  • Полярная сага Нансена. 1893−1896 гг. Дрейф между жизнью и смертью
    Кроме парусов, парового двигателя и прочного корпуса для защиты от полярных льдов на корабле Нансена были даже электрические лампочки, работающие от ветряного генератора. Фото: Фритьоф Нансен
  • Полярная сага Нансена. 1893−1896 гг. Дрейф между жизнью и смертью
    Шерстяная и меховая одежда защищала полярников от холода, когда им приходилось подниматься на палубу или идти по льду. Нансен в суровых условиях еще и фотографировал. В октябре 1894 года, когда был сделан этот снимок, средняя температура составляла минус 22 °C. Фото: национальная библиотека Норвегии
  • Полярная сага Нансена. 1893−1896 гг. Дрейф между жизнью и смертью
    12 июля 1894 года. Нансен замеряет температуру на глубине Северного Ледовитого океана. В ходе экспедиции исследователи постоянно фиксировали астрономические, метеорологические и океанографические данные. Фото: Национальная библиотека Норвегии
  • Полярная сага Нансена. 1893−1896 гг. Дрейф между жизнью и смертью
    14 марта 1895 года. Нансен и Йохансен (второй и седьмой слева) готовятся покинуть «Фрам», взяв с собой трое саней, два каяка, 28 собак и три норвежских флага. Их цель — Северный полюс. Фото: Фритьоф Нансен
  • Полярная сага Нансена. 1893−1896 гг. Дрейф между жизнью и смертью
    Нансен получил средства для экспедиции на «Фраме» от парламента и из других источников, в том числе от короля Швеции Оскара II. К тому времени он уже был национальным героем — в 1888 году Фритьоф впервые пересек на лыжах Гренландию. Фото: Национальная библиотека Норвегии
  • Полярная сага Нансена. 1893−1896 гг. Дрейф между жизнью и смертью
    16-месячный обратный путь Нансена и Йохансена, побывавших вблизи Северного полюса, подходит к концу. Арктика, писал великий норвежский путешественник, требует «всех сил и всей энергии души». Фото: Фритьоф Нансен
Путешествия

Полярная сага Нансена. 1893−1896 гг. Дрейф между жизнью и смертью

Как добраться до Северного полюса? Отважный норвежский ученый Фритьоф Нансен придумал необычный способ: вверил свое судно дрейфующим арктическим льдам. А когда понял, что затея провалилась, покинул корабль и отправился к своей мечте на собачьих упряжках.
Текст: Хэмптон Сайдс Фотографии: Фритьоф Нансен; Национальная библиотека Норвегии
10 октября 2017 в 14:29
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В обжигающих холодом водах фьорда, на каменистой косе, куда из центра Осло можно добраться на пароме, нашли последний приют легенды норвежского мореплавания. Здесь есть и древние галеры викингов, и плот «Кон-Тики». Главная же ценность скрывается внутри «морского храма».

Храм — это остроконечная конструкция из стекла и металла в форме гигантской буквы «А», возвышающейся над водой. А внутри отдыхает от былых приключений прочная деревянная шхуна «Фрам» 1892 года постройки.

«Фрам» (в переводе — «Вперед») — возможно, самое прославленное судно в истории норвежского мореходства, символ полярных исследований. Хотя, глядя на эту шхуну, трудно представить, что она побывала в тяжких странствиях. История «Фрама» — современная скандинавская сага, сказание о суровых невзгодах и исканиях пытливого ума. А сама шхуна — чудо инженерной мысли: благодаря особо прочному корпусу она смогла три года противостоять натиску арктических льдов. Верный своему решительному, напористому имени, «Фрам» прорубил дорогу туда, куда прежде не заходило ни одно судно.

Нансен был отцом современных полярных исследований. Он знал пять языков, ловко обращался с фотокамерой, создавал превосходные карты и иллюстрации и даже написал важную работу о центральной нервной системе.

Живой двигатель. Главная движущая сила «Фрама» — мрачноватый ученый и исследователь, который велел построить шхуну и повел ее в безрассудно-опасный первый рейс в полярные дебри. Это Фритьоф Нансен, национальный герой Норвегии. За пределами страны его имя сегодня не так известно, как имена других великих полярников — Пири, Скотта и Амундсена. А между тем именно Нансен был отцом современных полярных исследований — все остальные пошли по его стопам. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№64, январь 2009).
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