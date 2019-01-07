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Сент-Винсент и Гренадины — новая безвизовая страна для россиян
Соглашение о взаимной отмене виз вступило в силу в понедельник, 7 января.
National Geographic Россия
7 января 2019 в 15:55
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Ростуризм уточняет, что безвизовое пребывание на территории этого островного государства для граждан РФ ограничено 90 днями в течение 180 дней с даты первого въезда.
«Граждане России, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, включая дипломатические и служебные паспорта, и граждане Сент-Винсента и Гренадин, являющиеся владельцами общегражданских, дипломатических и официальных паспортов, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой Стороны без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда», – говорится в коммюнике Ростуризма.
Сент-Винсент и Гренадины – островное государство в Карибском море, занимающее остров Сент-Винсент и часть архипелага Гренадины. Численность населения составляет примерно 110 тысяч человек. Официальный язык – английский. Страна обрела особую популярность среди туристов после того, как в расположенной на ее территории бухте Валлалибу была отснята часть голливудского блокбастера «Пираты Карибского моря».
В сентябре 2018 года тестовый безвизовый режим с Россией ввел Тайвань.
«Граждане России, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, включая дипломатические и служебные паспорта, и граждане Сент-Винсента и Гренадин, являющиеся владельцами общегражданских, дипломатических и официальных паспортов, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой Стороны без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда», – говорится в коммюнике Ростуризма.
Сент-Винсент и Гренадины – островное государство в Карибском море, занимающее остров Сент-Винсент и часть архипелага Гренадины. Численность населения составляет примерно 110 тысяч человек. Официальный язык – английский. Страна обрела особую популярность среди туристов после того, как в расположенной на ее территории бухте Валлалибу была отснята часть голливудского блокбастера «Пираты Карибского моря».
В сентябре 2018 года тестовый безвизовый режим с Россией ввел Тайвань.