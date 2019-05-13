  • Новые рейтинги от AirHelp: «Домодедово» вошло в топ-10, «Аэрофлот» — в топ-40
    Фото: Pixabay
  • Новые рейтинги от AirHelp: «Домодедово» вошло в топ-10, «Аэрофлот» — в топ-40
    Международный аэропорт Хамад Фото: MOs810/Wikipedia
  • Новые рейтинги от AirHelp: «Домодедово» вошло в топ-10, «Аэрофлот» — в топ-40
    Аэропорт Портела в Лиссабоне Фото: Wikipedia
  • Новые рейтинги от AirHelp: «Домодедово» вошло в топ-10, «Аэрофлот» — в топ-40
    Qatar Airways Фото: Eric Salard/Flickr.com
  • Новые рейтинги от AirHelp: «Домодедово» вошло в топ-10, «Аэрофлот» — в топ-40
    Thomas Cook Airlines Фото: Ken Fielding/Flickr.com
Путешествия

Новые рейтинги от AirHelp: «Домодедово» вошло в топ-10, «Аэрофлот» — в топ-40

Рейтинг составлен сервисом, помогающим туристам при проблемах с вылетом.
Анастасия Баринова
13 мая 2019 в 18:41
160
Из года в год звание лучшего аэропорта в мире удерживает сингапурский «Чанги»: исследовательская компания Skytrax составляет рейтинг на основе опроса путешественников, оценивающих уровень услуг. Но эти впечатления основывались на возможностях проведения досуга, очередях, скорости выдачи багажа и так далее. Концептуально иной рейтинг составляет компания AirHelp, специализирующаяся на помощи туристам при отменах и задержках рейсов. И в этом ряду «Чанги» занимает лишь седьмое место среди самых беспроблемных аэропортов.

В первой тройке – международный аэропорт «Хамад» (Катар), воздушные ворота Токио и Афин. Это означает, что ситуации, связанные с задержками и отменами рейсов, там разрешаются быстрее и четче (по версии AirHelp). Московский «Шереметьево» занял шестое место, «Домодедово» – 92-е место, «Кольцово» в Екатеринбурге – 94-е.

В общей сложности эксперты рассмотрели 132 аэропорта по всему миру. Крупнейший транспортный хаб, аэропорт Франкфурта, занял 113-ю позицию, парижский «Шарль де Голль» – на 121 месте, а замыкает рейтинг «Портела» в Лиссабоне. Рядом с ним в последней пятерке – аэропорты «Кувейт», «Эйндховен» (Нидерланды), Международный аэропорт имени Анри Коанды в Румынии и главный аэропорт Мальты.

Составляя рейтинг, в AirHelp основывались на статистических данных о задержках рейсов. Кроме того, учитывались отзывы пассажиров, застрявших в том или ином аэропорте из-за проблем с вылетом. Для авиакомпаний критерии были выше: помимо количества выполненных в срок рейсов, AirHelp рассматривала сервис и питание, а также готовность экипажа и других представителей авиакомпании решать возникшие проблемы – в том числе насколько сложно или легко получить положенную по закону компенсацию и сколько на это уходит времени.

В этом рейтинге «Аэрофлоту» досталось 32-е место: пунктуальность оценена в 8,4 балла из 10, уровень сервиса – 8,6, решение вопросов компенсации – 4,5 (общий балл – 7,17). Другие российские авиакомпании в списке не упомянуты. Замыкают таблицу – с 68 по 72-е места – Ryanair, Korean Air, Kuwait Airways, easyJet и Thomas Cook Airlines.

Лучшей авиакомпанией по успешному решению вопросов пассажиров стала Qatar Airways: общий балл 8,23 включает сопоставимые с «Аэрофлотом» цифры по пунктуальности и сервису, но удобству получения компенсации присвоен более высокий балл 7,8. Также в первой тройке – American Airlines (8,07 общий рейтинг, 8,8 – компенсации) и Aeromexico (8,07 и 8 соответственно).

Самые высокие шансы реализовать свои права в случае задержки/отмены рейса – на уровне 9 из 10 – у пассажиров SAS Scandinavian Airlines, однако скандинавы немного уступают лидерам по остальным пунктам, потому заняли четвертое место.

Тоже интересно

Кто украл самые красивые карты России?

Обсудить
СМИ2
Заметив на АЗС подобные вещи, бегите оттуда
Заметив на АЗС подобные вещи, бегите оттуда
Тоже интересно
Самые безопасные авиакомпании мира в 2018 году
Самые безопасные авиакомпании мира в 2018 году
«Боги, люди, герои» в Эрмитаже
«Боги, люди, герои» в Эрмитаже