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Самое дорогое авиабронирование на праздники: Ла-Пас, Боливия
Стоимость перелета равняется примерно 38 среднемесячным зарплатам в России.
«За перелет бизнес-классом с вылетом 27 декабря в Ла-Пас, Боливия, пара москвичей заплатила 1 536 408 рублей. Это путешествие стало самым дорогим бронированием прошлого года. Второй по стоимости билет – также с вылетом из Москвы. Речь идет о туристе, который решил встретить Новый год в Индийском океане на острове Шри-Ланка, заплатив 768 174 рубля. На этом фоне семейное путешествие новосибирцев на Мальдивы за 523 тыс. рублей смотрится уже не так впечатляюще», — цитирует «Интерфакс» пиар-директора Aviasales Яниса Дзениса.
Самый дешевое предпраздничное бронирование также на счету Москвича: мужчина выкупил перелет в Симферополь за 1 842 рубля.
В России самыми популярными направлениями для путешественников стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. За рубежом – Тбилиси, Ереван, Прага, Стамбул, Тель-Авив и Берлин.
По данным Росстат, средняя зарплата в России в 2018 году составила около 40 000 рублей в месяц.
Самый дешевое предпраздничное бронирование также на счету Москвича: мужчина выкупил перелет в Симферополь за 1 842 рубля.
В России самыми популярными направлениями для путешественников стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. За рубежом – Тбилиси, Ереван, Прага, Стамбул, Тель-Авив и Берлин.
По данным Росстат, средняя зарплата в России в 2018 году составила около 40 000 рублей в месяц.