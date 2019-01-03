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  • В 2019 году в Венеции введут новый налог для туристов
    Зимняя Венеция Фото: Константин Паладян
  • В 2019 году в Венеции введут новый налог для туристов
    Площадь Сан-Марко, одна из самых популярных точек притяжения туристов со всего света. Фото: Николай Сигаев
Путешествия

В 2019 году в Венеции введут новый налог для туристов

По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, сбор начнет взиматься уже летом.
Интерфакс
3 января 2019 в 13:41
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Размер налога, который получил название tassa di sbarco, что можно перевести как «за возможность сойти на берег», будет составлять от 2,5 до 5 евро в зависимости от сезона. При этом в отдельные периоды, например, во время проведения Венецианского карнавала, сбор могут повысить до 10 евро. Эта мера стала частью бюджета города на 2019 год; планируется, что она начнет действовать с июля.

Новый сбор коснется в первую очередь тех, кто прибывает в Венецию на один день без ночевки: например, пассажиров круизных лайнеров, которые в настоящее время не платят туристический сбор, взимаемый за проживание в местных отелях и апартаментах. На туристах, проживающих в отелях города, Венеция благодаря сбору зарабатывает порядка 30 млн евро в год.
  • В 2019 году в Венеции введут новый налог для туристов
    «Тонкая красная линия» по-венециански. Фото: АБ

По мнению властей, введение налога необходимо для поддержания чистоты и порядка в городе, который с трудом выдерживает огромный наплыв посетителей. По их расчетам, новый налог может ежегодно приносить в бюджет Венеции от 40 до 50 млн евро.

«Расходы на поддержание чистоты исторического центра и на его безопасность особенно важны, и многие годы они покрывались самими венецианцами», — сказал мэр города Луиджи Бруньяро в интервью Repubblica.

При этом в своем Twitter мэр уточнил, что те, кто приезжает в Венецию на работу или учебу, будут освобождены от налога.

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 Точной статистики посещения туристами Венеции в настоящее время нет. Официальные данные отелей свидетельствуют, что в 2017 году они приняли 10,5 млн туристов, но, по оценкам экспертов, реально город ежегодно принимает от 22 до 27,5 млн гостей. Особенно число путешественников вырастает летом, когда в город заходят сотни круизных лайнеров.

Ранее власти города приняли решение об установлении численных ограничений для туристов. Так, на центральной площади Сан-Марко установлен лимит посещений в 65 тыс. человек в день. На некоторых улицах Венеции установили турникеты, которые рассчитаны на проход определенного числа туристов.

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