430
0
В 2019 году в Венеции введут новый налог для туристов
По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, сбор начнет взиматься уже летом.
Размер налога, который получил название tassa di sbarco, что можно перевести как «за возможность сойти на берег», будет составлять от 2,5 до 5 евро в зависимости от сезона. При этом в отдельные периоды, например, во время проведения Венецианского карнавала, сбор могут повысить до 10 евро. Эта мера стала частью бюджета города на 2019 год; планируется, что она начнет действовать с июля.
Новый сбор коснется в первую очередь тех, кто прибывает в Венецию на один день без ночевки: например, пассажиров круизных лайнеров, которые в настоящее время не платят туристический сбор, взимаемый за проживание в местных отелях и апартаментах. На туристах, проживающих в отелях города, Венеция благодаря сбору зарабатывает порядка 30 млн евро в год.
«Расходы на поддержание чистоты исторического центра и на его безопасность особенно важны, и многие годы они покрывались самими венецианцами», — сказал мэр города Луиджи Бруньяро в интервью Repubblica.
При этом в своем Twitter мэр уточнил, что те, кто приезжает в Венецию на работу или учебу, будут освобождены от налога.
Ранее власти города приняли решение об установлении численных ограничений для туристов. Так, на центральной площади Сан-Марко установлен лимит посещений в 65 тыс. человек в день. На некоторых улицах Венеции установили турникеты, которые рассчитаны на проход определенного числа туристов.
Новый сбор коснется в первую очередь тех, кто прибывает в Венецию на один день без ночевки: например, пассажиров круизных лайнеров, которые в настоящее время не платят туристический сбор, взимаемый за проживание в местных отелях и апартаментах. На туристах, проживающих в отелях города, Венеция благодаря сбору зарабатывает порядка 30 млн евро в год.
|
«Расходы на поддержание чистоты исторического центра и на его безопасность особенно важны, и многие годы они покрывались самими венецианцами», — сказал мэр города Луиджи Бруньяро в интервью Repubblica.
При этом в своем Twitter мэр уточнил, что те, кто приезжает в Венецию на работу или учебу, будут освобождены от налога.
Ранее власти города приняли решение об установлении численных ограничений для туристов. Так, на центральной площади Сан-Марко установлен лимит посещений в 65 тыс. человек в день. На некоторых улицах Венеции установили турникеты, которые рассчитаны на проход определенного числа туристов.