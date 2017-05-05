  • Томбукту: город книголюбов и разбойников
    План Мечети Пророка в Медине — одно из сокровищ, найденных среди тысяч древних манускриптов Томбукту. Фото: Брент Стиртон
  • Томбукту: город книголюбов и разбойников
    На похороны богатого человека собралось множество плакальщиков. Среди них представители трех главных этнических групп Томбукту: туареги, сонгаи и арабы. На протяжении долгой истории города в нем по очереди главенствовали все эти группы. Фото: Брент Стиртон
  • Томбукту: город книголюбов и разбойников
    Имам Шафи проверяет семейные манускрипты (некоторым более 400 лет), после того, как дождь обрушил крышу его дома. Подобная опасность часто угрожает уникальным библиотекам Томбукту. Фото: Брент Стиртон
  • Томбукту: город книголюбов и разбойников
    В Томбукту в период расцвета жили 50 тысяч человек, а по улицам его тянулись многокилометровые караваны верблюдов. Сейчас население города примерно то же, но вот караваны встречаются редко. Фото: Брент Стиртон
  • Томбукту: город книголюбов и разбойников
    На крыше своего дома Бубакар Садек обучает каллиграфии, используя перья из растущих в пустыне кустарников. Писцы Томбукту издревле копировали уникальные тексты, привезенные учеными и купцами, и ремесло их было почетно. Фото: Брент Стиртон
  • Томбукту: город книголюбов и разбойников
    22 сентября солдаты отмечают День независимости Мали и веселяться, словно не подозревая о проблемах за чертой города: связанные с Аль-Каидой бандиты удерживают в пустыне заложников. Фото: Брент Стиртон
  • Томбукту: город книголюбов и разбойников
    Высокие каблуки и высокие притязания входят в моду у старшеклассниц единственной средней школы Томбукту. Учениц здесь благодаря стипендиям все больше, тем не менее, в городе исламских книголюбов 74 процента населения неграмотны. Фото: Брент Стиртон
  • Томбукту: город книголюбов и разбойников
    Хранители библиотеки Мамма Хайдара реставрируют страницы, используя бумагу, близкую к старинной. Тексты сканируют, а затем оригиналы запечатывают в бескислотные контейнеры. Фото: Брент Стиртон
  • Томбукту: город книголюбов и разбойников
    Изображение сандалий Пророка на страницах старинного манускрипта (XVII век). Многие годы такие книги продавались на черном рынке. Сегодня их в Мали уже не увидишь. Фото: Брент Стиртон
  • Томбукту: город книголюбов и разбойников
    На рассвете в религиозной школе учат написанные на грифельных досках слова Корана. «Чтение, письмо и Коран очень важны», — повторяет учитель слова многих поколений ученыз Томбукту. Фото: Брент Стиртон
Путешествия

Томбукту: город книголюбов и разбойников

Древний Томбукту на западе Африки хранит редчайшие старинные манускрипты. Но это не рай для библиофилов: здесь хозяйничают террористы. Сумеет ли город снова стать храмом науки?
Текст: Питер Гуин
5 мая 2017 в 20:46
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В древнем городе на западе Африки можно отыскать редчайшие манускрипты прошлого. Однако поездка за ними смертельно опасна.

Одноглазый держит в страхе. Торговец солью, довольно полный, показался мне гномом по сравнению с человеком, сидевшим подле него на террасе на крыше дома. Рост незнакомого великана превышал два метра. На голове у него был льняной тюрбан: закрыто все лицо, кроме глаз. Моя рука утонула в его огромной теплой ладони.

Книги когда-то ценились в Томбукту дороже золота или рабов.

Мы втроем неторопливо обменялись любезностями, которые уже на протяжении веков предшествуют деловым разговорам в древнем торговом городе Томбукту (сегодня — городу на территории западноафриканской страны Мали): «Как ваша семья? Как ваше здоровье? Как домашние животные, сыты? Слава Аллаху». Но после прелюдии торговец солью замолкает.

Великан показывает мне свиток пергаментов и густым баритоном, слегка приглушенным тюрбаном, объясняет, что это фрагмент Корана, который много веков назад прибыл в город с караваном из Медины. «Книги, — произносит он, многозначительно подняв массивный указательный палец, — когда-то ценились в Томбукту дороже золота или рабов. Посмотрите, как прекрасен манускрипт». Водрузив на нос очки в кривой оправе, великан бережно переворачивает страницы огромными ручищами, указывая на изящные завитки, написанные красными и черными выцветшими чернилами. Он предлагает мне купить фолиант.

Я принялся рассыпаться в извинениях, как делал обычно с мужчинами и мальчишками, которые продавали серебряные украшения возле мечети. Я поблагодарил его за то, что он показал мне книгу, и добавил, что она слишком прекрасна, чтобы покидать Томбукту. Великан вежливо кивнул, сгреб свитки и начал спускаться вниз по каменной лестнице. Читать далее

Статья опубликована в журнале National Geographic (№88, январь 2011).
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