.
Текс: Нил Ши Фотографии: Рэнди Олсон
6 июня 2017 в 20:03
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Mатери Дунги уже два года как нет в живых, но он часто слышит ее голос. Мертвые далеко не уходят. В деревнях их хоронят прямо под хижинами, от очага и шкур, на которых спят живые, покойников отделяет лишь тонкий слой земли.

Мать Дунги задает ему один и тот же вопрос: «Когда же ты отомстишь убийце своего брата? ». Дунга остался в семье за главного, когда его старшего брата Корнана убили люди из враждебного племени. Отец Дунги тоже погиб от рук врага, и долг отомстить тогда лег на плечи Корнана. Но убили и его, так что Дунге надо теперь мстить за двоих. Таков закон его племени, и понятен упрек в голосе матери: «Когда же ты наконец станешь настоящим мужчиной? »

Юноши хамар, чтобы получить статус взрослого мужчины, должны, ни разу не упав, пробежаться по спинам поставленных в ряд быков, а девушки просят отхлестать их кнутом до крови, чтобы затем хвастаться своими шрамами.

Дунге еще нет тридцати, он худ, невысок ростом, любит читать и живет в городке, откуда до его родной деревни пешком несколько дней. Мы сидим в маленьком кафе и беседуем. Узнав, что у меня тоже есть братья, Дунга спросил: «А что бы ты сделал на моем месте? »

Река жизни. Деревня Дус, откуда родом Дунга, расположена на высоком берегу реки Омо. Чем дальше на юго-запад и ближе к границе Кении, где Омо впадает в озеро Туркана, тем она шире, глубже, быстрее и течет уже не по горам, а по долине. Здесь вдоль берегов растут леса, в реке чаще встречаются крокодилы и гиппопотамы. Как и большинство деревень на Омо, Дус состоит из хижин с загонами для коз и амбаров для зерна по окраинам. Читать далее

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Дай пас!

Статья опубликована в журнале National Geographic (№78, март 2010).
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