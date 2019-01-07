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Путешествия

В Японии ввели налог на выезд из страны

Нововведение вступило в силу в понедельник, 7 января.
National Geographic Россия
7 января 2019 в 14:07
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Взимаемая сумма составляет 1000 иен (627 рублей) и взимается с каждого, кто решит покинуть пределы Японии на корабле или самолете. Соответственно сама пошлина будет привязана к стоимости билетов на транспортное средство.

Как сообщает Japan Times, налогом будут облагаться как японцы, так и иностранцы. Исключение составят послы иностранных государств, гости, прибывшие по государственному приглашению, дети в возрасте до двух лет, а также те, кто останавливается в Японии менее чем на сутки.

Ожидается, что новая пошлина принесет в государственную казну около 50 миллиардов иен (около 461,5 миллиона долларов США).

По данным Japan Tourism Agency, в 2018 году Японию посетили 30 миллионов иностранных туристов.

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