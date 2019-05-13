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Новые рейтинги от AirHelp: «Домодедово» вошло в топ-10, «Аэрофлот» — в топ-40
Рейтинг составлен сервисом, помогающим туристам при проблемах с вылетом.
Анастасия Баринова
13 мая 2019 в 18:41
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Из года в год звание лучшего аэропорта в мире удерживает сингапурский «Чанги»: исследовательская компания Skytrax составляет рейтинг на основе опроса путешественников, оценивающих уровень услуг. Но эти впечатления основывались на возможностях проведения досуга, очередях, скорости выдачи багажа и так далее. Концептуально иной рейтинг составляет компания AirHelp, специализирующаяся на помощи туристам при отменах и задержках рейсов. И в этом ряду «Чанги» занимает лишь седьмое место среди самых беспроблемных аэропортов.
В первой тройке – международный аэропорт «Хамад» (Катар), воздушные ворота Токио и Афин. Это означает, что ситуации, связанные с задержками и отменами рейсов, там разрешаются быстрее и четче (по версии AirHelp). Московский «Шереметьево» занял шестое место, «Домодедово» – 92-е место, «Кольцово» в Екатеринбурге – 94-е.
В общей сложности эксперты рассмотрели 132 аэропорта по всему миру. Крупнейший транспортный хаб, аэропорт Франкфурта, занял 113-ю позицию, парижский «Шарль де Голль» – на 121 месте, а замыкает рейтинг «Портела» в Лиссабоне. Рядом с ним в последней пятерке – аэропорты «Кувейт», «Эйндховен» (Нидерланды), Международный аэропорт имени Анри Коанды в Румынии и главный аэропорт Мальты.
Составляя рейтинг, в AirHelp основывались на статистических данных о задержках рейсов. Кроме того, учитывались отзывы пассажиров, застрявших в том или ином аэропорте из-за проблем с вылетом. Для авиакомпаний критерии были выше: помимо количества выполненных в срок рейсов, AirHelp рассматривала сервис и питание, а также готовность экипажа и других представителей авиакомпании решать возникшие проблемы – в том числе насколько сложно или легко получить положенную по закону компенсацию и сколько на это уходит времени.
В этом рейтинге «Аэрофлоту» досталось 32-е место: пунктуальность оценена в 8,4 балла из 10, уровень сервиса – 8,6, решение вопросов компенсации – 4,5 (общий балл – 7,17). Другие российские авиакомпании в списке не упомянуты. Замыкают таблицу – с 68 по 72-е места – Ryanair, Korean Air, Kuwait Airways, easyJet и Thomas Cook Airlines.
Лучшей авиакомпанией по успешному решению вопросов пассажиров стала Qatar Airways: общий балл 8,23 включает сопоставимые с «Аэрофлотом» цифры по пунктуальности и сервису, но удобству получения компенсации присвоен более высокий балл 7,8. Также в первой тройке – American Airlines (8,07 общий рейтинг, 8,8 – компенсации) и Aeromexico (8,07 и 8 соответственно).
Самые высокие шансы реализовать свои права в случае задержки/отмены рейса – на уровне 9 из 10 – у пассажиров SAS Scandinavian Airlines, однако скандинавы немного уступают лидерам по остальным пунктам, потому заняли четвертое место.
В первой тройке – международный аэропорт «Хамад» (Катар), воздушные ворота Токио и Афин. Это означает, что ситуации, связанные с задержками и отменами рейсов, там разрешаются быстрее и четче (по версии AirHelp). Московский «Шереметьево» занял шестое место, «Домодедово» – 92-е место, «Кольцово» в Екатеринбурге – 94-е.
В общей сложности эксперты рассмотрели 132 аэропорта по всему миру. Крупнейший транспортный хаб, аэропорт Франкфурта, занял 113-ю позицию, парижский «Шарль де Голль» – на 121 месте, а замыкает рейтинг «Портела» в Лиссабоне. Рядом с ним в последней пятерке – аэропорты «Кувейт», «Эйндховен» (Нидерланды), Международный аэропорт имени Анри Коанды в Румынии и главный аэропорт Мальты.
Составляя рейтинг, в AirHelp основывались на статистических данных о задержках рейсов. Кроме того, учитывались отзывы пассажиров, застрявших в том или ином аэропорте из-за проблем с вылетом. Для авиакомпаний критерии были выше: помимо количества выполненных в срок рейсов, AirHelp рассматривала сервис и питание, а также готовность экипажа и других представителей авиакомпании решать возникшие проблемы – в том числе насколько сложно или легко получить положенную по закону компенсацию и сколько на это уходит времени.
В этом рейтинге «Аэрофлоту» досталось 32-е место: пунктуальность оценена в 8,4 балла из 10, уровень сервиса – 8,6, решение вопросов компенсации – 4,5 (общий балл – 7,17). Другие российские авиакомпании в списке не упомянуты. Замыкают таблицу – с 68 по 72-е места – Ryanair, Korean Air, Kuwait Airways, easyJet и Thomas Cook Airlines.
Лучшей авиакомпанией по успешному решению вопросов пассажиров стала Qatar Airways: общий балл 8,23 включает сопоставимые с «Аэрофлотом» цифры по пунктуальности и сервису, но удобству получения компенсации присвоен более высокий балл 7,8. Также в первой тройке – American Airlines (8,07 общий рейтинг, 8,8 – компенсации) и Aeromexico (8,07 и 8 соответственно).
Самые высокие шансы реализовать свои права в случае задержки/отмены рейса – на уровне 9 из 10 – у пассажиров SAS Scandinavian Airlines, однако скандинавы немного уступают лидерам по остальным пунктам, потому заняли четвертое место.